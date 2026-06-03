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Гай Минтус в гостях у Амоса Тальмона. Большая симфоническая серия в Герцлии

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Верхнее фото: Гай Минтус.  Photo by Yossi Zwecker 

Особый праздничный концерт по поводу завершения нынешнего сезона Большой симфонической серии в Центре сценических искусств в Герцлии пройдет 28 июня 2026 года. Гостем концерта станет знаменитый пианист-виртуоз, композитор и импровизатор Гай Минтус.
В концерте примет участие Хайфский симфонический оркестр под руководством маэстро Амоса Тальмона.

Этот концерт представляет джазовую традицию сквозь призму академической перспективы, демонстрируя, как музыкальная свобода по-разному проявлялась сто лет назад в совершенно разных странах.
В концерте прозвучит темпераментная «Кубинская увертюра» Джорджа Гершвина, написанная после его поездки в Гавану в 1932 году. Композитор был настолько очарован местными уличными ансамблями, что привез в Нью-Йорк полный арсенал традиционных кубинских ударных инструментов — маракасы, бонго, гуиро, клаве. Хайфский симфонический оркестр воссоздаст карибские ритмы, словно перенося слушателя на оживленные латиноамериканские площади.

Связующим звеном музыкального диалога станет «Сердце» (на иврите — «Лев») — короткое, импульсивное сочинение израильского пианиста и композитора Гая Минтуса. Гай Минтус исполнит фортепианную партию в собственном произведении и в знаменитой Rhapsody in Blue Джорджа Гершвина.
Второе отделение вечера, в котором целиком будет исполнена Джазовая сюита № 2 Дмитрия Шостаковича, перенесет слушателей на противоположную сторону планеты.
Ноты этой сюиты, написанной в 1938 году для Государственного джаз-оркестра СССР во главе с Виктором Кнушевицким (старшим братом знаменитого виолончелиста Святослава Кнушевицкого), были утеряны в годы Великой Отечественной войны. О дальнейшей судьбе произведения существуют разные свидетельства, но то, что мы теперь знаем под имением Второй джазовой сюиты (включая всемирно известный «Вальс № 2», прославившийся благодаря тому, что Стэнли Кубрик использовал его в своем кинофильме «С широко закрытыми глазами»), скорее всего, было скомпоновано Шостаковичем в послевоенное время.

Амос Тальмон. Photo by Lev Gelfand

Амос Тальмон. Photo by Lev Gelfand

«Этот год стал крайне тяжелым из-за двух витков войны с Ираном, — говорит руководитель серии маэстро Амос Тальмон. — Тем не менее, нам удалось провести пять программ благодаря двум симфоническим оркестрам — Иерусалимскому и Хайфскому. И конечно же благодаря поддержке слушателей, приходивших в зал даже в дни крайнего напряжения. Поэтому я с нетерпением и оптимизмом жду финального вечера этого сезона, который состоится в Центре сценических искусств в Герцлии».

Пианист-виртуоз, композитор и импровизатор Гай Минтус – один из самых ярких новаторов современной израильской и международной сцены. Авторитетное американское джазовое издание DownBeat дает его искусству восторженную оценку: «Его смелые переосмысления каждого трека возносят слушателя к вершинам, с которых эти мелодии открываются словно впервые». А газета The New York Times отмечает: «Минтус сливает воедино разнородные интонации и ритмы с таким совершенным изяществом, что можно подумать, будто все они зародились в одном и том же месте».
Минтус — обладатель престижных наград, среди которых Премия имени Леонарда Бернстайна, вручаемая за выдающиеся достижения в академической музыке, и приз зрительских симпатий конкурса пианистов на джазовом фестивале в Монтрё (Montreux Jazz Festival). Он одинаково свободно чувствует себя в самых разных амплуа. Как классический солист Минтус регулярно сотрудничает с крупнейшими европейскими коллективами. В его послужном списке — выступления с Симфоническим оркестром Пражского радио в историческом зале Сметаны в Праге, а также масштабный проект с Оркестром Западногерманского радио (WDR) в «Концертхаусе» (Дортмунд). Там Минтус представил публике свою оригинальную версию Тройного концерта Бетховена — смелый эксперимент, соединивший строгую классическую оркестровку великого немца с живой, сиюминутной джазовой импровизацией.

Гай Минтус.  Photo by Yossi Zwecker 

Гай Минтус.  Photo by Yossi Zwecker 

Гай Минтус активно гастролирует по всему миру и со своим джазовым Guy Mintus Trio. Коллектив получил международное признание благодаря уникальным трактовкам классического наследия. Их альбом «A Gershwin Playground», выпущенный на авторитетном немецком лейбле ENJA Records, стал важным событием в мире современного джаза, перевернув привычные представления о том, как могут звучать стандарты Джорджа Гершвина в XXI веке. Музыкант выходил на такие культовые сцены мира, как «Карнеги-холл» и «Линкольн-центр» в Нью-Йорке, «Кеннеди-центр» в Вашингтоне, «Театро Массимо» в Палермо и, конечно, на престижные сцены в Израиле.

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8-й концерт Большой Симфонической серии
28 июня 2026, 20:00. Центр сценических искусств в Герцлии
Хайфский симфонический оркестр
Дирижер — Амос Тальмон
Солист — Гай Минтус (фортепиано)
В программе:
Джордж Гершвин.  «Кубинская увертюра»
Джордж Гершвин.  Rhapsody in Blue
Гай Минтус. «Сердце»
Дмитрий Шостакович. Джазовая сюита № 2
Заказ билетов — в кассе Браво: https://best.kassa.co.il/announce/86324

Парковка на территории Центра для посетителей концерта бесплатная

Текст: Маша Хинич
Фото: Лев Гельфанд, Йоси Цвекер 
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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