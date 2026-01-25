Музы между войнами: музыка эпохи «слома». Тель-Авивский квинтет и пианист Биньямин Хохман

Верхнее фото: Benjamen Hochman – Photo © Omri Ben David; Tel Aviv Wind Quintet – photo © Dan Erez

Суббота, 7 февраля 2026 года | 20:00 | Концертный зал Тель-Авивской Консерватории

Продолжительность: около 2 часов (с антрактом)

В 19:15 – предконцертное выступление ученических джазовых ансамблей (зал Ран Барон)

Исполнители:

Рои Амоц – флейта

Дмитрий Малкин – гобой

Дани Эрдман – кларнет

Итамар Лешем – валторна

Надав Коэн – фагот

Биньямин Хохман – фортепиано

Программа:

Дариюс Мийо – Соната для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано, соч. 47 (1918)

Александр фон Цемлинский – Юмореска для квинтета деревянных духовых (1939)

Франсис Пуленк – Секстет для квинтета деревянных духовых и фортепиано (1932)

Морис Равель – «Гробница Куперена» (переложение для деревянного духового квинтета: Мейсон Джонс)

Вердина Шлёнски – Первая часть из Дивертисмента для квинтета деревянных духовых (1952)

Лео Смит – Секстет для квинтета деревянных духовых и фортепиано (1932)

Произведение Вердины Шлёнски исполняется в честь 80-летия со дня основания Консерватории. Шлёнски входила в число преподавателей фортепиано Консерватории в 1951-1958 годах.

Программа концерта посвящена музыке эпохи «слома» – периоду между двумя мировыми войнами. Это время поиска новых смыслов между памятью о прошлом и тревогой перед будущим. В концерте объединены произведения, созданные в драматичную эпоху между Первой и Второй мировыми войнами, а также в первые годы после них. Это музыка времени разлома – исторического, эстетического, человеческого. В ней сосуществуют ирония и скорбь, ясность формы и внутреннее напряжение, память о прошлом и тревожное предчувствие будущего. Композиторы, представленные в программе, по-разному отвечают на опыт катастрофы и перелома, но всех их объединяет поиск нового музыкального языка и нового смысла искусства в мире, утратившем устойчивость.



Тель-Авивский квинтет

Основанный в 2009 году, ансамбль – квинтет духовых инструментов – стал со временем одним из ведущих камерных коллективов Израиля. Квинтет ежегодно дает десятки концертов в Израиле, активно гастролирует (Швейцария, Германия, Китай, США) и уделяет особое внимание популяризации израильской музыки. Коллектив – лауреат Премии Союза исполнителей (2011), выпустил два успешных альбома (2016, 2018).

Биньямин Хохман (фортепиано)

Израильский пианист и дирижер Биньямин Хохман, дебютировавший в Карнеги-холле в возрасте 24 лет и сделавший в последние десятилетия успешную международную карьеру, возвращается в Центр камерной музыки в Консерватории «Штрикер». Он – лауреат премии Avery Fisher Career Award от Линкольн-центра в Нью-Йорке, регулярно выступает на крупных площадках по всему миру, включая Берлин, Вену, Париж, Амстердам, Санкт-Петербург, Лиссабон, Токио и т. д. Биньямин Хохман – также постоянный гость престижных фестивалей, в том числе фестиваля в Сполетто, в Санта-Фе, Вербье, Люцерне и Фестиваля Израиля в Иерусалиме. Хохман выступает с ведущими оркестрами мира (Нью-Йоркский, Чикагский, Пражский филармонические) под руководством таких маэстро, как Густаво Дудамель и Кент Нагано. Он – представитель компании Steinway, преподаватель Bard College Berlin.

Подробно о программе

Дариюс Мийо – Соната для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано, соч. 47 (1918).

Мийо создавал эту сонату в Рио-де-Жанейро, находясь на дипломатической службе. Хотя позже Бразилия вдохновит его на сочинение «Тоска по Бразилии», эта соната остается глубоко европейской и тревожной. Она демонстрирует фирменную «политональность» Мийо – когда инструменты играют в разных тональностях одновременно. В четырех частях сонаты пасторальная легкость начала постепенно сменяется жесткой энергетикой трелей, а финал погружает слушателя в мрачную, почти пророческую атмосферу, предвещающую драматические перемены в судьбе Европы.

Александр фон Цемлинский – Юмореска для квинтета деревянных духовых (1939).

Это произведение – удивительный пример того, как великий мастер может сохранять ясность духа в самые темные времена. Цемлинский, наставник Шёнберга и ключевая фигура венского модерна, написал «Юмореску» уже в эмиграции в США. Несмотря на статус «учебного произведения» (написанного отчасти ради заработка), пьеса полна венского изящества, прозрачности и той тонкой музыкальной иронии, которая была свойственна композиторам, потерявшим старый мир, но сохранившим свое мастерство.

Франсис Пуленк – Секстет для квинтета деревянных духовых и фортепиано (1932).

Секстет Пуленка – настоящий манифест парижского духа 1930-х годов. Пуленк, enfant terrible французской музыки, черпал вдохновение не в академических залах, а в шуме улиц, мюзик-холлах и кафе. Секстет поражает резкой сменой настроений: агрессивные, почти механические ритмы внезапно прерываются моментами щемящей, «сладкой» меланхолии. Это музыка контрастов, где язвительный юмор и нарочитая простота становятся формой защиты от сложности окружающего мира.

Морис Равель – «Гробница Куперена» (переложение для квинтета).

Это произведение – не просто дань уважения великому клавесинисту барокко Франсуа Куперену, но и один из самых трогательных памятников Первой мировой войне. Равель, сам прошедший через фронт, посвятил каждую часть сюиты своим друзьям, погибшим в сражениях. Но здесь нет траурных маршей; музыка наполнена светом, легкостью и грацией старинных танцев. Равель считал, что «мертвые и так достаточно печальны в своем вечном безмолвии», поэтому его память о них – это живой, виртуозный и невероятно элегантный танец.

Вердина Шлёнски – Дивертисмент для квинтета деревянных духовых (1952).

Вердина Шлёнски – уникальная фигура, ставшая первой профессиональной женщиной-композитором Израиля. Ученица Нади Буланже и Эдгара Вареза, она привнесла в израильскую музыку рафинированный европейский авангард и французский неоклассицизм. Первая часть ее Дивертисмента – это блестящая демонстрация «галльского стиля»: прозрачная фактура, остроумие и безупречное чувство формы. Исполнение этого сочинения – дань уважения её педагогическому вкладу в развитие Тель-Авивской Консерватории.

Лео Смит – Секстет для квинтета деревянных духовых и фортепиано (1932).

Судьба Лео Смита – одна из самых трагических страниц музыкальной истории: блестящий нидерландский композитор погиб в Собиборе в 1943 году. Его Секстет, написанный в один год с секстетом Пуленка, поражает своей жизненной силой. В нем слышны отголоски импрессионизма Дебюсси и неоклассицизма Мийо. Это искрящаяся, кокетливая и невероятно светлая музыка, которая сегодня воспринимается с особым чувством – как свидетельство торжества таланта и красоты над разрушительной силой истории.

Молодежь до 21 года: вход свободный при наличии свободных мест

Молодежь от 22 до 35 лет: 45 шекелей

Центр камерной музыки | Израильская консерватория

Сезон 37 | 5786 год | 2025-2026

Аудиториум Консерватории

