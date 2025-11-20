«Тысяча звуков Севера». Фестиваль музыки и природы в отеле «Айяла» в Верхней Галилее. 30 ноября – 2 декабря

Коллаж – фото сверху-вниз, слево-направо: Даниль Чобану (photo by Keynote Artist Management), Гиль Шохат (photo – Fabris), Тали Кецеф (photo Ariel Weiss Photography), Нитай Цори (photo – Dana Ram), Матан Йона (photo Uri Elkayam), Гай Минтус (photo – Ella Barak), Рои Галиц (photo – Erez Biton), Йонатан Перельман (photo Ofer Amram).

«Тысяча звуков Севера» – новый фестиваль классической музыки, проходящий при сотрудничестве оркестра «Симфонет Раанана» c сетью отелей «Исротель» гостинице «Айяла», расположенной в кибуце Аелет ха-Шахар в Верхней Галилее.

Новый фестиваль со столь поэтичным названием предлагает уникальные музыкальные переживания в пасторальной северной атмосфере и включает концерты, камерные вечера и разнообразные музыкальные события плюс, естественно, само пребывание в первоклассном отеле. Мероприятие предназначено для любителей классической музыки и обещает три дня, наполненный культурой, отдыхом и звуками музыки.

Сотрудничество между оркестром «Симфонет Раанана» и сетью «Исротель» привело к появлению нового, особого даже на фестивальной карте Израиля, события, сочетающего различные произведения в исполнении музыкантов из нескольких стран, прогулки, экскурсии и природу Галилеи.

Краткий обзор программы:

Международно признанный пианист Даниэль Чобану – в сольном концерте (сонаты Листа) и в концертах, где будет исполнена музыка Баха и Гайдна; Гиль Шохат вместе с фотографом природы и инструктором экстремальных путешествий, лауреатом премий BBC и National Geographic Роем Галицем – в концерте, где переплетаются завораживающий мир природы и музыка классических композиторов, вдохновленных её красотой; Гай Минтус, пианист с более чем впечатляющей международной карьерой – в программе «От Моцарта до Гершвина»; концерт-лекция «Что случилось с Норико-сан и Элой Кари?» при участии Дворит Саргель, Йонатана Перельмана, Тали Кецеф и Идана Тендлера.

Кроме того, гостей фестиваля ждут прогулки и экскурсии по окрестностям – от наблюдения за птицами в заповеднике озера Хула до сафари на джипах от долины Хулы до Голанских высот.

Подробная программа фестиваля:

Воскресенье, 30 ноября 2025 года

16:00–17:00

Музыкальный приём в вестибюле отеля «Айяла»

20:30

Даниэль Чобану и «Симфонет Раанана»

Даниэль Чобану – фортепиано и дирижирование (Румыния / Германия)

Йозеф Гайдн: Концерт для фортепиано № 11 ре мажор

Иоганн Себастьян Бах: Концерт для фортепиано № 5 фа минор, BWV 1056

Даниэль Чобану, блистательный пианист международного уровня и лауреат конкурса имени Артура Рубинштейна, выступит с оркестром «Симфонет Раанана» в двух прекрасных фортепианных концертах, в которых он впервые также выйдет и к дирижерскому пульту.

22:00

«Влюбиться в пастораль»

«Симфонет Раанана»

Гиль Шохат – дирижёр и пианист

Рои Галиц – фотограф природы и инструктор экстремальных туров, лауреат премий BBC и National Geographic

Нитай Цори – скрипка

Завораживающая и чувственная связь между искусством музыки и природой вдохновляла великих композиторов, оставивших шедевры, рисующие в звуках формы воды, прохладу ледников, бурю зимнего ветра и мягкое сияние лунного света. В этом особом концерте маэстро Гиль Шохат представит музыкальные картины природы в новых оркестровках и обработках. Концерт будет сопровождаться показом фотографий и видео-коллажей снимков природы, созданными международно признанным фотографом Рои Галицем специально в созвучии с музыкальными произведениями.

Антонио Вивальди: Концерт «Зима»

Людвиг ван Бетховен: «Луннная соната» – концерт для фортепиано и оркестра по мотивам Сонаты № 14 до-диез минор, ор. 27 № 2 (оркестровая версия Гиля Шохата)

Клод Дебюсси: «Колокола сквозь листву» – пасторальная фантазия для фортепиано и оркестра из цикла «Образы», книга I (оркестровая версия Гиля Шохата)

Морис Равель: «Игра воды»

Ференц Лист: «Снежные склоны», Трансцендентальный этюд № 12

Антонио Вивальди: Концерт «Лето» из цикла «Времена года»

Морис Равель: Концерт для фортепиано соль мажор

Понедельник, 1 декабря 2025 года

10:30

Экскурсии и путешествия: Галилея в сезон перелёта птиц

Группа 1: Наблюдение за птицами в заповеднике Агмон ха-Хула – экскурсия в специальных повозках, посещение информационного центра для посетителей, лёгкий обед.

Группа 2: Приключенческое сафари на джипах от долины Хула до Голанских высот, с остановкой у живописного источника, посещением старинной колонии Йесод ха-Маала – древней синагоги, рыбацкого причала, улицы основателей и фермы специй – с лёгким угощением.

Во вторник группы поменяются маршрутами.

16:30

Даниэль Чобану – сольный вечер

Даниэль Чобану – фортепиано (Румыния / Германия)

Особый сольный концерт Даниэля Чобану, подготовленный специально для гостей фестиваля.

Сергей Рахманинов: Прелюдия ор. 23 № 5 соль минор

Ференц Лист: Соната си минор

Ференц Лист: «Утешение» № 3

Петр Чайковский: па-де-де из балета «Щелкунчик»

Ференц Лист: «Мефисто-вальс» № 1

20:00

«От Моцарта до Гершвина»

«Симфонет Раанана»

Маэстро Матан Йона – дирижёр

Гай Минтус – фортепиано

Разнообразная программа, объединяющая эпохи и континенты: международно признанный пианист Гай Минтус исполнит с оркестром «Симфонет Раанана» под управлением Матана Йоны части из концертов для фортепиано и оркестра Моцарта, дополненные жемчужинами Гершвина – Some to Watch Over Me, Soon, I Got Rhythm и вариациями на тему «Голубой рапсодии».

21:30

«Где Норико-сан и Элла Кари?» – концерт-лекция с видеопоказом

«Симфонет Раанана»

Йонатан Перельман – дирижёр

Дворит Саргель – лектор

Тали Кецеф – сопрано

Идан Тендлер – тенор

Трогательное путешествие по далекому детству и близким воспоминаниям – особый концерт, в котором живое музыкальное исполнение сочетается с фрагментами из отмеченного наградами документального фильма «Где Элла Кари и что стало с Норико-сан?» при участии автора фильма Дворит Саргель.

Вдохновившись знаменитой серией детских книг, созданных еврейско-шведской фотографом Ханной Ривкин-Брик совместно с писательницами Астрид Линдгрен, Леей Голдберг, Элли Янс и другими, Саргель отправилась на поиски героинь – Эллы Кари из Лапландии, Норико-сан из Японии, Дирка из Голландии, Мирьям из кибуца и других. Это стало путешествием через Швецию, Японию, Нидерланды и Израиль – к живому опыту детства, человеческому любопытству и искусству, соединяющему миры.

В концерте прозвучат: японская песня «Сакура», «Что делают газели» (Лия Гольдберг), колыбельная Сольвейг из «Пер Гюнта» Грига, «Тройка» из сюиты Прокофьева «Поручик Киже» и многое другое.

Вторник, 2 декабря 2025 года

9:30

Завтрак, сборы и выезд из отеля

Экскурсии и путешествия: Галилея в сезон перелета птиц

Группа 1: Приключенческое сафари на джипах от долины Хула до Голанских высот, с остановкой у воды, посещением Йесод ха-Маала – древней синагоги, рыбацкого причала, улицы основателей и фермы специй – с легким угощением.

Группа 2: Наблюдение за птицами в заповеднике Агмон ха-Хула – экскурсия в специальных повозках, посещение информационного центра для посетителей, легкий обед.

Возвращение в отель и отъезд домой.

