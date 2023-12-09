Традиционный, уже 26-й, фестиваль «Звуки пустыни» – фестиваль израильской музыки, проводящийся с 1999 года в кибуце Сде-Бокер в Рамат ха-Негев, пройдет в этом году в намеченные даты, в дни Хануки, с 13 по 16 декабря, но в куда более скромном, чем прежде, формате. Одна из целей фестиваля в этом году – поддержка эвакуированных из поселков Отефа, оказавшихся сейчас в Мицпе-Рамон и в других населенных пунктах Негева.

Фестиваль был основан композитором Михаэлем Вольпе (он – член кибуца Сде-Бокер, как продюсер фестиваля Эйтан Пеэр) еще в 1999 году – в прошлом тысячелетии, с целью создания и развития сообщества музыкантов всех направений, а также поощрения сотрудничества между артистами, музыкальными жанрами и ансамблями. В первые годы на фестивале выступали в основном ансамбли классической музыки, но с годами к ним добавились жанры всех оттенков спектра, от классики и оперы до рока и джаза. Сейчас музыкальное направление фестиваля – любое: все жанры, все оттенки спектра, все сочетания восточной и западной музыки. Единственное условие, чтобы это была оригинальная израильская музыка.

За прошедшие годы Центр Бен-Гуриона в кибуце Сде-Бокер стал основным прибежищем, главной сценой фестиваля, собирая десятки добровольцев и музыкантов из кибуца, не говоря уже о сотнях музыкантов со всей страны и постоянных слушателях фестиваля, приезжавших послушать концерты и погулять по пустыне.

Один из краеугольных камней фестиваля – оригинальные постановки, объединяющие солистов и оркестры, камерные ансамбли и композиторов. Фестиваль – это всегда премьеры, новые аранжировки, новые музыкальные связи. Здесь ежегодно предоставляются концертные площадки для музыкантов – новаторов, отвергающих традиционные пути в музыкальном искусстве. На фестивальных концертах авангардные произведения музыкального модерна перемежаются современными аранжировками классики. Можно услышать и хип-хоп, техно-, фолк- и рок-музыку.

На фестивале всегда выступают бок о бок именитые мастера и начинающие музыканты и молодые композиторы. Сцена фестиваля, по сути, – открытая студия для молодых композиторов, возможность для них (и для нас) услышать свои произведения в исполнении камерных оркестров и ансамблей.

С годами Центр Бен-Гуриона в кибуце Сде-Бокер стал главным прибежищем фестиваля, каждый год в Сде-Бокер приезжают десятки волонтеров для помощи в проведении фестиваля.

Одним из главных столпов фестиваля являются оригинальные постановки, которые связывают оркестры и певцов, камерные ансамбли и артистов. Благодаря этим связям создаются новые, уникальные аранжировки, Список музыкантов и ансамблей, которые вместе участвовали в подобных постановках «Звуков в пустыне», очень впечатляющ: Иегудит Равиц, Шломи Шабан, Шломо Гроних, Шем Тов Леви, Каролина, покойный Меир Банай, Дани Робас, Харель Сакат, Барри Сахаров, Алон Адер, Томер Йосеф, Эстер Рада и многие другие, а также «Революционный оркестр», ансамбль «Мейтар», оркестр «Симфонет Раанана», израильская «Симфониетта Беэр-Шева» и другие.

13 декабря, в среду, в день открытия фестиваля, на нем в гала-концерте «Моей стране» примет участие оркестр «Симфонет Раанана» с премьерной программой «Ее молчание» – цикл песен для меццо-сопрано, хора и оркестра композитора Мордехая Зеиры на стихи поэтессы Рахель.

Вот что пишет Михаил Вольпе об этом сочинении: «Композитор Мордехай Зеира (1905-1968, которого вообще то звали Митя Гребень и репатриировался он из Киева в 1925 году)) написал десять песен на стихи поэтессы Рахель Блувштейн. Он включил эти песни в полный сборник своих сочинений, изданный в 1960 -м году издательством «Культура и Просвещение». Песни на стихи Рахель были собраны в отдельную часть под названием «Ее молчание». Из сопроводительного текста Мордехая Заиры следовала что он собирался создать более обширный цикл песен на стихи Рахель и даже ораторию, ей посвященную – как поэтессе, как женщине, как первооткрывательнице и созидательнице и как героине израильской мифологии.

Изучая мелодии и способы их записи, я сочинил пьесу солистки меццо-сопрано, хора и оркестра, соответствующую замыслу Зеиры, в основном отталкиваясь от мелодии песни не на стихи Рахели, но явно соответствующий миру ее поэзии; от знаменитой песни «Бывали ночи», написанной Мордехаем Зеира на слова Яакова Орланда, песню, получившей широкую популярность и буквально возрожденную с выходом альбома Эстер Офарим «Были ночи», большая часть которого посвящена музыке Мордехая Зеира.

В то же время в моей аранжировке присутствует восточно-средиземноморский стиль, вдохновленный двумя известными израильскими композиторами, которые часто адаптировали свои произведения – Моше Виленским и Паулем Бен-Хаимом, а также Шошана Дамари, которая часто исполняла его песни. Ее низкий голос и подход к тексту были для него очень важны… Поэтому я и адаптировал песни под низкий женский голос, который по тону и тональности соответствовал бы уникальному голосу Шошаны Дамари.

Ссылка на концерт оркестра «Симфонет Рааанана» в Сде-Бокер в среду, 13 декабря, в 17:00 – אל ארצי – סימפונט רעננה ומקהלת אורטוריו ירושלים (ללא תשלום) – פסטיבל צלילי מדבר (tzlilimbamidbar.co.il)

ВХОД НА ЭТОТ КОНЦЕРТ – БЕСПЛАТНЫЙ

При участии Иерусалимского хора «Ораторио» под управлением Омера Ариэли. Солисты: Томер Розен – фортепиано, Эдуард Дорчев – фортепиано, Дор Имран – мандолина, Йонит Шакед Голан – меццо-сопрано.

Также в программе: Рондо-фантазия «За день до..» для фортепиано с оркестром – сочинение Томера Розена (премьера по заказу фестиваля). Первая часть фортепианного концерта Эдварда Грига; Концерт для скрипки с оркестром Марка Лаври в переложении для мандолины (Аранжировка: Дор Имран) к 120-летию со дня рождения композитора, отмечающемуся как раз в дни фестиваля «Звуки в пустыне».

Сайт фестиваля https://tzlilimbamidbar.co.il/

Программа фестиваля – מופעי הפסטיבל – פסטיבל צלילי מדבר (tzlilimbamidbar.co.il)



Обратите внимание, что в день открытия фестиваля 13 декабря в 19:00 пройдёт концерт памяти концерт при участии музыкантов, живущих в Рамат ха-Негев и приглашенных музыкантов памяти павших в войне памяти и молитва об освобождении заложников. Подробности об этом концерте можно узнать вот здесь לזכרם – אומני רמת הנגב (ללא תשלום) – פסטיבל צלילי מדבר (tzlilimbamidbar.co.il)

ВХОД НА ЭТОТ КОНЦЕРТ – БЕСПЛАТНЫЙ