«Тысяча звуков Севера». Фестиваль музыки и природы в отеле «Айяла» в Верхней Галилее. 30 ноября – 2 декабря

«Тысяча звуков Севера» – новый фестиваль классической музыки, проходящий при сотрудничестве оркестра «Симфонет Раанана» c сетью отелей «Исротель» гостинице «Айяла», расположенной в кибуце Аелет ха-Шахар в Верхней Галилее.
Новый фестиваль со столь поэтичным названием предлагает уникальные музыкальные переживания в пасторальной северной атмосфере и включает концерты, камерные вечера и разнообразные музыкальные события плюс, естественно, само пребывание в первоклассном отеле. Мероприятие предназначено для любителей классической музыки и обещает три дня, наполненный культурой, отдыхом и звуками музыки.
Сотрудничество между оркестром «Симфонет Раанана» и сетью «Исротель» привело к появлению нового, особого даже на фестивальной карте Израиля, события, сочетающего различные произведения в исполнении музыкантов из нескольких стран, прогулки, экскурсии и природу Галилеи.
Краткий обзор программы:
Международно признанный пианист Даниэль Чобану – в сольном концерте (сонаты Листа) и в концертах, где будет исполнена музыка Баха и Гайдна; Гиль Шохат вместе с фотографом природы и инструктором экстремальных путешествий, лауреатом премий BBC и National Geographic Роем Галицем – в концерте, где переплетаются завораживающий мир природы и музыка классических композиторов, вдохновленных её красотой; Гай Минтус, пианист с более чем впечатляющей международной карьерой – в программе «От Моцарта до Гершвина»; концерт-лекция «Что случилось с Норико-сан и Элой Кари?» при участии Дворит Саргель, Йонатана Перельмана, Тали Кецеф и Идана Тендлера.
Кроме того, гостей фестиваля ждут прогулки и экскурсии по окрестностям – от наблюдения за птицами в заповеднике озера Хула до сафари на джипах от долины Хулы до Голанских высот.
Подробная программа фестиваля:
Воскресенье, 30 ноября 2025 года
16:00–17:00
Музыкальный приём в вестибюле отеля «Айяла»
20:30
Даниэль Чобану и «Симфонет Раанана»
Даниэль Чобану – фортепиано и дирижирование (Румыния / Германия)
Йозеф Гайдн: Концерт для фортепиано № 11 ре мажор
Иоганн Себастьян Бах: Концерт для фортепиано № 5 фа минор, BWV 1056
Даниэль Чобану, блистательный пианист международного уровня и лауреат конкурса имени Артура Рубинштейна, выступит с оркестром «Симфонет Раанана» в двух прекрасных фортепианных концертах, в которых он впервые также выйдет и к дирижерскому пульту.
22:00
«Влюбиться в пастораль»
«Симфонет Раанана»
Гиль Шохат – дирижёр и пианист
Рои Галиц – фотограф природы и инструктор экстремальных туров, лауреат премий BBC и National Geographic
Нитай Цори – скрипка
Завораживающая и чувственная связь между искусством музыки и природой вдохновляла великих композиторов, оставивших шедевры, рисующие в звуках формы воды, прохладу ледников, бурю зимнего ветра и мягкое сияние лунного света. В этом особом концерте маэстро Гиль Шохат представит музыкальные картины природы в новых оркестровках и обработках. Концерт будет сопровождаться показом фотографий и видео-коллажей снимков природы, созданными международно признанным фотографом Рои Галицем специально в созвучии с музыкальными произведениями.
Антонио Вивальди: Концерт «Зима»
Людвиг ван Бетховен: «Луннная соната» – концерт для фортепиано и оркестра по мотивам Сонаты № 14 до-диез минор, ор. 27 № 2 (оркестровая версия Гиля Шохата)
Клод Дебюсси: «Колокола сквозь листву» – пасторальная фантазия для фортепиано и оркестра из цикла «Образы», книга I (оркестровая версия Гиля Шохата)
Морис Равель: «Игра воды»
Ференц Лист: «Снежные склоны», Трансцендентальный этюд № 12
Антонио Вивальди: Концерт «Лето» из цикла «Времена года»
Морис Равель: Концерт для фортепиано соль мажор
Понедельник, 1 декабря 2025 года
10:30
Экскурсии и путешествия: Галилея в сезон перелёта птиц
Группа 1: Наблюдение за птицами в заповеднике Агмон ха-Хула – экскурсия в специальных повозках, посещение информационного центра для посетителей, лёгкий обед.
Группа 2: Приключенческое сафари на джипах от долины Хула до Голанских высот, с остановкой у живописного источника, посещением старинной колонии Йесод ха-Маала – древней синагоги, рыбацкого причала, улицы основателей и фермы специй – с лёгким угощением.
Во вторник группы поменяются маршрутами.
16:30
Даниэль Чобану – сольный вечер
Даниэль Чобану – фортепиано (Румыния / Германия)
Особый сольный концерт Даниэля Чобану, подготовленный специально для гостей фестиваля.
Сергей Рахманинов: Прелюдия ор. 23 № 5 соль минор
Ференц Лист: Соната си минор
Ференц Лист: «Утешение» № 3
Петр Чайковский: па-де-де из балета «Щелкунчик»
Ференц Лист: «Мефисто-вальс» № 1
20:00
«От Моцарта до Гершвина»
«Симфонет Раанана»
Маэстро Матан Йона – дирижёр
Гай Минтус – фортепиано
Разнообразная программа, объединяющая эпохи и континенты: международно признанный пианист Гай Минтус исполнит с оркестром «Симфонет Раанана» под управлением Матана Йоны части из концертов для фортепиано и оркестра Моцарта, дополненные жемчужинами Гершвина – Some to Watch Over Me, Soon, I Got Rhythm и вариациями на тему «Голубой рапсодии».
21:30
«Где Норико-сан и Элла Кари?» – концерт-лекция с видеопоказом
«Симфонет Раанана»
Йонатан Перельман – дирижёр
Дворит Саргель – лектор
Тали Кецеф – сопрано
Идан Тендлер – тенор
Трогательное путешествие по далекому детству и близким воспоминаниям – особый концерт, в котором живое музыкальное исполнение сочетается с фрагментами из отмеченного наградами документального фильма «Где Элла Кари и что стало с Норико-сан?» при участии автора фильма Дворит Саргель.
Вдохновившись знаменитой серией детских книг, созданных еврейско-шведской фотографом Ханной Ривкин-Брик совместно с писательницами Астрид Линдгрен, Леей Голдберг, Элли Янс и другими, Саргель отправилась на поиски героинь – Эллы Кари из Лапландии, Норико-сан из Японии, Дирка из Голландии, Мирьям из кибуца и других. Это стало путешествием через Швецию, Японию, Нидерланды и Израиль – к живому опыту детства, человеческому любопытству и искусству, соединяющему миры.
В концерте прозвучат: японская песня «Сакура», «Что делают газели» (Лия Гольдберг), колыбельная Сольвейг из «Пер Гюнта» Грига, «Тройка» из сюиты Прокофьева «Поручик Киже» и многое другое.
Вторник, 2 декабря 2025 года
9:30
Завтрак, сборы и выезд из отеля
Экскурсии и путешествия: Галилея в сезон перелета птиц
Группа 1: Приключенческое сафари на джипах от долины Хула до Голанских высот, с остановкой у воды, посещением Йесод ха-Маала – древней синагоги, рыбацкого причала, улицы основателей и фермы специй – с легким угощением.
Группа 2: Наблюдение за птицами в заповеднике Агмон ха-Хула – экскурсия в специальных повозках, посещение информационного центра для посетителей, легкий обед.
Возвращение в отель и отъезд домой.
