Большая симфоническая серия в Герцлии. Праздничный, новогодний концерт! 

Новогодние концерты давно стали неотъемлемой частью европейской культуры – достаточно вспомнить знаменитый ежегодный концерт Венского филармонического оркестра, который проходит 1 января в Золотом зале Венского Музикферайна. Его репертуар неизменно состоит из легкой классики – венских вальсов, полек, маршевых мелодий семьи Штраусов и их современников.

В Израиле традиция больших новогодних концертов возникла относительно недавно – во многом благодаря усилиям Амоса Тальмона. Все началось с того, что в 2003 году он основал Большую симфоническую серию в Центре сценических искусств Герцлии.

Эта серия концертов, проводимая без государственной поддержки и исключительно на энтузиазме маэстро, объединила лучшие оркестры страны и привила публике вкус к праздничным музыкальным событиям. Сегодня новогодние концерты под руководством Тальмона стали ежегодной кульминацией сезона. Они дарят израильской публике то самое чувство праздника, которое европейцы знают по венским балам и концертам.

Возглавляя праздничный концерт, Амос Тальмон выступает не только как дирижер, но и как вдохновитель всего проекта. Его богатый опыт – от выступлений с Израильским филармоническим оркестром до сотрудничества с коллективами Европы и Америки – гарантирует высокое качество исполнения. Интересно, что Тальмон пришел в профессиональную музыку уже в зрелом возрасте, оставив успешный бизнес ради мечты дирижировать. Возможно, поэтому ему особенно близка идея делиться музыкой с максимально широкой аудиторией. Маэстро умело сочетает в программах классический симфонизм и яркие популярные номера, включая произведения композиторов самых разных стран и эпох. Его новогодние концерты – это динамичное музыкальное путешествие по миру, понятное и близкое и взрослым, и детям, и любителям, и искушенным знатокам.

Амос Тальмон рассказывает накануне концерта:

«Семья моей мамы родом из Вены. Новогодние венские концерты знакомы мне с детства!

Традиционные венские концерты, как известно, посвящены лёгкой классической музыке: венским вальсам, полькам и маршам, в основном, из наследия Иоганна Штрауса-отца, Штрауса-сына и их современников. Мы позаимствовали эту идею, но обогатили её произведениями других композиторов из разных стран. На ближайшем новогоднем концерте в Герцлии прозвучат фрагменты из балета «Спящая красавица» Чайковского, а также оркестровая сюита Арама Хачатуряна к спектаклю «Маскарад» по пьесе Лермонтова.

Кроме того, мы исполним увертюру к «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна, мазурку из балета «Коппелия» Делиба, «Ракоци-марш» из «Осуждения Фауста» Гектора Берлиоза и другие произведения. В программу также включены сочинения в увлекательном и захватывающем латинском ритме, такие как «Огненная конга» и «Дансон № 2» мексиканского композитора Артуро Маркеса. Будут и другие сюрпризы.

Я чувствую, что сочетание этих произведений придаёт новогоднему концерту не только атмосферу радостного праздника, но и глубокое музыкальное содержание!»

Хайфский симфонический оркестр, который выступает в этот вечер, – один из старейших оркестров страны. Основанный вскоре после создания государства, он на протяжении десятилетий сочетает академическую дисциплину с открытостью к новому репертуару и способен легко переходить от серьезных симфонических полотен к легким танцевальным номерам. Такая пластичность делает его идеальным партнером для новогодних программ, в которых нужно и мастерство, и легкость, и умение передать настроение праздника.

Подробно о программе

Вечер открывается избранными фрагментами из «Спящей красавицы» Петра Ильича Чайковского – балета, где мелодическая щедрость встречается с гармоническими красотами и оркестровой роскошью: Пролог с торжественным маршем и появлением короля Флорестана, танцевальная сцена с добрыми феями, светлый вальс и знаменитое «Розовое адажио», одно из самых возвышенных лирических высказываний Чайковского.

В вальсе из оперы «Фауст» Шарля Гуно слышится французская легкость и театральная яркость. Мелодия, плавно разворачивающаяся в оркестре, создает атмосферу светлого бала, где все кажется чуть более сияющим, чем в повседневной жизни.

«Ракоци-марш» из «Осуждения Фауста» Гектора Берлиоза, основанный на венгерской мелодии, привносит в программу иной характер – решительный, энергичный.

В пластике балетных миниатюрах Лео Делиба – изящном «Пиццикато» из «Сильвии» и Мазурке из «Коппелии» – чувствуется легкая ирония и особая мягкость.

«Маленький деревенский поезд из Кайпиры» Эйтора Вилла-Лобоса – поворот к латиноамериканской теме, музыкальная зарисовка, в которой оркестр имитирует движение поезда.

Леонард Бернстайн представлен двумя увертюрами. «Чудесный город» и «Вестсайдская история». В их музыке соединяются джазовые ритмы, бродвейская мелодика и симфоническая красочность.

Две пьесы Артуро Маркеса – «Огненная конга» и «Дансон № 2» – соединяют латиноамериканскую традицию и симфонические изыски XX–XXI века.

Отто М. Шварц в своей пьесе «Американские горки» предлагает оркестру и слушателям своеобразный музыкальный аттракцион – от осторожного подъема к стремительному спуску.

Перед финалом прозвучат знаменитый Вальс и другие части сюиты из музыки Арама Хачатуряна к спектаклю «Маскарад» по пьесе Лермонтова. А завершает концерт «Праздник огня» Йозефа Штрауса – стремительная полька с ударами по наковальне, ставшая символом венских новогодних концертов.

Большая симфоническая серия в Герцлии. Новогодний концерт.

1 января 2026, 20.00

Хайфский симфонический оркестр под управлением Амоса Тальмона.

Программа новогоднего концерта:

П. И. Чайковский. Отрывки из балета «Спящая красавица»:

Пролог. Марш короля Флорестана

Танцевальная сцена. Появление добрых фей

Вальс

Розовое адажио. Pas D’action

Ш. Гуно. Вальс из оперы «Фауст»

Г. Берлиоз. «Ракоци-марш» из «Осуждение Фауста»

Л. Делиб. Пиццикато из балета «Сильвия»

Л. Делиб. Мазурка из балета «Коппелия»

Э. Вилла-Лобос. «Маленький деревенский поезд из Кайпиры»

Л. Бернстайн. Увертюра «Чудесный город»

Л. Бернстайн. Увертюра «Вестсайдская история»

А. Маркес. «Огненная конга» и «Дансон № 2»

О. Шварц. «Американские горки»

А. Хачатурян. Оркестровая сюита к спектаклю «Маскарад» по пьесе Лермонтова

Й. Штраус. Полька «Праздник огня»

Центр сценических искусств Герцлии

Фотографии: © Сергей Демьянчук

Текст подготовила Маша Хинич

