По материалам пресс-релиза



Фестиваль «Звуки пустыни» 2024. Израильская музыка в Рамат ха-Негеве

Фестиваль «Звуки пустыни» – фестиваль оригинальной израильской музыки- в этом году пройдет в 27-й раз. Фестиваль, приуроченный к празднику Ханука, является плодом инициативы регионального совета Рамат ха-Негев и призван предоставить сцену израильскому творчеству во всех его формах — от оперы и классической музыки до поп-, рок- и этнической музыки.

Среди заметных событий на фестивале этого года: группа «Кнесият ха-сехель» принимает Амира Бенаюна в совместном исполнении песен, которые стали гимнами в новом обличье, Мики Гавриэлов и оркестр «Симфонет Раанана» с его лучшими песнями, «Саундтрек детства», интерактивное музыкальное представление – концерт песен выдающегося израильского композитора Узи Хитмана в 20-ю годовщину его смерти.

«Хорошо петь для отчизны» — оркестр «Маапеха» и школа джаза «Римон» в творческой интерпретации сокровищ еврейской песни, Ариэль Горовиц и «Сестры Шемер 24» поют и рассказывают, «Марш Дондорма» – биг-бэнд для детей — «Крокодилы стоят

на голове» в постановке Ярдены Бар-Кохба.

«Двадцать шестой фестиваль состоялся всего через несколько недель после событий октября 2023 года», — говорит Михаэль Вольпе, художественный руководитель фестиваля. «В разгар великого кризиса, в котором мы оказались, фестиваль стал важным источником воодушевления и надежды. И вот мы снова накануне очередного фестиваля. Для нас важно вынести на сцену фестиваля значимые заявления израильских артистов разных поколений. Для нас важно создать мозаику превосходных произведений, которые представляют все художественное богатство, созданное в нашей любимой и многострадальной стране».

Фестиваль «Звуки пустыни» 2024 24–28 декабря 2024 г., Рамат-Негев, кибуц Сде-Бокер

Фестиваль израильской музыки «Звуки пустыни» пройдет в этом году в Рамат-Негеве с 24 по 28 декабря в 27-й раз.

Первые два дня фестиваля, посвященные представлению новой израильской музыки и памяти павших из Рамат ха-Негев, открыты для широкой публики бесплатно.

Фестиваль откроется днем ​​представления новой израильской музыки. Мероприятие, спонсируемое Союзом композиторов, выведет на сцену выступления, которые сплетены в необычную мозаику концертной музыки израильских композиторов всех поколений и музыки создателей и исполнителей, работающих в Негеве. Среди выступлений в этот день: встреча композиторов, диалог с израильскими композиторами, ансамбль «Солисты Тель-Авива» под управлением Барака Таля с премьерами новых израильских произведений, артисты из Рамат ха-Негева в с программой премьер, принимающие артистов Рамат ха-Негева: Песни Голан, Нета Ли Резник (Mamma Bear) и женский ансамбль «Шева Шминиёт». «Ветер с юга», ансамбль бедуинских музыкантов и еврейских музыкантов из Эфиопии, вместе с мастером исполнения на уде Яиром Далалем, гитаристом Дуди Ицхаки, саксофонистом Абатэ Барихуном, струнным оркестром, в котором участвуют музыканты разных поколений и певцы из Рамат ха-Негева.

Второй день фестиваля посвящен памяти павших из Рамат-Негева – трио «Атар» в концерте с произведениями Ури Бар-Ора и молодых израильских композиторов. В программу концерта войдут два произведения Ури Бар Ора, которые он сочинил в юности, «Весна» и «Осень – Буря эмоций». Ури, студент семинара имени Бен-Гуриона и выпускник музыкального факультета школы экологии, погиб в бою на юге сектора Газа. Ури был двадцать один год.

В тот же день – выступление ансамбля «Мейтар» «Надежда умирает последней». В выступлении прозвучат голоса «Той субботы в октябре» – звукозаписи свидетельств, звуков дня и воспоминаний. Наряду с отрывками из поэзии и размышлений Орит Серен, Ноа Эстрайхер, Йоси Цабари, Альмога Бахара и Нира Софер-Дудека, в выступлении прозвучат свидетельства из кибуца Кфар-Газа под редакцией Йоси Цабари и Авигайль Арнхейм, в сопровождении музыки, написанной Йонатаном Эльбалаком, Офером Пинхасом и Эрезом Авирамом, в исполнении участников ансамбля «Мейтар».

Центральное выступление в среду – концерт памяти Ури Бар-Ора в исполнении Израильского камерного оркестра под управлением дирижера Стэнли Спербера. В концертной программе прозвучат новые произведения Ури Бар-Ора и молодых израильских композиторов, а также произведения Андре Хайду (к десятой годовщине со дня его смерти) и Михаэля Вольпе.

Третий день фестиваля посвящен еврейской песне в ее различных аспектах. Среди выступлений в этот день – «Открываем стол с Мати Сари», когда весело и талантливо будут исполнены любимые песни Зоара, Баная, Поликера и других. «Колокольчики звенят», шоу, посвященное Ахуве Озери с участием Майи Авраам, Лирона Амрама, Иегуды Кейсара и других артистов, а также главное шоу дня – выступление певца и автора песен Мики Гавриэлова и оркестра «Симфонет» из Раананы, в котором он исполнит свои песни в богатых и трогательных оркестровых аранжировках.

Другие примечательные события фестиваля: «Кнесият ха-сехель» принимает Амира Бенаюна, который вместе с ансамблем исполнит песни, ставшие гимнами, в новом обличье; «Хорошо петь для отчизны» – оркестр «Маапеха» и школа джаза «Римон» предложат творческую интерпретацию сокровищницы ивритской песни, Ариэль Горовиц и «Сестры Шемер 24» будут песть песни Наоми Шемер и рассказывать о ней и ансамбль «Ципорелла» представит новое шоу – «Класс».

Фестиваль также предлагает выступления для юных слушателей, в том числе: «Саундтрек детства» – песни Узи Хитмана в исполнении Хани Нахмиас, Эяля Хавива, с участием музыкантов и актеров в интерактивном музыкальном представлении – концерте песен незаурядного израильского композитора Узи Хитмана, посвященное 20-летию со дня его смерти, а также «Крокодилы стоят на голове» — великолепное выступление оркестра «Марш Дондорма» под управлением Ярдены Бар-Кохбы.

«В этом году фестиваль предлагает широкий и разнообразный музыкальный спектр, обращается к духу времени и стремится продолжить линию прошлого года, сохраняя и расширяя растущее фестивальное сообщество. Это сообщество, которое объединяет музыкантов, зрителей и слушателей изо всех оттенков чудесного творческого спектра Израиля. Фестиваль стремится выразить все эти аспекты с открытостью, любовью и любопытством, объединить знакомое с новым, критикующего – с тем, кто поддерживает и вдохновляет, говорит Михаэль Вольпе, художественный руководитель фестиваля. «Надеюсь, что и в этом году нам удастся привлечь все фестивальное сообщество в Сде-Бокер и Рамат ха-Негев, выполнить все задуманное и вместе снова создать значимое, укрепляющее и возвышающее душу событие».

Фестиваль «Звуки пустыни» основал профессор Михаэль Вольпе и организовал региональный совет Рамат ха-Негев. Вольпе поставил перед собой цель создать и взрастить сообщество музыкантов и поощрять сотрудничество между артистами, взаимодействие между музыкальными жанрами и ансамблями. В основе программ фестиваля — оригинальные постановки, объединяющие оркестры и певцов, камерные ансамбли и композиторов — композиции, которые создают новые, уникальные аранжировки, а иногда и новые музыкальные связи, рождающиеся на фестивале. Список артистов и ансамблей, которые создали совместные выступления на фестивале, очень длинный — Юдит Равиц, Шломи Шабан, Шломо Гроних, Шем Тов Леви, Каролина, покойный Меир Банай, Дани Робас, Харель Скаат, Бари Сахаров, Алон Адар, Томер Йосеф, Эстер Рада и многие другие, а также оркестр «Маапеха», ансамбль «Мейтар», оркестр «Симфонет» из Раананы, «Израильская Симфониетта Беэр-Шева» и другие ансамбли. Наряду с известными артистами, фестиваль предоставляет достаточно места начинающим артистам и молодым композиторам.

Фестиваль «Звуки пустыни» 24–28 декабря 2024 г.,

Рамат ха-Негев, Мидрешет Бен-Гурион

Дополнительная информация и заказ билетов: https://tzlilimbamidbar.co.il/

Цена билетов : 20–100 шекелей