Волшебство возвращается: фестиваль цветущего миндаля в округе Ятир – прекрасное время года, когда вся земля здесь окутывается светлым, праздничным покрывалом. Миндальная роща «Хевель Ятир» (недалеко от Тель-Арада), пятница, 24 февраля.

В разгар сезона цветения миндаля компания по развитию туризма в округе Ятир приглашает посетить Фестиваль цветущего миндаля, в рамках которого предусмотрены разнообразные развлечения для всей семьи на фоне изумительных видов самого большого миндального сада в Израиле, занимающего почти 2000 дунамов!

Во время фестиваля посетители смогут полюбоваться миндальными деревьями в полном цвету, здесь их будут ждать костюмированные представления артистов уличного театра, сафари-экскурсии по саду миндальных деревьев, «живые уголки» для детей, где даже самые маленькие смогут познакомиться поближе и погладить домашних животных. Можно будет также посетить мастерские местных ремесленников, посмотреть детские театральные представления, которые специально для фестиваля приготовили беер-шевский театр Фриндж и детский театр «Аялушка», принять участие в семейной фотосессии на природе, предварительно воспользовавшись услугами профессиональных гримеров – и получить фотографии на магните на память об этом путешествии.

Конечно, из этой поездки вы сможете привезти не только сувенирные магниты на память – рынок местных ремесленников и фермеров предложит вам свою лучшую продукцию!

И уж если вы проделали весь путь сюда, то после посещения фестиваля сможете отправиться в путешествие по другим достопримечательностям этих мест, а их в округе Ятир предостаточно – здесь можно узнать немало интересного из истории и культурного наследия этого края, и угоститься прекрасной едой и вином (регион славится своими винодельнями). К примеру, на винодельне Ятир посетителей приглашают на экскурсию с рассказом об одной из самых известных виноделен Израиля с непременной дегустацией вин.

«Потерянная мелодия» – не просто экскурсия, а уникальное музыкальное переживание, которое ждет слушателей в пещерах древней Сусии, полторы тысячи лет назад – крупнейшего еврейского города Иудея, раскопанного едва ли на треть и до сих пор хранящего свои тайны.

Или кулинарное путешествие по коптильням Сансаны с отличными мясными блюдами в сопровождении холодного пива; винодельня Дримия, где, кроме отличного вина, вам предложат свежую выпечку прямо из «табуна», а в кафе RonEl в Мицпе-Яир – изысканные молочные блюда на фоне завораживающего вида на пустыню.

Фестиваль цветущего миндаля Округа Ятир

Пятница, 24 февраля | 9:00-14:30 | Цена: 35 шекелей на человека, 80 шекелей за семейные фотографии.

Входной билет на фестиваль (около Тель-Арада) включает:

Вход на территорию фестиваля, зоны отдыха

Контактный зоопарк

Детская ремесленная зона

Тренажерный зал для самых маленьких

Сафари-тур по территории плантации

Фото магниты

Художественный грим

Детское шоу театра Fringe в 10:30, 13:00

Час рассказа в 10:00, 11:30, 12:30

Ремесленный и фермерский рынок

И много природы!

*Оплата от 3 лет и старше

Для получения дополнительной информации и регистрации:

פסטיבל השקדיות – טיקצ’אק https://tickchak.co.il/39450

http://www.goyatir.co.il

https://www.facebook.com/yatirtourism/

Фото – Елена Запасская