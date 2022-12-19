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Кино

Драма на паркете: танго о времени и о любви

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В январе 2023 года в Израиле будет показан фильм Александра Миндадзе «Паркет», снятый им при сотрудничестве с Польшей и Великобританией.
Драма о немолодых людях, объединенных танцем, по мнению критиков, стала одним из лучших фильмов, вышедших в прокат в 2021 году. Израильской публике фильм представит автор сценария и режиссер – сам Александр Миндадзе.

Долгие годы Александр Миндадзе был известен как блестящий сценарист. Он написал сценарии к знаковым фильмам 80-х и 90-х: «Поворот», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум», «Время танцора», «Пьеса для пассажира», «Космос как предчувствие» и другие. Особенно успешным считался его тандем с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Вместе они создавали фильмы, отражающие состояние современного общества. Менялась жизнь, изменялся и их кинематограф.
А в возрасте 58 лет Миндадзе пришел в режиссуру и начал сам снимать фильмы по своим сценариям: «Режиссером я стал потому, что мои сценарии становились, начиная с фильмов «Плюмбум», «Парад планет», «Слуга», «Время танцора», все более условными. Когда я написал «Космос, как предчувствие», это усилилось. Я понимал, что шифры, которые заложены в том, что я пишу, могу полноценно расшифровать только я сам» – говорил он в интервью.
В качестве режиссера Александр Миндадзе снял фильмы «Отрыв», «В субботу!» (эта лента получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале») и «Милый Ханс, дорогой Петр», уже показывавшийся в Израиле в рамках проекта «Линия жизни», на сей представляющий фильм «Паркет» и организующий встречи зрителей с Александром Миндадзе.

Новый фильм «Паркет» рассказывает историю трех давних знакомых, которые встречаются после 25-летней разлуки на юбилее танцевального клуба. Их объединяет аргентинское танго, а точнее, знаменитый номер «танго втроем», который много лет назад принесло им популярность.
Герман – стареющий плейбой по кличке Какаду, с яркими голубыми глазами и нелепыми длинными волосами. Валенсия – его бывшая жена и партнерша по танго. Холеная и холодная, сдержанная и циничная, она будет такой ровно до того момента, пока не выйдет на паркет. Вторая партнерша и бывшая любовница по имени Элизабет – ровная противоположность, вспыльчивая до такой степени, что временами кажется сумасшедшей.

Кадр из фильма «Паркет»

Кадр из фильма «Паркет»

Они репетируют, ссорятся, обнимаются, плачут, ходят по бесконечным коридорам огромной гостиницы (съемки проходили в гостинице в Румынии). Они вспоминают прошлые обиды и скрывают нынешние секреты, злятся друг на друга и на себя. А больше всего на время, которое предательски состарило их тела и лица.
Где-то там, за пределами паркета, существует обыденная жизнь, в ней есть их дети, внуки и любовники, есть разговоры о еде и о деньгах. Мы увидим, как они ненадолго задержатся в той жизни, чтобы потом снова сбежать туда, где все иначе. В танго, в блестки, обтягивающие платья, каблуки и страсть

«Это фильм об иллюзиях, о неизбежности времени. Что именно в жизни иллюзия? Вот это искусство, эфемерные па, ради которых они так стараются. Или их реальная каждодневная жизнь, которая тоже, оказывается, есть со своими волнениями и заботами. Можно сказать, что это экранизация моих собственных ощущений, моих иллюзий. Ведь я и сам всю жизнь выделывал своего рода па, то есть писал, снимал, и при этом жил реальной жизнью», – рассказывает о фильме Александр Миндадзе.

Но «Паркет» не похож на обычную мелодраму о стареющих бывших возлюбленных. Этот фильм метафоричен, он почти весь сказка, выстроен в особом ритме и звуке. «Говорят герои на своем, своего рода птичьем языке, неестественно, резко, почти белым стихом, не всегда связно, часто будто бы фразеологизмами и пословицами. Их речь – тоже танец, такой же, как танго, эмоциональный, акцентированный, импровизированный, но в то же время подчиняющийся внутренним правилам и дисгармонии, создающей новую гармонию» (Наталья Григорьева, «Независимая газета»).

Кадр из фильма «Паркет»

Кадр из фильма «Паркет»

Гипнотический визуальный ряд создан постоянным партнерам Миндадзе, румынским оператором Олегом Муту. Он снял знаменитые фильмы «Смерть господина Лазареску», «4 месяца, 3 недели и 2 дня», за который получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, и многие другие картины.
В «Паркете» у Муту получилось не просто запечатлеть артистов в движении, сама съемка напоминает виртуозный танец. Особенно пронзительны долгие крупные планы главных героев, которые смотрят прямо в камеру, прямо на зрителей. Их красота то вспыхивает, то так же стремительно гаснет. Их лица и взгляды рассказывают больше, чем произнесенные слова. В этом большая заслуга великолепного актерского состава фильма: главные роли исполнили польские актеры Агата Кулеша и Анджей Хыра и израильская актриса Евгения Додина.

В роли Элизабет – Агата Кулеша, актриса Драматического театра в Варшаве, известная по фильмам Павла Павликовского: оскароносной «Иде», где она сыграла Ванду Груз, и «Холодной войне», где она играла Ирену. Не так давно Агата победила в польской версии программы «Танцы со звездами», так что у нее уже была танцевальная подготовка.

Германа играет знаменитый польский актер Анджей Хыра. Он известен не только своими яркими ролями в таких фильмах, как «Земля забвения», «11 минут», «Соединенные штаты любви», но и театральными работами. В частности, он играл в спектакле «Трамвай «Желание» с Изабель Юппер. В 2020 году Хыра исполнил роль Глеба, мужа Елизаветы Глинки, в драме Оксаны Карас «Доктор Лиза».

Кадр из фильма «Паркет»

Кадр из фильма «Паркет»

А Валенсию блестяще играет израильская звезда, актриса театра и кино Евгения Додина. Израильские зрители хорошо знают ее по ролям на сцене театров «Гешер» и «Габима». Международную известность ей принесли фильмы «Было или не было», «Полурусская история», «Неделя и один день», «По тебе не видно», сериалы «Репетиции», «Убивая Еву» и другие.

Фильм полон неожиданных сюжетных ходов. И в тот момент, когда зритель уже, кажется, все понял, происходит еще один, самый драматичный и внезапный разворот, который меняет буквально все. «Драматургия и режиссура высшей пробы…В России аналогов и не вспомнить», – написал о фильме кинокритик Антон Долин.

«Паркет» – это авторское кино высшей пробы, умное, горькое, грустное. И в то же время оставляющее надежду и полное любви к людям. Именно это и есть фирменный знак сценариста и режиссера Александра Миндадзе.

 

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Фильм «Паркет» и встречи с Александром Миндадазе
Ашдод, пятница, 20.01.2023, «Квартирник на 17-м», 19:00
Хайфа, воскресенье, 22.01.2023, «Синематека», 19:30
Раанана, понедельник, 23.01.2023, кинотеатр «Лев Раанана», 19:30
Иерусалим, среда, 25.01.2023, кинотеатр «Лев Смадар», 19:30
Тель-Авив, четверг, 26.01.2023, кинотеатр «Лев Тель-Авив», 19:30

Заказ билетов на показ фильма «Паркет» и встречу с Александром Миндадзе:  https://bravo.newsru.co.il/announce/70980

Страница проекта «Линия жизни. Израиль» – https://www.facebook.com/LiniyaZhizniIsrael/

Фотографии – кадры из фильма «Паркет» – предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»

 

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