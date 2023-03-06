ПУРИМ, «БЕЛЫЙ ЛЕС», НЕГЕВ, АРАВА И ФЕСТИВАЛЬ «ОТ ТЕПЛИЦЫ ДО ТАРЕЛКИ» 

В Израиле, где ни копни, что-нибудь да найдёшь, если не кувшинчик с золотом, то кувшинчик, указывающий на то, что в этом месте были маслодавильни и винодельни – доказательство того, что винодельческая промышленность в древности здесь процветала. Здесь – это в данном случае в районе Хевронского нагорья, в Тель-Хевроне, где была найдена керамика древних временах, кувшины и печати, с вытесненными клеймами и эмблемами Иудейского царства (700 г. до н.э.) с надписью «Царю Хеврона». А в древней Сусии были найдены остатки виноделен, которым более 2000 лет.

Подробности о прогулках в Хевель Ятир вокруг Сусии – на вот этих сайтах http://www.goyatir.co.il

https://www.facebook.com/yatirtourism/

В этом регионе на высоте около 900 метров между Иудейской пустыней и Негевом, между зимним холодом и сухим летом, сама природа создала классический терруар для красных вин. В лесу Ятир виноградные лозы растут рядом с вишнями и миндалем, и идея создать виноделью в мошаве Бейт-Ятир (куда виноград привозится с виноградника «Сде калев», посаженного в 2003 году) на границе леса и пустыни была неизбежна… И назвали ее La Forêt Blanche Winery – винодельня «Белого леса» в мошаве Бейт-Ятир по пяти причинам: 1). Хозяева винодельни и винодел -репатрианты из Франции. 2). На французском всё, что не скажешь, звучит красиво. 3). Расположенные рядом сады миндаля во время цветения – белые. 4). Зимой здесь бывает холодно и на леса ложится снег. 5).Игра слов на иврите «Яар леванон» – «Яар лаван» – Лес ливанский – Лес белый. И это не случайно, потому как серии вина этой винодельни названы «Двир» («святая святых»), «Тальпиот» (одно из названий Храма: («таль» — высокое место, «пиот» — уста еврейского народа, которые молятся Всевышнему) и поэтому сказали наши мудрецы, что молящийся человек должен направить свои мысли в молитве по направлению к Храму), «Яар Леванон» – «Лес Ливанский – помните, откуда кедр привозили на строительство Храма?). Честно скажу, что на сайте винодельни – https://lfbwinery.com/– приводится другая теория, связанная с водоразделом и белыми одеждами священников Храма, так что есть ее повод на сайт заглянуть и заодно выбрать вино – белое, розовое, красное.

В Пурим полагается пить так, чтобы не различать Амана и Мордехая, вот и выпьем! Кстати, это Пурим это четыре «мем» – я имею в виду букву ивритсого алфавита, а не памятные шутки-штуки в сети. ארבע מצוות ישנן בפורים: קריאת המגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות בין איש לרעהו ומתנות לאביונים

“לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים” (אסתר ט, כב)

Как дни, в которые (добились) Йеудеи покоя от врагов своих, и (как) месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, – сделать их днями пиршества и веселья, и посылания яств в дар друг другу и подарков бедным.

Миште – пир (для этого и искала вино)

Мишлоах манот

Мгила – свиток Эстер (мгилат Эстер)

Матанот

В округе Ятир всего три винодельни – помимо La Forêt Blanche Winery, есть еще винодельни «Дримия» https://drimia-winery.com/ и «Ятир» – https://yatirwinery.com/

А сколько всего, интересно, виноделен в Негеве? Задав вопрос себе, мирозданию и паутине, я немедленно получила ответ вот на этом сайте https://negevwine.co.il/. 35! Подробная карта вот здесь – https://negevwine.co.il/en/wp-content/uploads/2023/02/negev-wine-brochure-web-EN.pdf

Ну, а начав рыться на сайте, я наткнулась на рубрику events https://negevwine.co.il/en/events/. А уж там меня быстро перебросило из Негева в Араву. И вот там-то в этом написано о чудесном событии, которое пройдет на протяжении двух уик-эндов в Араве – с 9 по 11 марта, а также с 16 по 18 марта. Фестиваль «От теплицы до тарелки» https://goarava.co.il/events/17/

Фестиваль «От теплицы до тарелки» – кулинарный фестиваль, который проходит в Средней Араве (от Идана до Фарана) уже третий год. Фестиваль проходит в различных местах и комплексах по всей Средней Араве. Идея – превращение сельскохозяйственных теплиц в дни фестиваля в кафе, в места сельскохозяйственных туров, самостоятельного сбора овощей и цветов, кооперация с ресторанами, художественными комплексам и галереями. Подробности и расписание – вот здесь https://farmtotablearava.co.il/. Просмотрите программу – мне больше всего понравился семинар «Путешествие в тайный мир грибов».