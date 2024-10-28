3 дня, 3 площадки, 3-й фестиваль – музыканты из Израиля и США на Sea Jazz Ashdod 2024

Джазовый фестиваль Sea Jazz Ashdod в этом году пройдет с 26 по 28 ноября на трех сценических площадках города – в Центре Сценических искусств, в матнасе «Дюна» и в концертном зале Яд ле-Баним Ашдода. Фестиваль организован муниципалитетом Ашдода и отделом культуры при поддержке заместителя мэра Ашдода адвоката Эли Нахта.

«Век джаза» – это термин, который придумал Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Он имел ввиду определенную эпоху, которая, как выяснятся в наши дни, все еще не закончилась, хотя Фицджеральд считал иначе, имея в виду то состояние нервной взвинченности, какое воцаряется в дни войны, и в тоже время эпохи сиюминутной радости, и «испепеляющая жажды жить – сегодня, немедленно, здесь и сейчас» и, одновременно, «ощущение распада былого миропорядка, словно бы взорванного войной», ощущение «распавшейся связи времен и неожиданно возникшего вакуума между поколениями».

Ну что ж, гении всегда правы, как и организаторы Sea Jazz Ashdod 2024, решившие провести фестиваль, в программе трех дней которого – шесть концертов на трех разных площадках. Концерты джаза, оттенки и тембры которого подтверждают, насколько разнообразен этот жанр. В фестивале Sea Jazz Ashdod, который пройдет в этом году с 26 по 28 ноября, примут участие различные джазовые музыканты из Израиля и США, собирающиеся в дни фестиваля в единственные в своем роде составы для уникальных концертов и джем-сейшнов. В этом году, как и в прошлом, руководителям фестиваля Sea Jazz Ashdod удалось пригласить в Ашдод выдающихся музыкантов, лучших исполнителей симфоджаза, джаз-блюз, фьюжна и классики жанра – фортепьянного джаза. Это музыканты, доказывающие, что израильских любителей джаза ожидает праздник, этот концерты признанных корифеев и молодых исполнителей, последователей традиций и экспериментаторов, исполняющих джаз во всех его стилях. Каждый музыкант и каждый состав покажут (и сыграют) свое видение современного джаза, раскроют свои творческие тайны. Интересны все концерты фестиваля – и не только потому, что слушателям предоставляется возможность увидеть знаменитостей, но и потому, что услышать эти концертные программы можно только на фестивале Sea Jazz Ashdod 2024.

Программа фестиваля:

26.11.20244, вторник, 20:00

Концерт-трибьют Эми Уайнхаус

MICHAEL MANN’S BAND & SOFIE CHUDNOVSKY

Матнас «Дюна» (ул. KKL 90, Ашдод)

Талантливая певица Софи Чудновски в сопровождении Michael Mann’s Band в концерте, посвященном одной из величайших исполнительниц 21 века – Эми Уайнхаус.

В концерте прозвучат лучшие хиты Уайнхаус в разных стилях: ритм-н-блюз, соул, джаз, и среди них – «Back to Black», «Rehab» и многие другие.Эми Уайнхаус – выдающаяся британская исполнительница, которая оставила неизгладимый след в мире музыки, несмотря на ее короткую жизнь и карьеру.

https://www.youtube.com/watch?v=emXj47YqmZU

Билеты: https://ashdod.smarticket.co.il/ru/page/60



26.11.2024| 20:30 Концертный зал Яд ле-Баним

GREG TARDY QUINTET

Грег Тарди и его гости – Итамар Борохов, Алон Нир, Эден Ледин, Авив Боне

Известный американский саксофонист и композитор Грег Тарди специально прилетает из США на единственное выступление с квинтетом выдающихся израильских джазменов:

Итамар Борохов – труба, Иден Ладен – фортепиано, Алон Нир – бас, Авив Бонэ – ударные.

Грег Тарди, один из ведущих джазовых саксофонистов Америки – музыкант-виртуоз со своим собственным уникальным стилем, сделавшим его имя нарицательным в мире джаза. Свою карьеру он начинал как классический музыкант, но затем перешел к джазу. На протяжении своей карьеры Грег Тарди выступал с такими звездами мирового джаза, как Элвин Джонс, Эндрю Хилл, Том Харрелл, Дэйв Дуглас и многими другими.

Билеты: https://bit.ly/4eYqKva

26.11.20244, вторник, 119:30

Гитарист Си Джей Гласс. Акустический концерт

Good People Drink Good Beer – прием в холле Бейт Яд ле-Баним (ул. а-Баним, 3) – пивной фуршет под звуки гитары Си Джей Гласса (ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ)

Билеты: https://ashdod.smarticket.co.il/ru/page/60

27.11.2024| 20:30 Центр сценических искусств (Дерех Арец 1)

Симфоджаз

Леонид Пташка и друзья

Ашдодский камерный оперный оркестр

Леонид Пташка, выдающий джазовый музыкант, композитор, пианист, дирижер – известнейшее имя на джазовой сцене как Израиля, так и мира.

В программе – классика джаза в исполнении Леонида Пташки и его гостей – Александра Бриля, Хагит Гольдберг, Андре Батлера и Ашдодского камерного оперного оркестра.

При участии:

Эли Премингер – труба

Амнон Бен-Арци – тромбон

Антон Лоцкий – сузафон

Дор Бар-Ав – стиральная доска

Шими Гилад – банджо

Эран Шимши – исполнитель чечетки

Билеты: https://ashdod.smarticket.co.il/ru/page/60

27.11.2024| 19:30 Центр сценических искусств (Дерех Арец, 1)

WAVES

Трио Дины Китросски – джазовый фьюжн в лобби Центра сценических искусств (ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ)

Джазовое трио Дины Китросски в составе: Дина Китросски (композитор и пианист), Бар Гева (контрабас), Янив Лаван (ударные) – выступят в лобби Центра сценических искусств, на торжественном приеме перед центральной программой фестиваля. Гостей ожидает также легкий фуршет с вином.

Дина Китросски изучала восточную фортепианную исполнительскую культуру и классический западный джаз. Во все это она привносит собственные краски. Фьюжн-шоу WAVES – так называется ее дебютный альбом, музыка которого и будет представит на шоу в лобби Центра сценических искусств, в рамках джазового фестиваля SEA JAZZ ASHDOD 2024.

Билеты: https://ashdod.smarticket.co.il/ru/page/60

28.11.2024| 20:30 Концертный зал Яд ле-Баним

Классика джаза всех времен

Израильский Андалузский оркестр Ашдода играет джаз

Композитор и дирижер: Омер Авиталь (США)

Билеты: https://bit.ly/4eYqKva

Талантливый музыкант Омер Авиталь (США) – приносит на фестиваль свой уникальный стиль, сочетающий джаз, классическую музыку и северо-африканскую музыкальную культуру.

«Североафриканская мечта» – новое оркестровое произведение Омера Авиталя, написанное специально для фестиваля и для Андалузского оркестра Ашдода. Сочинение, в котором переплетаются музыкальные стили Израиля, Северной Африки, США и Карибских островов, а возрождающиеся традиции и новые музыкальные тенденции создают новые гармонии. Премьеру этого сочинения Омера Авиталя пройдет именно на фестивале Sea Jazz Ashdod 2024.

Подробности и билеты: https://ashdod.smarticket.co.il/ru/page/60, а также в кассе «Браво» здесь: https://bit.ly/4eYqKva и здесь: https://bit.ly/40rxRaO

Фестиваль организован муниципалитетом Ашдода и отделом культуры при поддержке заместителя мэра Ашдода адвоката Эли Нахта.

Все фотографии предоставлены пресс-службой отдела культуры муниципалитета Ашдода.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting