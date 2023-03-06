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Маршруты прогульщика

ПУРИМ, «БЕЛЫЙ ЛЕС», НЕГЕВ, АРАВА И ФЕСТИВАЛЬ «ОТ ТЕПЛИЦЫ ДО ТАРЕЛКИ» 

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В Израиле, где ни копни,  что-нибудь да найдёшь, если не кувшинчик с золотом, то кувшинчик, указывающий на то,  что в этом месте были  маслодавильни и винодельни – доказательство того,   что винодельческая промышленность в древности здесь процветала. Здесь – это в данном случае в районе Хевронского нагорья,  в Тель-Хевроне, где была найдена керамика  древних временах, кувшины и печати,  с вытесненными клеймами и эмблемами   Иудейского царства (700 г. до н.э.) с надписью «Царю Хеврона». А в древней Сусии   были найдены остатки   виноделен, которым более 2000 лет.
Подробности о прогулках в Хевель Ятир вокруг Сусии – на вот этих сайтах http://www.goyatir.co.il
https://www.facebook.com/yatirtourism/

В этом регионе на высоте около 900 метров между Иудейской пустыней и Негевом, между зимним  холодом и сухим летом,  сама природа создала классический терруар для  красных вин. В лесу Ятир виноградные лозы растут рядом с вишнями и миндалем, и идея  создать виноделью в мошаве Бейт-Ятир (куда виноград привозится с виноградника «Сде калев», посаженного  в 2003 году)  на границе леса и пустыни была неизбежна…  И назвали ее La Forêt Blanche Winery – винодельня «Белого леса» в мошаве Бейт-Ятир по пяти  причинам: 1). Хозяева винодельни и винодел -репатрианты из Франции.  2). На французском всё, что не скажешь,  звучит красиво. 3).  Расположенные рядом сады миндаля  во время цветения – белые. 4). Зимой здесь бывает холодно и на леса ложится снег. 5).Игра слов на иврите «Яар леванон» – «Яар лаван» – Лес ливанский – Лес белый. И это не случайно, потому как серии вина  этой винодельни  названы «Двир» («святая святых»), «Тальпиот» (одно из названий Храма:  («таль» — высокое место, «пиот» — уста еврейского народа, которые молятся Всевышнему) и поэтому сказали наши мудрецы, что молящийся человек должен направить свои мысли в молитве по направлению к Храму), «Яар Леванон» – «Лес Ливанский  – помните,   откуда кедр привозили на строительство Храма?).    Честно скажу,  что на сайте винодельни – https://lfbwinery.com/– приводится другая теория, связанная с водоразделом и белыми одеждами священников Храма, так что есть ее повод на сайт заглянуть и заодно выбрать вино – белое, розовое,  красное.
В Пурим полагается пить так,  чтобы не различать Амана и Мордехая, вот и выпьем! Кстати, это Пурим это четыре «мем» – я имею в виду букву ивритсого алфавита, а не памятные шутки-штуки в сети.  ארבע מצוות ישנן בפורים: קריאת המגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות בין איש לרעהו ומתנות לאביונים
“לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים” (אסתר ט, כב)
Как дни, в которые (добились) Йеудеи покоя от врагов своих, и (как) месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, – сделать их днями пиршества и веселья, и посылания яств в дар друг другу и подарков бедным.

Миште – пир (для этого и искала вино)
Мишлоах манот
Мгила – свиток Эстер (мгилат Эстер)
Матанот

В округе Ятир всего три винодельни – помимо La Forêt Blanche Winery,  есть еще винодельни «Дримия»  https://drimia-winery.com/ и «Ятир» – https://yatirwinery.com/

А сколько всего,  интересно,  виноделен в Негеве? Задав   вопрос себе,  мирозданию и паутине,  я немедленно получила ответ вот на этом сайте https://negevwine.co.il/. 35! Подробная карта вот здесь – https://negevwine.co.il/en/wp-content/uploads/2023/02/negev-wine-brochure-web-EN.pdf

Ну, а начав рыться на сайте, я наткнулась  на рубрику  events https://negevwine.co.il/en/events/. А уж там меня быстро перебросило из Негева  в Араву. И вот там-то в этом написано о чудесном событии, которое пройдет на протяжении  двух уик-эндов в Араве   – с 9 по 11 марта, а также с 16 по 18 марта. Фестиваль «От теплицы до тарелки» https://goarava.co.il/events/17/
Фестиваль «От теплицы до тарелки»  –  кулинарный фестиваль, который проходит в Средней Араве (от Идана до Фарана) уже третий год. Фестиваль проходит в различных местах и комплексах по всей Средней Араве. Идея – превращение сельскохозяйственных теплиц в дни фестиваля в кафе, в места сельскохозяйственных туров,  самостоятельного сбора овощей и цветов, кооперация с ресторанами,   художественными комплексам и галереями. Подробности и расписание  – вот здесь https://farmtotablearava.co.il/. Просмотрите программу – мне  больше всего понравился  семинар «Путешествие в тайный мир грибов».

 

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