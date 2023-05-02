«Форма буквы»

Фото – © Леонид Падруль

«Буквы Мира, объединяйтесь!» В Международном конференц-центре David Lopatie, Институт науки Вейцмана, г. Реховот открылась выставка дизайнера Юлианы Горкоровой.

https://www.weizmann.ac.il/Arts/en/letter-shape

Видео – https://youtu.be/ZYkcb7Hrb6A

Каждый из нас, кто пишет, редактирует или читает из любой этнической группы, нации, страны, культуры, пола, возраста, цвета кожи или мировоззрения; всякий человек кем бы он ни был при виде этого чуда должен прийти в изумление от неведомых знаков, нарисованных на бумаге, выгравированных на камне, вырезанных на дереве, выдавленных на глине или высеченных на песке; знаки на всех языках, буквы, соединяются в слова и предложения, которые несут смысл, представляют идеи, мысли, сообщения, информацию, которую стоит запомнить и которую можно передавать от человека к человеку или будущим поколениям.

Изобретение письменности, вероятно, является ключевым событием человеческих цивилизаций, отправной точкой нашей истории. Однако со временем и с развитием разных народов в разных частях света возникли разные языки, написанные разными буквами, которые посторонним представляются неразборчивым секретным кодом.

Юлиана Горкорова, молодая израильская художница, живущая и работающая в Германии, устремилась в прошлое, поставив перед собой цель отыскать, обнажить, расшифровать и пролить свет на то, что объединяет людей.

На первом этапе своего пути она взывает ко всем буквам, на всех языках: «Буквы Мира, объединяйтесь!»

В процессе, который растянулся на несколько лет, Горкорова соединила буквы из разных алфавитов с общим происхождением в соответствии со звуками, которые они представляют, создав для каждого звука букву, которая содержит и включает в себя элементы из соответствующих букв других языков. Комбинированные буквы нового алфавита, которые она таким образом создала, могут быть прочитаны на каждом из языков, из которых они произошли.

На этой выставке представлены несколько интегрированных алфавитов, созданных Юлианой Горкоровой.

BABEL2014 – шрифт, служащий общим набором символов для иврита, латиницы, арабского и кириллического алфавитов. С первого взгляда алфавиты кажутся разными, но при упрощении форм и поворота букв, отчетливо видно, что даже в этой сложной комбинации сходства превышают различия.

AbjadLino – многослойный иврито-арабский шрифт. Между двумя этими языками много общего – слова, грамматика, направление письма и буквы; этот шрифт предназначен для того, чтобы подчеркнуть эти общие черты. Один слой двуязычного шрифта – иврит, другой – арабский, когда они наслаиваются, то проявляются сходства и различия. Шрифт особенно подходит для похожих слов, таких как «день» или «дом», но также позволяет читать слова или короткие фразы, которые не похожи на двух языках.

Например, когда слова صباح الخير (доброе утро) написаны на арабском языке, можно также прочитать приветствие на иврите – Сабах аль-хайр.

Юлиана Горкорова родилась в Украине, выросла в Израиле и живет в Германии, где училась и получила степень магистра в Университете искусств Фолькванг. Ее проект «Глобальный алфавит», представленный на этой выставке, получил первую премию в студенческой категории на Международном конкурсе типографики TDC64 в Нью-Йорке. Проект был представлен на различных выставках и конференциях, включая TYPO Berlin и TEDxBerlin. В последние годы Юлиана работает дизайнером в театре.

В эти дни выставка ее работ проходит в Международном конференц-центре David Lopatie в Научном институте Вейцмана, г. Реховот.

Выставка продлится до сентября 2023. Вход свободный.

Куратор: Йивсам Азгад

Перевод с иврита https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-160152-00.html

Текст и фото – по материалам пресс-релиза