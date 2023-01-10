Фильм «Паркет». Танго как причудливая метафора

В январе 2023 года в Израиле будет показан фильм Александра Миндадзе «Паркет», снятый им при сотрудничестве с Польшей и Великобританией. Израильской публике фильм представит автор сценария и режиссер – сам Александр Миндадзе.

«Паркет» – это абсурдная мелодрама о «боли и славе», история трех героев, которые встречаются на 25-летии танцевального клуба. Они не виделись четверть века и собираются повторить знаменитое танго втроем, которое много лет назад сделало их известными. Главные роли в фильме исполнили польские актеры Агата Кулеша и Анджей Хыра, а также наша израильская актриса Евгения Додина.

Трех главных героев в прошлом связывал не только танец, но и любовные отношения. Теперь судьба сводит их вновь. К ним возвращаются прежние чувства и эмоции, они тонут в них, и, погружаясь в танец и растворяясь в нем, герои теряют связь с реальностью, неожиданно оказавшись в мире своей молодости и танго. Для них не существует ничего, кроме танца, но внезапное появление их детей, внуков, супругов разбивает иллюзии о реальность. Этот фильм не только о мучительной невозможности расставания и страхе старения, но и о смерти, которая может настигнуть в любой момент. Танго здесь – это причудливая метафора, символ творческой жизни, которая проживается параллельно реальной.

Вот что говорит в одном из интервью сам Александр Миндадзе: «Сценарий всегда начинается неожиданно. Это интуитивный поиск того, чтобы выразить себя, свое ощущение жизни, времени, мира. Таким образом, драматург в некотором роде занимается «самоэкранизацией», но для этого все же нужны некоторые «внешние» поводы, которые каждый раз сложно найти. Я не знаю, почему именно танцы легли в основу этого сценария. Мне тогда показалось, что это история двух реальностей: творческой и обыденной жизни. Это дилемма многих, кто посвятил свою жизнь искусству, в частности кинематографу. Условно говоря, у таких людей жизнь проходит «в пируэтах на паркете», а одновременно с этим есть семья и любовь»,

А еще в этом фильме есть тревога, эйфория, пустота, предчувствие беды, внутренний космос увязших в паутине жизни людей. «Паркет» – фильм свободный от бытовой конкретики, элегичное танго пустых иллюзий в стиле Гарсиа Лорки. Здесь – идеально выстроенная история, разложенная на такты танго и вихрь страстей, акценты дисгармонии. И при этом фильм выворачивает наизнанку не только героев, но и зрителей.

««Паркет» – экспериментальная драма Александра Миндадзе о танго и любовном треугольнике. Бескомпромиссный фильм, единственный в своем роде. Кинематограф Миндадзе не дает тебе растрогаться, испугаться, возбудиться, расслабиться. Он требует зрителя-соавтора, готового к увлекательной и сложной работе над фильмом. Пока досмотришь, сойдет семь потов, но и катарсис в конце не будет обычным (в «Паркете», возможно, лучший из финалов Миндадзе). Несомненно, это драматургия и режиссура высшей пробы. Но не шекспировского или чеховского типа — скорее уж вспомнятся Беккет или Пинтер» – пишет Антон Долин.

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Фильм «Паркет» и встречи с Александром Миндадазе

Ашдод, пятница, 20.01.2023, «Квартирник на 17-м», 19:00

Хайфа, воскресенье, 22.01.2023, «Синематека», 19:30

Раанана, понедельник, 23.01.2023, кинотеатр «Лев Раанана», 19:30

Иерусалим, среда, 25.01.2023, кинотеатр «Лев Смадар», 19:30

Тель-Авив, четверг, 26.01.2023, кинотеатр «Лев Тель-Авив», 19:30

Заказ билетов на показ фильма «Паркет» и встречу с Александром Миндадзе: https://bravo.newsru.co.il/announce/70980

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Фотографии – кадры из фильма «Паркет» – предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»