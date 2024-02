Гай Минтус вновь исполняет Rhapsody in Blue Гершвина с оркестром «Симфонет Раанана»

Верхнее фото: Guy Mintus © Karine Mahiout

После оглушительного успеха в мае прошлого года, оркестр «Симфонет Раанана» вновь предлагает программу «Рапсодия в стиле блюз» с известнейшим израильским джазовым пианистом Гаем Минтусом в 6-м концерте абонемента нынешнего сезона.

В программе концертов, которые пройдут 13 и 14 февраля в Раанане под управлением дирижера Матана Йона, помимо «Рапсодии в стиле блюз» Гершвина, включены также адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, «Астурия» Исаака Альбениса, «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса и «Истории растерзанной земли» самого Гая Минтуса, а также еще одно сочинение Гершвина в аранжировке Гая Минтуса «Кто-нибудь, кто присмотрит за мной» – «Someone to Watch Over Me» песня из мюзикла «Oh, Kay!» 1926 года, написанное Джорджем Гершвином на слова его брата Айры.

«Рапсодия в стиле блюз», «Рапсодия в блюзовых тонах», «Голубая рапсодия», «Рапсодия в голубых тонах»… У Rhapsody in Blue для фортепиано с оркестром – одного из самых известных произведений американского композитора Джорджа Гершвина – несколько версий перевода на русский язык. И множество версий и интерпретаций исполнения. Гай Минтус вместе с оркестром «Симфонет Раанана» представляет свою аранжировку, а также собственное сочинение «Истории растерзанной земли», написанное специально для исполнения с «Симфонет Раанана».

Rhapsody in Blue (воспользуемся английским названием) – это одна из самых известных композиций Джорджа Гершвина, написанная для фортепиано с оркестром в 1924 году. Композиция была создана по заказу Пола Уайтмена для его концерта «An Experiment in Modern Music» в Нью-Йорке. Rhapsody in Blue является смесью различных жанров музыки, включая классическую музыку, джаз и блюз.

Название Rhapsody in Blue было предложено самим Гершвином и означает «рапсодия в голубых тонах». В композиции можно услышать использование традиционных элементов джаза, таких как импровизация и свинг, а также блюзовых гармоний и мотивов. Rhapsody in Blue получила огромную популярность и стала одним из наиболее известных произведений Джорджа Гершвина. Композиция была использована во многих фильмах и телевизионных передачах, часто исполняется на концертах и записана в исполнении множества известных музыкантов и оркестров.

А вообще-то всё случайно, в том числе и написание этой рапсодии. Вот что гласит официальная легенда: однажды Гершвин случайно прочитал в газете, что по заказу Уайтмена работает над джазовым концертом, хотя на самом деле даже не собирался писать подобное произведение. Решив, что это ошибка, он позвонил Полу Уайтмену и выяснил, что тот действительно внес еще несуществующее сочинение в программу предстоящего концерта, где критики должны были ответить на животрепещущий вопрос «что есть американская музыка?». Гершвину не оставалось ничего, кроме как согласиться.

Гершвин так вспоминал о создании «Рапсодии»: «Внезапно мне пришла в голову идея. Тогда много говорили об ограниченности джаза, неверно понимали его функцию. Принято считать, что джаз должен звучать в одном темпе и основываться только на танцевальных ритмах. Я решил, насколько возможно, разбить эту ошибочную концепцию. Вдохновленный этой целью, я принялся писать с непривычной скоростью».

В день премьеры, 12 февраля 1924 года, в Aeolian Hall Нью-Йорка собрались певцы, пианисты из «Тин Пен Элли», звезды джаза и мюзикла, выдающиеся критики и академические композиторы среди которых были Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский. Программа концерта, объявленного «экспериментом в современной музыке», включала произведения с использованием элементов джаза. Поначалу «эксперимент» явно не вызвал восторга у публики.

Некоторые слушатели уже начали покидать зал. Но вот за рояль сел Джордж Гершвин. Зазвучала Rhapsody in Blue…

Критики приветствовала мелодический дар Гершвина, «оригинальное чувство гармонии» и «ритмическую изобретательность». Но самое главное достоинство сочинения заключалось в том, что впервые произошло органичное соединение состава оркестра, ассоциирующегося с произведениями Моцарта, Бетховена или Чайковского, и блюзового стиля. С легкой руки Уайтмена новое направление стали именовать симфоджазом.

Впоследствии «Рапсодия в стиле блюз» оказалась наиболее часто исполняемым во всем мире произведением, написанным американским композитором. И уже к ней были вполне применимы слова, сказанные дирижером и музыкальным критиком Уолтером Дамрошем о Концерте для фортепиано с оркестром Гершвина, созданном в 1925 году: «Многие композиторы ходили вокруг джаза, как коты вокруг тарелки с горячим супом, ожидая пока он остынет, чтобы насладиться им, не опасаясь обжечь языки, поскольку они привыкли к тепловатой, дистиллированной жидкости, приготовленной поварами классической школы. Леди Джаз, украшенная интригующими ритмами, шла танцующей походкой через весь мир, вплоть до эскимосов на Севере и полинезийцев на Южных островах. Но нигде ей не встретился рыцарь, который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкальное общество. Джордж Гершвин совершил это чудо. Он – принц, который взял Золушку за руку и открыто провозгласил ее принцессой, вызывая удивление мира и бешенство ее завистливых сестер».

Матан Йона – дирижер, композитор, аранжировщик и тромбонист.

Матан Йона начал свое музыкальное образование в городской музыкальной школе в Петах-Тикве в классе тромбона у Алекса Чечельницкого и параллельно занимался у Михи Дэвиса, тромбониста Израильского филармонического оркестра. Свою военную службу он провел в оркестре ЦАХАЛа, сначала в качестве тромбониста, а затем помощника дирижера оркестра и аранжировщика.

После демобилизации Матан Йона начал играть и выступать с различными оркестрами и ансамблями в Израиле и по всему миру. В это же время Йона начал учебу в Академии музыки и танца в Иерусалиме по двум направлениям: оркестровое дирижирование под руководством доктора Евгения Цирлина и композиция под руководством доктора Эяля Адлера и профессора Менахема Вайзенберга. Обучение он закончил с отличием. Во время учебы занял первое место во всеизраильском конкурсе по композиции музыкальной школы Тель-Авива (2017 г.) и второе место в конкурсе по композиции имени Марка Копытмана (2016 г.). Кроме того, он выиграл несколько стипендий, в числе которых стипендия для выдающихся композиторов от Siday Fellowship for Musical Creation, стипендия от Goldberg Charitable и стипендия декана факультета за выдающиеся достижения в области музыки.

Сегодня Йона работает домашним дирижером в «Иерусалимском Восток – Запад». . Его часто приглашают для работы с лучшими артистами и коллективами в Израиле и за рубежом в качестве дирижера, композитора и аранжировщика. Среди коллективов, с он активно сотрудничает: Иерусалимский Симфонический оркестр, Израильская Симфониетта Беэр-Шева, «Израильская Камерата. Иерусалим», Хайфский Симфонический оркестр, театр Габима, Камерный театр, театр Беэр-Шевы и многие другие.

31-летний американо-израильского джазовый пианист, вокалист, композитор и аранжировщик Гай Минтус вырос в ирако-марокканско-польской еврейской семье в Израиле, но последние годы живет в Нью-Йорке, где он окончил Манхэттенскую музыкальную школу. Стиль Гая Минтуса представляет сочетание американского джаза и левантийской музыки, спонтанного импровизационного подхода и его музыкального видения, уже сформировавшегося в гибрид таких стилей как бибоп и BossaNova плод влиянием классических, израильских, турецких, цыганских и восточноевропейских мелодий.

Гай получил множество наград за свою музыку, в том числе премию Леонарда Бернстайна от Фонда ASCAP, «Приз зрительских симпатий» на джазовом фестивале в Монтрё, а также две премии The Herb Alpert Young Jazz Composer Awards от Американской ассоциации композиторов и исполнителей за выдающееся джазовое исполнение и аранжировку. Он также пишет сочинения для классических оркестров и различных инструментальных составов, выступает с известными музыкантами.

Гай Минтус много гастролирует, уже побывав в в Бразилии, Индии, Турции, в городах Европы, Канаде и Соединенных Штатах. В Израиле он выступает достаточно регулярно, в том числе и на джазовых фестивалях

Кстати, еще в 9-летнем возрасте Гай Минтус был признан входящим в полтора процента исключительно одаренных детей в соответствии с тестами института Генриетты Сольд. В 13 лет Гай увлекся джазом, прослушав альбом Телониуса Монка. В 2009 году он с отличием окончил Школу искусств имени Тельмы Елин и одновременно джазовое отделение Израильской консерватории. Затем – армия и учеба в совместной программе «Новой школы джаза и современной музыки» и Израильской Консерватории. В 2010 году Гай начал учиться в Музыкальной школе имени Бухмана Меты при Тель-Авивском университете, специализируясь в композиции и классическом фортепиано. В 21 год Гай Минтус уехал учиться в Институт джаза в Манхэттенской школе музыки.

Последние семь лет Гай руководит своим трио, в которое входят Йонатан Розен (ударные) и Эран Харди (контрабас), выступая с трио на фестивалях и в джаз-клубах Израиля и по всему миру. На данный момент трио выпустило три альбома. В этом году трио Гая Минтуса впервые выступило вместе с Иерусалимским Симфоническим Оркестром в проекте, переосмысливающем музыку Бетховена.

Делит ли он сцену с джазовыми легендарными исполнителями, сочиняет ли для классических оркестров, сотрудничает с мастерами традиционной музыки или работает с детьми, Гай везде чувствует себя как дома. Слушателям останется просто погрузиться в музыку и насладиться фантастическим исполнением его трио.

Гай Минтус о своем сочинении:

«Это произведение стало отражением в музыке настроений и эмоций, возникших в связи с событиями последних месяцев в нашей стране. Борьба, раны, которые еще не зажили, поляризованное общество и тенденция навешивать клише. Многие битвы происходили на нашей земле еще с библейских времен, во времена империй, сменяющих друг друга, с момента создания нашего государства и по сей день. Эта музыка родилась из поиска сострадания, которое находится за пределами добра и зла, за пределами поиска справедливости».

6-й абонементный концерт «Симфонет Раанана»

«Rhapsody in Blue»

Вторник, 13.02.2024 в 20:00

Среда, 14.02.2023 в 20:00

Дирижер – Матан Йона

Фортепиано – Гай Минтус

В программе:

Джордж Гершвин. Rhapsody in Blue

Джордж Гершвин «Someone to Watch Over Me» – в аранжировке Гая Минтуса

Арам Хачатурян. Адажио из балета «Спартак»

Исаак Альбенис. «Астурия»

Камиль Сен-Санс. «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила»

Гай Минтус. «Истории растерзанной земли».

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Все фотографии (© Karine Mahiout, Ella Barak и Ори Элькаям) предоставлены пресс-службой оркестра

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR