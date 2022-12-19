Драма на паркете: танго о времени и о любви

В январе 2023 года в Израиле будет показан фильм Александра Миндадзе «Паркет», снятый им при сотрудничестве с Польшей и Великобританией.

Драма о немолодых людях, объединенных танцем, по мнению критиков, стала одним из лучших фильмов, вышедших в прокат в 2021 году. Израильской публике фильм представит автор сценария и режиссер – сам Александр Миндадзе.

Долгие годы Александр Миндадзе был известен как блестящий сценарист. Он написал сценарии к знаковым фильмам 80-х и 90-х: «Поворот», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум», «Время танцора», «Пьеса для пассажира», «Космос как предчувствие» и другие. Особенно успешным считался его тандем с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Вместе они создавали фильмы, отражающие состояние современного общества. Менялась жизнь, изменялся и их кинематограф.

А в возрасте 58 лет Миндадзе пришел в режиссуру и начал сам снимать фильмы по своим сценариям: «Режиссером я стал потому, что мои сценарии становились, начиная с фильмов «Плюмбум», «Парад планет», «Слуга», «Время танцора», все более условными. Когда я написал «Космос, как предчувствие», это усилилось. Я понимал, что шифры, которые заложены в том, что я пишу, могу полноценно расшифровать только я сам» – говорил он в интервью.

В качестве режиссера Александр Миндадзе снял фильмы «Отрыв», «В субботу!» (эта лента получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале») и «Милый Ханс, дорогой Петр», уже показывавшийся в Израиле в рамках проекта «Линия жизни», на сей представляющий фильм «Паркет» и организующий встречи зрителей с Александром Миндадзе.

Новый фильм «Паркет» рассказывает историю трех давних знакомых, которые встречаются после 25-летней разлуки на юбилее танцевального клуба. Их объединяет аргентинское танго, а точнее, знаменитый номер «танго втроем», который много лет назад принесло им популярность.

Герман – стареющий плейбой по кличке Какаду, с яркими голубыми глазами и нелепыми длинными волосами. Валенсия – его бывшая жена и партнерша по танго. Холеная и холодная, сдержанная и циничная, она будет такой ровно до того момента, пока не выйдет на паркет. Вторая партнерша и бывшая любовница по имени Элизабет – ровная противоположность, вспыльчивая до такой степени, что временами кажется сумасшедшей.

Они репетируют, ссорятся, обнимаются, плачут, ходят по бесконечным коридорам огромной гостиницы (съемки проходили в гостинице в Румынии). Они вспоминают прошлые обиды и скрывают нынешние секреты, злятся друг на друга и на себя. А больше всего на время, которое предательски состарило их тела и лица.

Где-то там, за пределами паркета, существует обыденная жизнь, в ней есть их дети, внуки и любовники, есть разговоры о еде и о деньгах. Мы увидим, как они ненадолго задержатся в той жизни, чтобы потом снова сбежать туда, где все иначе. В танго, в блестки, обтягивающие платья, каблуки и страсть

«Это фильм об иллюзиях, о неизбежности времени. Что именно в жизни иллюзия? Вот это искусство, эфемерные па, ради которых они так стараются. Или их реальная каждодневная жизнь, которая тоже, оказывается, есть со своими волнениями и заботами. Можно сказать, что это экранизация моих собственных ощущений, моих иллюзий. Ведь я и сам всю жизнь выделывал своего рода па, то есть писал, снимал, и при этом жил реальной жизнью», – рассказывает о фильме Александр Миндадзе.

Но «Паркет» не похож на обычную мелодраму о стареющих бывших возлюбленных. Этот фильм метафоричен, он почти весь сказка, выстроен в особом ритме и звуке. «Говорят герои на своем, своего рода птичьем языке, неестественно, резко, почти белым стихом, не всегда связно, часто будто бы фразеологизмами и пословицами. Их речь – тоже танец, такой же, как танго, эмоциональный, акцентированный, импровизированный, но в то же время подчиняющийся внутренним правилам и дисгармонии, создающей новую гармонию» (Наталья Григорьева, «Независимая газета»).

Гипнотический визуальный ряд создан постоянным партнерам Миндадзе, румынским оператором Олегом Муту. Он снял знаменитые фильмы «Смерть господина Лазареску», «4 месяца, 3 недели и 2 дня», за который получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, и многие другие картины.

В «Паркете» у Муту получилось не просто запечатлеть артистов в движении, сама съемка напоминает виртуозный танец. Особенно пронзительны долгие крупные планы главных героев, которые смотрят прямо в камеру, прямо на зрителей. Их красота то вспыхивает, то так же стремительно гаснет. Их лица и взгляды рассказывают больше, чем произнесенные слова. В этом большая заслуга великолепного актерского состава фильма: главные роли исполнили польские актеры Агата Кулеша и Анджей Хыра и израильская актриса Евгения Додина.

В роли Элизабет – Агата Кулеша, актриса Драматического театра в Варшаве, известная по фильмам Павла Павликовского: оскароносной «Иде», где она сыграла Ванду Груз, и «Холодной войне», где она играла Ирену. Не так давно Агата победила в польской версии программы «Танцы со звездами», так что у нее уже была танцевальная подготовка.

Германа играет знаменитый польский актер Анджей Хыра. Он известен не только своими яркими ролями в таких фильмах, как «Земля забвения», «11 минут», «Соединенные штаты любви», но и театральными работами. В частности, он играл в спектакле «Трамвай «Желание» с Изабель Юппер. В 2020 году Хыра исполнил роль Глеба, мужа Елизаветы Глинки, в драме Оксаны Карас «Доктор Лиза».

А Валенсию блестяще играет израильская звезда, актриса театра и кино Евгения Додина. Израильские зрители хорошо знают ее по ролям на сцене театров «Гешер» и «Габима». Международную известность ей принесли фильмы «Было или не было», «Полурусская история», «Неделя и один день», «По тебе не видно», сериалы «Репетиции», «Убивая Еву» и другие.

Фильм полон неожиданных сюжетных ходов. И в тот момент, когда зритель уже, кажется, все понял, происходит еще один, самый драматичный и внезапный разворот, который меняет буквально все. «Драматургия и режиссура высшей пробы…В России аналогов и не вспомнить», – написал о фильме кинокритик Антон Долин.

«Паркет» – это авторское кино высшей пробы, умное, горькое, грустное. И в то же время оставляющее надежду и полное любви к людям. Именно это и есть фирменный знак сценариста и режиссера Александра Миндадзе.

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Фильм «Паркет» и встречи с Александром Миндадазе

Ашдод, пятница, 20.01.2023, «Квартирник на 17-м», 19:00

Хайфа, воскресенье, 22.01.2023, «Синематека», 19:30

Раанана, понедельник, 23.01.2023, кинотеатр «Лев Раанана», 19:30

Иерусалим, среда, 25.01.2023, кинотеатр «Лев Смадар», 19:30

Тель-Авив, четверг, 26.01.2023, кинотеатр «Лев Тель-Авив», 19:30

Заказ билетов на показ фильма «Паркет» и встречу с Александром Миндадзе: https://bravo.newsru.co.il/announce/70980

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Фотографии – кадры из фильма «Паркет» – предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»