Фестивали ноября 2024 года – кино, джаз, музыка

КИНО

КИНО-ФЕСТИВАЛЬ “АРАВА” – 14-23.11.2024 – международный кинофестиваль, показы под открытым небом в заповеднике Ашош возле мошава Цуким в Араве.

Международный кинофестиваль «Арава» был основан в 2012 году в формате показов под открытым небом и непосредственного диалога между кинематографистами и зрителями.

Показы фильмов проходят на склоне Вади-Ашош, в окружении скал Центральной Аравы, зрители сидят на трибунах, фильмы демонстрируются на большом экране, установленном на склоне ущелья.

Художественная программа фестиваля тщательно подобрана, все фильмы, демонстрируемые в Араве, отобраны с прошлых международных кинофестивалей. В рамках проекта Arava Film Fund есть программы, посвященные выдающимся кинематографистам, фильмам для всей семьи, мировым премьерам короткометражных, документальных и художественных фильмов, снятых и выпущенных в прошлом году при поддержке фонда Arava Film Fund.

Концепция этого фестиваля в том, что кинематографисты сами представляют зрителям свои фильмы перед показами, а затем участвуют в их обсуждении.

Каждый вечер на фестивале показывается по три фильма.

О том, как добраться до заповедника Ашош и собственно расписание показов и описание всех 33 фильмов, включенных в программу фестиваля – на сайте https://www.aravaff.co.il

Страница в фейсбуке –

https://www.facebook.com/sratim.arava

Не забудьте захватить пледы и шарфы – ночами в пустыне уже холодно.

“КИНО-ЮГ” – “КИНО-ДАРОМ” – 22-й кинофестиваль «Кино-Юг» пройдет в Сдероте (и в южных окрестностях) с 10 по 14 ноября.

https://www.sapir.ac.il/en/cinema/csf

Фестиваль «Кино-Юг» – детище киношколы академического колледжа «Сапир» – пройдет в этом году уже в 22-йраз. В программе как традиционные разделы, так и новые проекты, новые израильские фильмы всех жанров, которые будут демонстрироваться в присутствии их создателей; фильмы короткометражные и документальные, ретроспективы израильского кино, международные ретроспективы, творческие мастер-классы; конкурсы, гранты и питчинги, отраслевые мероприятия в сфере продюсирования, независимого и малобюджетного кино, короткометражного кино, скаутинга и т.д. Особое внимание будет уделено телевизионным форматам и анимации.

Фестиваль проходит в Сдероте, а также в северном и западном Негеве – в Шаар ха-Негев, Эшколе, Нетивоте, Рахате, Беэр-Шеве, Ашкелоне и т.д..

Официальный трейлер фестиваля – https://youtu.be/YJNILvafd5U

Уже 18-й SPIRIT FILM FESTIVAL – в Тель-Авивской “Синематеке” с 20 по 23 ноября

https://www.spiritfestival.co.il/

В программе: фильмы о духовных изменениях, о трансформациях, меняющих настрой, вдохновляющих и обучающих. Истории на темы самопознания, сознания, духовных практик, наук о теле и разуме, об органическом и растительном питании и стабильной жизни.

В программе фильмы документальные, художественные, короткометражные, встречи с режиссерами, дискуссии по темам и обсуждение фильмов.

В целом: Spirit Film Festival посвящен распространению идей, которые способствуют эволюции сознания и вдохновляют на трансформацию посредством фильмов.

Название Spirit Film Festival можно перевести по-разному. Самое простое – Фестиваль Духовного Кино. А можно и как «фестиваль духа кино», «фестиваль кино для души», «фестиваль кино о духах и душах» – ибо на развитие фантазии, творчества и свободы духа и направлен этот фестиваль. Подойдет всё, потому что фильмы, заявленные в программе фестиваля – полнометражные художественные, короткометражные и документальные – как раз о духах и душах, о развитии души, о духовном росте и даже о том, как общаться с духами предков. И еще об охране окружающей среды и взаимовлиянии экологии и человека. Принцип фестиваля неизменен – показ таких фильмов, где отражены различные общественные влияния на духовное развитие человека, глобальные процессы взаимопроникновения духовных течений и проблемы охраны природы.

В центре всех фильмов – духовные поиски, рассказы о различных эзотерических течениях, культурах других стан, иных систем мировосприятия. О том, что и как человек проживает и как он может прожить отрезок между рождением и смерть. Большинство фильмов будут показаны в Израиле впервые. Сами организаторы фестиваля предпочитают английское название, позволяющее трактовать его как угодно и как можно шире, включив в программу Spirit Film Festival еще и выставки, и семинары и медитации.

Фестиваль духовного кино – трехдневный показ того, что снято и придумано в кино за последние годы о человеческих душах, духе и духовности – считается пионером и родоначальником подобных фестивалей в мире и самым крупным из аналогичных существующих.

ANINATION– одно из крупнейших событий в области анимации в Израиле. С 19 по 21 ноября проходит уже в 8-й раз в Иерусалимской «Синематеке», которая на 4 дня фестиваля превращается в красочное, слегка безумное и очень живописное фестивальное пространство, в котором представлены лучшие израильские и зарубежные мультфильмы, полный метр и короткометражки – дерзкий мир магии.

Программа – https://jer-cin.org.il/he/lobby/anination-2024

Страница в фб – https://www.facebook.com/AniNationFestival

ДЖАЗ!!!!!

Про джаз всегда с восклицательными знаками. Как иначе?

Sea Jazz Ashdod 2024 – вся информация собрана вот здесь https://www.israelculture.info/sea-jazz-ashdod-2024/

Джазовый фестиваль Sea Jazz Ashdod в этом году пройдет с 26 по 28 ноября на трех сценических площадках города – в Центре Сценических искусств, в матнасе «Дюна» и в концертном зале Яд ле-Баним Ашдода. Всего – 6 концертов – симфоджаз, джаз-блюз, фьюжн и классики жанра – фортепьянный джаз. И не только…

RED SEA JAZZ FESTIVAL – в Эйлате с 14 по 16 ноября.

Сайт фестиваля – https://redseajazz.co.il/

Добротная чисто израильская программа – без каких-либо неожиданностей, с хорошими музыкантами.

ФЕСТИВАЛЬ УДА В “БЕЙТ-КОНФЕДЕРАЦИЯ” В ИЕРУСАЛИМЕ. 21-30.11.2024.

Уже 25-й!!!! Вау -я помню, как брала интервью у его бессменного руководителя Эфи Бная по повдоу самого первого Фестиваля уда.

Программа – бесконечная по содержанию и бесконечно хорошая – вот здесь https://www.confederationhouse.org/page_18014

Лиат Коэн, Виктория Ханна,”Даг ха-Нахаш”, новые музыкальные интерпретации книги Псалмов; Шалом Ханох принимает Шломи Шабана и Яира Далала.

Я хочу на всё- просто на всё сразу (и в кино тоже).

Фестиваль пройдет с 21 по 30 ноября 2024 года в Доме Конфедераций, в “Театрон Иерушалаим”, в Национальной библиотеке Израиля, в клубе “Желтая подводная лодка” и в “Мизкаке” – старом винокуренном заводе.

Иерусалимский международный фестиваль уда – фестиваль музыки мира – был основан в 2000-м году в «Бейт Конфедерация» – Доме Конфедерации – месте хранения арабского, эфиопского, ашкеназского, сефардского, индийского и прочих еврейских культурных наследий. Поначалу «Фестиваль уда» представлял музыку арабских стран, потом стал заниматься музыкой Ближнего Востока, затем – Дальнего Востока, Закавказья, а после – также музыкой еврейской, турецкой, армянской, суфийской.

11-й ФЕСТИВАЛЬ ФОРТЕПЬЯНО В “ТЕАТРОН ИЕРУШАЛАИМ ” с 12 по 15 ноября .

Фестиваль посвящен Камилю Сен-Сансу. Художественный руководитель – профессор Михаэль Вольпе.

Программа фестиваля – https://www.jerusalem-theatre.co.il/magazine/PianoFestival2024Eng/

Десятки концертов от и до, в том числе и бесплатные, лекции и встречи. И музыка не только Сен-Санса.

В центре фестиваля – пять концертов для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса.

Наряду с концертами Сен-Санса также будут исполнены Третью симфония «Органная симфония»; «Карнавал животных»; «Пляска смерти»; « Вакханалии из оперы «Самсон и Далила» и произведениям для гитары и фортепиано.

На фестивале также будут прозвучат произведения израильских композиторов Пауля Бен-Хаима, Марка Лаври и Амнона Вольмана, который впервые представит новый концерт для фортепиано, компьютера и оркестра. И еще будет французский шансон…

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ – с 12 по 14 ноября

https://jerusalemarts.co.il/

https://www.facebook.com/JLM.Arts.Festival/

Более 50 спектаклей, встреч, мастер-классов и показов в области театра, танца, перформанса и музыки, сочетающих визуальное искусство, видеоарт и кино пройдут в залах, галереях и других пространствах по всему городу. Более 150 иерусалимских художников и деятелей культуры получат сцену на фестивале, который уделяет особое внимание сотрудничеству с молодыми и перспективными художниками.

Впервые фестиваль откроется специальной конференцией для независимых художников.

Билеты по доступным ценам – от 20 до 80 шекелей.