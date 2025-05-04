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Tel Aviv Global

Федоров и Крутоголов на одной сцене в клубе “А-Эйзор” – Тель Авив, 10 мая 2025

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По материалам пресс-релиза

В субботу, 10 мая, в клубе “А-Эйзор” в Тель-Авиве состоится долгожданный совместный концерт бессменного лидера группы «АукцЫон» Леонида Федорова и израильского музыканта и композитора Игоря Крутоголова. Нас ожидает не просто музыкальный вечер, а ритуал, магия и мистика в одном флаконе.

Леонид Фёдоров — фигура почти мифологическая. Его голос – как старая киноплёнка, в которой за скрежетом и помехами всегда проступает чистый свет, а его гитара – словно нож, режущий ткань привычного нам мира. С «АукцЫоном» и без Федоров прошёл путь от лирического безумия до музыкального минимализма, но при этом остался самим собой: абсолютно узнаваемым, и каждый раз – другим.

Но если имя Федорова давно известно русскоязычной публики, то Игоря Крутоголова куда лучше знают на ивритоязычной сцене. Он творит на точке кипения израильского авангарда и на стыке жанров. Крутоголов, когда-то создавший авант-рок группу «Крузенштерн и пароход», последние много лет занимался проектами, не всегда связанными с рок-сценой. Один из самых известных – “Оркестр игрушек”, где профессиональные музыканты играют концерты и записываются исключительно на игрушечных инструментах. Крутоголов также писал музыку к фильмам израильского режиссера Рои Розена, а в одном из них снялся вместе со своим “Оркестром игрушек”. А совместно с Леонидом Федоровым написал музыку к нашумевшему многосерийному фильму Ильи Хржановского “Дау”.

Федоров и Крутоголов вместе пишут и выступают с 2013 года и выпустили уже множество совместных альбомов. Их выступление вдвоем на одной сцене сродни северному сиянию – очень редко, всегда непредсказуемо и совершенно завораживает. Живя в разных странах, они встречаются всего несколько раз в году. И каждое такое пересечение – шанс для новой записи, новой песни, новой случайности, которая потом становится музыкальным событием.

Их новый альбом, композиции из которого (вероятно) будут, в том числе, исполнены 10 мая в Тель-Авиве, называется “В солнечном блеске”. Но сами музыканты говорят, что до последнего момента никогда не знают, как будет выглядеть их концерт и что они будут играть. Хотя одно известно наверняка — каждый раз им удается удивить, ошарашить и влюбить в себя публику заново.

Вечером 10 мая 2025 года сцена клуба “ха-Эйзор” в Тель-Авиве превратится в место, где музыка перестаёт быть жанром, а становится языком, с помощью которого Леонид Фёдоров и Игорь Крутоголов ведут между собой разговор. Рекомендуется всем, кто умеет слушать не только ушами, но и сердцем.

Открытие дверей — в 20:00. Начало концерта — в 21:00. Не опаздывайте – магия не любит суеты. Адрес клуба: Тель-Авив, улица ха-Рехев, 13     https://haezor.com/
Заказ билетов – https://aurismedia.com/ru/Fedorovkruto2025/
Страница мероприятия в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/1180578540079943

 

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