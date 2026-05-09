Израильский балет представляет мировую премьеру: «Кармен»

Оригинальная сценическая интерпретация бессмертного произведения, созданная специально для Израильского балета удостоенным многочисленных наград хореографом Константином Уральским, привносящим на сцену утонченный неоклассический подход, сочетание строгой классической техники с современной эмоциональной глубиной. Уральский известен своей уникальной способностью «визуализировать музыку» — черту, которая определяет его хореографию как в высшей степени музыкальную и структурно сложную. Спектакль основан на знаменитой музыке Бизе в музыкальной обработке маэстро Гиля Шохата, который умеет делать классику современной. Его аранжировка — это драматический и современный взгляд на известную музыку.

Если вы думали, что знаете о «Кармен» все, то это не так. Мы видели академичную классику в Опере, экспрессивное фламенко, гастрольные коллективы из разных стран. «Израильский балет» дважды ставил «Кармен»: в постановке Нади Тимофеевой в 2002-м, и позже — в вызывающе дерзкой радикальной версии Матса Эка, который в свое время в «Израильском балете» буквально вывернул новеллу Проспера Мериме наизнанку.

Казалось бы, тема исчерпана, а кастаньеты пора сдать на склад. Но труппа «Израильского балета» решилась представить еще одну «Кармен» — не в попытке пересказать сюжет Мериме, а разобраться, как сохранить внутреннюю свободу под прессом обстоятельств; спектакль о столкновении человека с ритмом судьбы.

Хореограф Константин Уральский пришел к этой премьере уже с несколькими балетами «Кармен» в послужном списке. Он ставил различные версии «Кармен» в США в начале 1990-х, потом в Челябинске, Астрахани и вдругих странахю Тель-авивская версия — это неоклассика в чистом виде: виртуозность пуантов, смешанная с острым, плакатным языком современного движения. Уральский не пытается играть в историческую достоверность. Его Кармен — не этнографический персонаж, а манифест свободы.

Почему нас до сих пор волнует история женщины, которая предпочла смерть подчинению? В Израиле слово «свобода» перестало быть абстракцией из учебника истории. Мы живем в режиме «здесь и сейчас», между сводками новостей и попытками сохранить внутренний стержень под внешним давлением.

«Кармен» Уральского — это рассказ про право быть самой собой, даже если тебя поджидает фатум, рассказ о стремлении Кармен к личной независимости без оглядки на последствия — воплощенный в полутора часах энергии, точности и живой классики. Эта постановка — о страсти на краю пропасти человеческих судеб и поступков и о желании быть свободным.

Хореограф говорит: «Когда я слушаю музыку, я сразу вижу движение. Я ее не слышу, я ее вижу». Для него «Кармен» в «Израильском балете» — это мировая премьера совершенно новой концепции.

Константин Уральский — лауреат множества премий, но по духу остается экспериментатором, который в 1990-х рискнул оставить Большой театр ради поиска собственного стиля. Выпускник Московского академического хореографического училища, Уральский попал в труппу Большого театра. Еще будучи артистом, он окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа. В 1991 году Уральский прерывает карьеру танцовщика в Большом театре и уезжает в США, где работает в Нью-Йорке, Колорадо и Айове. Позже в его творческой географии появятся Болгария, Украина, Косово и даже Боливия.

В 2008 году Уральский возглавил балет Челябинского театра оперы и балета. Именно там он поставил «Ромео и Джульетту», «Жар-птицу» и авторский балет «El Mundo de Goya» о жизни Гойи.

В 2011-м начался его астраханский период. Уральский фактически с нуля создавал балетную труппу в только что открытом Астраханском государственном театре оперы и балета. Он открыл балетную школу, приглашал педагогов, формировал репертуар — от «Лебединого озера» до авангардных постановок, таких как «Пиаф. Я не жалею ни о чем» и «Андрей Рублев».

Израильский балет. «Кармен»

Хореография – Константин Уральский

Музыка: Жорж Бизе

Музыкальная обработка и редакция: Гиль Шохат

Музыкальное сопровождение записано оркестром «Симфонет Раанана»

Расписание премьерных показов:

Модиин: 02.06.2026, Гейхал ха-Тарбут

Герцлия: 06.06.2026, Центр сценических искусств

Реховот: 14.06.2026, городской Дворец культуры — Гейхал ха-Тарбут ирони

Иерусалим: 17.06.2026, Театрон Иерушалаим (зал «Шеровер»)

Хайфа: 27.06.2026, Аудиториум

Ришон ле-Цион: 29.06.2026, Гехал Меир ле-Тарбут

Ашкелон: 07.07.2026, Гейхал ха-Тарбут

Петах-Тиква: 09.07.2026, Гейхал ха-Тарбут

Кфар-Саба: 16.07.2026, Гейхал ха-Тарбут

Текст: Маша Хинич

Фото: Гиль Шохать — photo © Fabris Bitton

Константин Уральский — photo © Марина Ватанская

