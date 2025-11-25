Заглавное фото: Гай Минтус. Photo – Karine Mahiout

2-й абонементный концерт сезона оркестра «Симфонет Раанана»

Омер Меир Веллбер – дирижер и аккордеон

Гай Минтус – фортепиано

Яки Реувен – мандолина

Программа концерта «Треугольник под другим углом» с участием трёх именитых музыкантов строится вокруг двух произведений Бетховена: увертюры «Кориолан» и Тройного концерта до мажор, для которого Гай Минтус создал новую версию с участием фортепиано, мандолины и аккордеона, а также написал собственные каденции. Концерт в такой версии прозвучит впервые.

27 ноября 2025 в 20:00

29 ноября 2025 в 20:00

Городской центр музыки и искусств, Раанана

Музыкальный руководитель оркестра «Симфонет Раанана» Омер Меир Веллбер входит в число дирижеров, чья работа соединяет оперный и симфонический миры. Он возглавляет Театро Массимо в Палермо и много лет руководит оркестром «Симфонет Раанана». В сезоне 2025–2026 Веллбер стал музыкальным руководителем Гамбургской оперы и главным дирижером Гамбургского филармонического оркестра. Он также сотрудничает с оркестром Гевандхауса, оркестром Северогерманского радио, Симфоническим оркестром Шведского радио, Лондонским филармоническим оркестром, Дрезденской Штаатскапелле и другими ведущими коллективами Европы.

Среди его недавних проектов – участие в постановках опер «Сицилийская вечерня» Верди и «Парсифаль» Вагнера. Работа Веллбера в Театро Массимо была удостоена специальной премии Национальной ассоциации критиков Италии.

Во время руководства Венской народной оперой Веллбер представил новые и возобновленные постановки опер Чайковского, Верди, Моцарта и Штрауса. Под его управлением оркестр выступал на фестивалях, в исторических залах и значительно расширил свою аудиторию. В последние годы Веллбер также дирижировал в Бремене, Риме, Лейпциге, Праге, Вене, Париже и Гамбурге.

Во время работы над Фестивалем Тосканини он развил масштабный цикл камерных и симфонических программ и привёз фестивальный оркестр в Дрезден. На Шлезвиг-Гольштейнском фестивале Веллбер получил статус «артиста-портрета» и создал серию из четырнадцати программ, где классика соседствовала с камерной музыкой, шансоном и фортепианными дуэтами. В этих концертах он сам играл на аккордеоне, чембало и фортепиано.

Его дискография включает записи с Яки Реувеном, Яном Фоглером, BBC Philharmonic и Лейпцигской симфониеттой. Среди видеозаписей – «Парсифаль», «Капулети и Монтекки», «Мадам Баттерфляй», «Мефистофель», «Аида» и «Евгений Онегин».

Веллбер дебютировал с Бостонским симфоническим оркестром и Пражским радио симфоническим оркестром, выступал в Брегенце, в Метрополитен-опере Нью-Йорка и на фестивале Proms в Лондоне.

Омер Меир Веллбер написал несколько книг. Его роман Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner («Четыре обморока Хаима Биркнера») вышел на нескольких языках. Книга о трёх операх Моцарта и либреттиста Да Понте, написанная совместно с немецкой журналисткой Ингой Клопфер, посвящена страху, риску и любви как движущим силам театра.

Работа Омера Меира Веллбера в Израиле занимает особое место. С 2009 года он руководит оркестром «Симфонет Раанана», развивающим еврейские музыкальные традиции, поддерживающим современную израильскую музыку и ведущим особые программы, в которых ежегодно участвуют десятки тысяч детей. Много лет Веллбер был приглашённым дирижером Израильской оперы и работал над постановками Верди, Пуччини, Доницетти, Моцарта, Гуно и Яначека. Он также сотрудничает с фондом Save a Child’s Heart, поддерживая медицинские программы для детей.

Омер Меир Веллбер родился в Беэр-Шеве в 1981 году, рано начал играть на аккордеоне и фортепиано, учился у Тани Талер и Михаэля Вольпе, затем в Иерусалимской академии музыки у Евгения Цирлина и Менди Родана. Его аккордеон модели Polaris создан специально для него итальянским мастером Пиджини.

Пианист Гай Минтус движется между музыкальными мирами с редкой естественностью, работая с джазовыми легендами, сочиняя музыку для оркестров, сотрудничая с исполнителями из Турции, Индии, Испании, Греции и Мали. Его музыкальный лексикон основан на наследии еврейских общин Ирака, Марокко и Польши. Минтус соединяет концертную дисциплину, энергию рок-музыканта и смелость импровизатора, доверяющего внутреннему слуху.

Его трио с Йонатаном Розеном и Ореном Харди выступает на международных сценах уже семь лет. Их записи отмечают ведущие музыкальные издания, а последний альбом «A Gershwin Playground» предлагает свободный и современный взгляд на музыку Гершвина. Недавно трио выступило с Иерусалимским симфоническим оркестром, создав новую интерпретацию бетховенской музыки.

Творчество Минтуса поддерживается фондом Yamaha. Он – лауреат премии Леонарда Бернстайна от ASCAP и фонда семьи Бернстайн, а также призёр конкурса в Монтрё. Гай Минтус сочиняет музыку для American Composers Orchestra, Израильского камерного оркестра, Киевского Fantastic Orchestra и Иерусалимского оркестра Восток–Запад. Его музыка звучала в Карнеги-холле, Линкольн-центре, Центре Кеннеди и в фильме Miracle of Miracles.

Он много лет сотрудничает с ведущими артистами, занимается педагогической деятельностью, ведёт мастер-классы в Европе и США и создал музыкальный фильм «Can You Tell the Difference», снятый в израильских школах совместного обучения еврейских и арабских детей.

Исполнитель на мандолине Яки Реувен – музыкант, чья игра сочетает виртуозность и теплоту звучания, масштабный репертуар и редкую гибкость. Реувен – один из ведущих мандолинистов своего поколения и мировой специалист по исполнению скрипичной музыки на мандолине. Он стал первым мандолинистом, исполнившим скрипичный репертуар с оркестром.

В ближайшие сезоны он выступит с крупными оркестрами: в программе «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы с Гамбургским государственным филармоническим оркестром, в гастрольном туре с новой версией бетховенского Тройного концерта для мандолины, аккордеона и фортепиано в сотрудничестве с Гаем Минтусом и Омером Меиром Веллбером, а также с WDR, Пражским радио симфоническим оркестром и оркестром «Симфонет Раанана». Он готовит запись и премьеру версии Скрипичного концерта Бетховена для мандолины.

Реувен играл с Израильским филармоническим оркестром, оркестром Гевандхауса, BBC Philharmonic, Шведским радио симфоническим оркестром, филармонией имени Джордже Энеску, оркестром Arena di Verona, оркестром Театро Массимо, Иерусалимским симфоническим оркестром и Израильской симфониеттой. Он выступал в Гамбургской филармонии, на Дрезденском музыкальном фестивале, в Потсдамском Сан-Суси и на Международном фестивале мандолины в Люнеле. Среди дирижеров, с которыми он работал, – Зубин Мета, Мстислав Ростропович, Антонио Паппано, Менди Родан, Жолт Надь и Омер Меир Веллбер.

Яки Реувен выступал с Иерусалимским квартетом и ансамблем Vivace, преподаёт в Иерусалимской академии музыки и танца, играет на инструменте ручной работы мастера Эрика Кармана. Он входит в ансамбль Barrocada, квартет мандолин Карман, коллектив Israeli Mandolin Soloists, дуэт Mantar, ансамбль Maktub и дуэт 16 Strings.

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии (© Karine Mahiout, © Rori Palazzo, © Luca Pezzani, © Luca Fazzolari) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

