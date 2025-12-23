Фортепианные трио Шуберта в Израильской консерватории – 3 января 2026 года

Фото ( Shai Wosner- credit © Marco Borggreve, Karnit Zori – credit © Yael Ilan, Hillel-Zori – credit © Michal Rotem) – предоставлены Центром камерной музыки при Израильской консерватории



В рамках камерной серии Центра камерной музыки при Израильской консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве (официальный адрес которой – улица Луи Маршаля, 25, но у нас в государстве много топографических неувязок) в субботe, 3 января 2026 года пройдет концерт фортепианных трио Шуберта в исполнении пианиста Шая Вознера, скрипачки Кармит Цори и виолончелиста Хиллеля Цори.



В программе:

• Шуберт: Фортепианное трио № 1 си-бемоль мажор, соч. 99

• Александер Урия Боскович: «Элегия», для виолончели и фортепиано

• Шуберт: Фортепианное трио № 2 ми-бемоль мажор, соч. 100

Произведение Александер Урия Босковича исполняется в честь 80-летия основания Консерватории: Боскович входил в преподавательский состав Консерватории в качестве преподавателя композиции и теории музыки в 1945–1958 годах.

Скрипачка Кармит Цори, виолончелист Хиллель Цори и пианист Шай Вознер – одни из самых активных израильских музыкантов в области камерной музыки в Израиле и за рубежом, часто сотрудничающие друг с другом, вновь встречаются на сцене Центра камерной музыки в программе, посвященной двум великим и любимым фортепианным трио Шуберта.

31 января 1827 года Францу Шуберту исполнилось 30 лет. К тому времени он уже десять лет как вел богемную жизнь в Вене, зарабатывая скромные средства продажей своих произведений и их исполнением и существуя в основном благодаря щедрости друзей – преданной группы любителей музыки, привлеченных его общительным характером и исключительным талантом. Его распорядок дня к тому времени уже устоялся: сочинение музыки по утрам, прогулки пешком или долгие визиты после полудня и дружеские встречи за вином и пением по вечерам. Интересное внутреннее противоречие характеризовало личность Шуберта в эти годы, как свидетельствовал один из его друзей: «Тот, кто видел его только по утрам, в мучениях сочинения, с сияющими глазами, даже если говорил на другом языке, не забудет этого никогда – хотя после полудня он превращался в совсем другого человека».

Дуализм личности Шуберта отражался в резких сменах настроений, характерных как для его психологического склада, так и для его творчества. «Если бывали моменты, – писал его друг, драматург Эдуард фон Баурнфельд, – когда и в его общественных связях, и в его творчестве австрийский характер с силой прорывался в энергичном и любящем удовольствия Шуберте, то бывали и другие моменты, когда демон скорби и меланхолии с чёрными крыльями насильно приближался к нему; это была не совсем злая сила, ибо в сосредоточенные тёмные часы она рождала песни мучительной красоты, выше которой нет».

Способность отражать колебания собственных чувств в своих произведениях – тёмное облако, на мгновение скрывающее яркий солнечный свет, – является одним из самых характерных и достойных внимания достижений Шуберта. Отпечаток этой способности неизгладимо заметен в серии несравненных произведений, написанных им в последние месяцы его короткой жизни: песенный цикл «Зимний путь», симфония № 9 «Большая» до, три последние фортепианные сонаты, струнный квинтет, импровизо для фортепиано соло и два фортепианных трио.

Как и во многих других произведениях, написанных в этот период, в фортепианных трио Шуберт отходит от более скромных жанров песни или клавирных пьес, которые стояли в центре его раннего творчества, и обращается к более крупным инструментальным формам, с помощью которых он надеялся завоевать более широкое признание. Один из его самых ранних и преданных сторонников, Роберт Шуман, с большим энтузиазмом писал о двух трио в рецензии, опубликованной в его журнале Die Neue Zeitschrift für Musik: «Стоит лишь взглянуть на них – и тяготы нашего человеческого существования растворяются, и весь мир вновь становится свежим и сияющим».

Эти трио и по сей день входят в число самых популярных и любимых произведений Шуберта, являя собой «самое чистое слияние «дружеского» духа с подлинной камерной музыкой», по словам выдающегося музыковеда Альфреда Эйнштейна. В обоих произведениях ясно проявляется уникальный почерк композитора в плетении мелодий, изобилующих лиризмом.

Между двумя трио Шуберта в программе прозвучит «Элегия» для виолончели и фортепиано Александера Урии Босковича. Боскович (1907–1964) был одним из ведущих композиторов и влиятельным идеологом художественной израильской музыки своего поколения – мыслителем, эссеистом, почитаемым педагогом и музыкальным критиком. Он родился в Клуж-Напоке, Трансильвания (Венгрия/Румыния), но обучался также в Вене и Париже.

Боскович был человеком европейской культуры, однако одновременно стремился укрепить свою еврейскую идентичность и познакомиться с традициями и богатыми сокровищами еврейской культуры. В поисках своих корней он в 1937 году путешествовал по деревням Карпат, чтобы познакомиться с традициями и красивыми мелодиями евреев, живших там. В 1938 году Палестинский симфонический оркестр (впоследствии Израильский филармонический оркестр) исполнил премьеру его сюиты «Еврейские народные песни» и пригласил композитора присутствовать на концерте. Он приехал и решил остаться в стране, чтобы участвовать в возрождении культуры и музыки, отражающей формирующуюся израильскую реальность.

Боскович прислушался и открыл своё сердце Востоку. Он изучал и исследовал традиции и музыку восточных общин и особенно увлёкся богатой воображением поэзией и танцами йеменской общины. Знакомство с музыкой и уникальными инструментами арабского мира обогатило его культурно-музыкальную палитру. Глубокое погружение в Библию, разнообразные библейские кантилляции и возрождающийся иврит стали для него мощным источником вдохновения.

В твердой вере в свой путь и в стремлении создать синтез между элементами восточной музыки и достижениями европейской композиторской техники возник новый идиом его музыкального языка, который он назвал «средиземноморским стилем». В 1945 году Боскович и четверо его венгерских коллег основали в Тель-Авиве Израильскую академию и Консерваторию музыки. В качестве заведующего отделением композиции он воспитал новое поколение израильских композиторов и музыкантов.

С созданием государства он был чрезвычайно востребован и активно вовлечён в культурную жизнь страны. После «средиземноморского» периода в своём творчестве Боскович создал уникальный синтез между ивритом и серийной техникой, перенося акценты, мелос, интонации и ритм иврита в свой музыкальный язык. К этому более позднему периоду относится и его короткое произведение для виолончели и фортепиано «Элегия» (1962).

Суббота, 3.1.26, 20:00

Зал Израильской консерватории музыки

Шуберт – фортепианные трио

Шай Вознер – фортепиано

Кармит Цори – скрипка

Хиллель Цори – виолончель

Молодёжь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест)

Молодёжь 22–35 лет: 45 шекелей

