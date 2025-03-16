FROZA – цирк на льду между Нарнией и Щелкунчиком

Начиная с 3 апреля, на настоящем ледовом катке в специальном шатре, установленном рядом со стадионом Рамат-Гана и торговым центром Аялон, начнется FROZA…

FROZA – это не замерзшая гроза, и не зимняя стужа, а цирковое представление на льду, главная героиня которого, девочка-подросток, попадает из современной реальности в сказочный мир FROZA где-то между Нарнией и «Щелкунчиком».

FROZA – это красочная, театральная, смешная и трогательная фантазия на огромной ледяной площадке. Цирковые артисты, фигуристы и акробаты отправляются в волшебное путешествие в FROZA, попасть куда можно только пройдя зачарованные королевства, сражаясь с огненными драконами и столкнувшись с фантастическими персонажами из других миров, с двумя не приемлющими друг друга племенами. Захватывающее путешествие сквозь две стихии – льда и пламени – с головокружительными, захватывающими дух акробатическими трюками на льду. Какие тайны раскроет девочка во время своего путешествия, как примирит и объединит две силы, как можно в мире FROZA отличить воображаемое от реальности? FROZA – это путешествие во сне девочки-подростка, оказывающейся между двумя силами, двумя стихиями – огня и льда, которые она пытается примирить и объединить. Она попадает из современного мира в мир сказочный – как в Нарнии и в «Щелкунчике». Один шаг – и вы по другую сторону сна, в другой реальности.



Одевайтесь потеплее, зажигайте огонь воображения и отправляйтесь в необычное цирковое путешествие из Рамат-Гана в FROZA. На ледяной цирковой арене – лучшие цирковые артисты профессиональные фигуристы – как из Европы, так и недавние репатрианты – воздушные гимнасты, победители конкурса в Монте-Карло.

Постановщиком этого циркового представления на льду стал известный сценограф, художник и режиссер театра «Гешер» Михаил Краменко, известный также своими работами с театром «Маюмана» и «Алюминиум-Шоу» и другими цирковыми спектаклями, в том числе и цирка на воде.

Михаил Краменко вносит в поставленные им цирковые представления театральность и сюжетность, привязывая происходящее на арене к определенному рассказу. Шоу в его режиссуре – это не набор номеров, а эмоциональный спектакль со своей драматургической структурой. У цирка другая задача, чем у театра. Театр заставляет зрителя сопереживать, а задача цирка – изумлять. Хотя это, конечно, не совсем справедливо, в цирке тоже обязательно есть сопереживание. Очень многое вышло из цирка. Например, с чего начали развиваться спецэффекты в театре? С ярмарочных балаганов и фокусов, с дымовых завес и многого другого. У Шекспира, к примеру, его театр «Глобус» был в форме круглой арены на рыночной площади. И сегодня разные жанры и виды искусства все больше совмещаются и взаимопроникают друг в друга.

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FROZA

Режиссура и сценография: Михаил Краменко

Хореография: Мария Раскина

Художник по свету: Мати Мюррей

Музыкальное руководство: Хаим Вектро

Дизайн костюмов: Элла Колесник

Видео-дизайн: Алина Гомберг

Режиссер: Хен Лешер

Художник-постановщик: Алекс Голдин

Сценография и реквизит: Софья Матвеева

Профессиональное руководство и поддержка Holon Ice Arena

С 3 апреля по 24 мая 2025 года

На настоящем ледовом катке, специально установленном в шатре за стадионом Рамат-Гана рядом с торговым центром Аялон.

Билеты в кассе «Tel-Aviv» https://www.kupat.co.il/show/circus-on-ice

Обратите внимание на разные часы представлений и на скидки по различным клубным карточкам. Билеты необходимы каждому ребенку старше 2 лет.

Фотографии – © Рои Беркович – предоставлены организаторами гастролей – компанией «Тевет сратим»