Гайдн. «Сотворение мира» 

На верхнем фото слева – направо: верхний ряд – Юваль Бен-Озер (фото © Дорон Овед), Рон Зильберштейн (фото © Ярден Байдер), Эли Горенштейн (фото – © Йоси Цвекер); нижний ряд – Яир Полищук (фото © Фарадж Пери), Тали Кецеф (фото © Ран Йехезкель), Томер Шарон (фото © Игаль Фликс).



Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской оперы совместно с Израильским Вокальным Ансамблем. Дирижер – Юваль Бен-Озер. Чтецы – Томер Шарон/Эли Горенштейн. Солисты – сопрано Тали Кецеф, тенор Рон Зильберштейн и бас/баритон Яир Полищук.

С 13 по 23 мая 2023 года

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет

Гайдн написал ораторию «Сотворение мира» в 1789 году – в то время, когда его уже считали живым классиком, и ему, как «бессмертному мастеру музыкального искусства», даже был воздвигнут памятник. В основе оратории «Сотворение мира» – библейский сюжет. По признанию самого Гайдна, никогда он не был так благочестив, как во время работы над этой ораторией. «Когда ощущал я упадок духа и тела, – писал композитор, – и мне становилось тяжело, какое-то удивительное чувство шептало мне: «В этом мире так мало довольных и счастливых людей, отовсюду их преследуют заботы и горе; возможно, когда-то твой труд послужит источником, из которого обремененная бедами, утомленная душа будет черпать успокоение и бодрость».

«Сотворение мира» – это не первое обращение композитора к жанру оратории. В 1775 году он написал библейскую ораторию на итальянском языке «Возвращение Товия», а десятилетие спустя – «Семь слов Спасителя на кресте», цикл для оркестра из семи медленных частей, который позже был переделан в ораторию. Замысел «Сотворения мира» возник еще в Лондоне: пригласивший Гайдна в Англию скрипач и руководитель оркестра Джон Петер Саломон предложил ему написать ораторию на английский текст по образцу генделевских, которые поразили Гайдна своей монументальностью, когда он услышал их в Англии. Именно от Саломона композитор получил текст никому неизвестного английского поэта Лидли, в основу которого была положена поэма «Потерянный рай» (1677) Джона Мильтона (1608-1674). В либретто оратории Гайдна использована лишь одна, 7-я глава поэмы Мильтона, включающая текст Библии (Бытие I и II) почти без изменений, а также добавлены мотивы псалмов №19 и №145. Автором этого немецкого либретто стал барон Готфрид ван Свитен (1733-1803), которому Гайдн передал для перевода и переработки привезенный из Англии текст Лидли. Отдав годы молодости дипломатической службе, ван Свитен последнюю четверть века, до самой смерти, занимал пост смотрителя императорской придворной библиотеки.

В оратории три части: в первых двух частях повествуется о постепенном творении мертвой и живой природы (неба, звезд, воды и суши, растений, животных и человека); третья часть рассказывает о счастливой, безмятежной жизни первых людей Адама и Евы в земном раю. Основное здесь – воспевание природы, а также апофеоз человеческого счастья, показанного в идиллических образах Адама и Евы. Художественный смысл этой оратории – в прославлении всего живущего, в восторженно-патетическом гимне жизни.

30 апреля 1798 года состоялось первое исполнение «Сотворения мира» во дворце венского мецената князя Йозефа Шварценберга. Первое публичное исполнение «Сотворения мира» состоялось год спустя, в день именин Гайдна, 19 марта 1799 года, в венском «императорском и королевском придворном театре, что рядом с дворцом». Желающих послушать ораторию оказалось столько, что перед входом возникла давка. «Сотворение мира» было воспринято как первая светская оратория на немецком языке. Это оказалось настолько непривычным для венцев, что сразу же был сделан итальянский перевод – как более соответствующий духу места и времени.

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IVE – Израильский Вокальный Ансамбль, отмечает в этом сезоне свое тридцатилетие. Этот интереснейший коллектив, исполняющий музыку как старинную, так и современную, был образован в 1993 году его бессменным музыкальным руководителем Ювалем Бен-Озером, который сформировал для IVE увлекательный репертуар и добился бескомпромиссного качества исполнения. Уже в первые годы своего существования IVE завоевал прочную репутацию одного из ведущих хоровых коллективов страны, покорив слушателя неизменно высокими стандартами исполнения. В основе идеологии коллектива – распространение израильского музыкального искусства, как за рубежом, так и в нашей стране, и привлечение самой широкой аудитории к вокальному исполнительскому искусству. Большое внимание израильский вокальный ансамбль уделяет образовательным программам, поэтому в его репертуаре также есть концерты для детей и юношества.

Израильский Вокальный Ансамбль давно и прочно занял место ведущего камерного хора в Израиле. IVE, состоящий из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в сериях концертов ведущих оркестров страны. Ансамбль заслужил признание слушателей, музыкантов-профессионалов и критики.

Вокальный камерный репертуар ансамбля включает музыку от средневековья до современности и авангардных произведений, а также записи саунд-треков к кинофильмам. Израильский Вокальный Ансамбль выступает с ведущими оркестрами страны, среди которых Израильский Филармонический оркестр, Израильская Камерата, Иерусалимский симфонический оркестр, Камерный Кибуцный оркестр Нетании, а также принимает участие практически во всех вокальных фестивалях, включая фестиваль в Абу-Гош. Много раз музыканты были удостоены высших призов престижных международных конкурсов – на Мальте, в Бельгии и Испании. Ансамбль принимал участие в музыкальных фестивалях по всей Европе: в Португалии, Германии, Франции, Люксембурге, Сардинии, Словении и других странах.

Ансамблем дирижировали такие выдающиеся дирижеры, как Фридер Берниус, Джон Пол, Эндрю Пэррот и Энтони Роули. Ансамбль, состоящий из 17 профессиональных певцов, выступает с концертами в Израиле, Европе, Азии, как с собственной программой, так и с ведущими оркестрами нашей страны.

Юваль Бен-Озер – дирижер и музыкальный руководитель Израильского Вокального Ансамбля – один из выдающихся израильских хоровых дирижеров. Выпускник Академии музыки и танца имени Рубина в Иерусалиме, обладатель степени магистра дирижирования Музыкальной академии Университета Индианы в США, Бен-Озер дирижировал всеми крупными оркестрами в Израиле, а также выступал в качестве приглашенного дирижера с оркестрами Европы и Южной Америки во Франции, Германии, Италии и Аргентине. Хоры под его управлением выступали вместе с оркестрами под управлением величайших дирижеров мира – Зубина Меты, Джейма Ливайна, Даниэля Баренбойма, Антонио Папано, Даниэля Орена и Джузеппе Синопли. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем хора «ха-Кибуц ха-Арци» и ведет программу на радиостанции «Коль ха-Музика», посвященную хоровому пению. Юваль Бен-Озер также – музыкальный руководитель новой вокальной серии Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.

Бен-Озер концертировал на всех самых крупных концертных площадках Израиля, начиная с Центра сценических искусств и Тель-Авивского музея изобразительных искусств. Он многократно участвовал в Фестивале Израиля в Иерусалиме, Музыкальном фестивале Верхней Галилеи, фестивале в Абу-Гош и др. Дирижера часто приглашают на европейские и американские музыкальные конкурсы в качестве члена жюри. Юваль Бен-Озер также известен, как лектор по вопросам лидерства и командной работы на примере модели дирижера оркестра.

Израильская сопрано Тали Кецеф изучала вокальное мастерство в Академии Бухмана-Меты в Тель-Авиве и была участницей израильской оперной студии «Мейтар».

Тали Кецеф дебютировала в Израильской Опере в 2016 году с партиями Клоринды («Золушка») и графини Чепрано («Риголетто») и с тех пор ее оперный репертуар включает различные роли из популярных опер, таких как «Риголетто», «Летучая мышь», «Гензель и Гретель», «Травиата» и других. Она также выступала на многочисленных концертах и реситалях, демонстрируя свои вокальные способности в таких произведениях, как: «Реквием» Моцарта и «Магнификат» и «Глория» Вивальди.

Тали обладательница наград вокальных конкурсов, в том числе Первой премии конкурса Международного института вокального искусства в 2015 году, премий Клермонта (2010 г.) Бухольца (2016 г.), Бессера (2017 г.) и Берковича (2019 г.)

Она работала с известными дирижерами, такими как Дэвид Стерн, Патрик Саммерс и Дэниэль Коэн. Тали продолжает регулярно выступать и в этом сезоне уже исполнила роль Гиневры в постановке «Ариодант» и будет исполнять роль Луизы в опере «Теодор» Йонатана Кнаана.

Яир Полищук – бас, баритон, родился в Израиле. Он получил первую академическую степень в Академии музыки и танца им. Рубина в Иерусалиме по классу вокала и дирижирования, а также вторую академическую степень в музыкальном Trinity College в Лондоне. В репертуаре Яира Полищука – «Страсти по Матфею» и Месса си минор Баха, Девятая симфония Бетховена и «Реквием» Верди. Полищук пел вместе с ведущими оркестрами и хорами Израиля и Европы, среди которых – парижский ансамбль барочной музыки (Театр Елисейских полей), ансамбль Co-Opera Co (Лондон), Израильский филармонический оркестр, симфонический оркестр Ришон ле-Циона, ансамбль «Барокада» и Израильская Опера, постоянным солистом которой он является с 2013 года.

В качестве дирижера Яир Полищук выступал с операми Перселла «Дидона» и «Эней» в театре Розмари Бранч в Лондоне. В Израиле Яир Полищук дирижировал оркестром «Симфонет Раанана» и работал помощником дирижера в Израильской Опере

.В 2018 году вместе с коллегами по оперной сцене он основал Оперный ансамбль «Орфей», целью которого является постановка опер в стиле барокко.Сегодня Полищук является также музыкальным руководителем ансамбля «Сесилия», в состав которого входят 8 оперных солисток.

Рон Зильберштейн – тенор – начал свою музыкальную карьеру как тромбонист и выступал с лучшими джазовыми музыкантами в Израиле и мире, а также с такими исполнителями как Эфрат Гош, Мати Каспи, Марина Максимилиан, Дани Сандерсон, Шломи Шабат и другими. Рон Зильберштейн – выпускник Академии Музыки и Танца в Иерусалиме и программы Оперной Студии “Мейтар”. Регулярно выступает с Израильской Оперой и с ведущими оркестрами Израиля, а также с международными оркестрами, такими как Берлинский Симфонический оркестр, оркестра Академии Бетховена, Висбаденская опера. В его репертуаре – многочисленные оперные партии, оратории и песенные циклы. Недавно Рон Зильберштейн участвовал в премьерной записи оперы «Пророк» Антеля Дорати на либретто Мартина Бубера под управлением профессора Мартина Фишера-Дискау, изданной «Нексус».

Эли Горенштейн – известнейший израильский актер, певец, виолончелист. Он получил степень магистра педагогических наук в Тель-Авивском университете и изучал театр в Нью-Йорке, и оперу в оперных мастерских Израильского вокального института и Израильской Оперы. В 2012 году Эли Горенштейн стал лауреатом премии Розенблюма в области исполнительского искусства как «выдающийся артист-исполнитель», а также получил первый приз на фестивале «Театронето» за моно-спектакль «Безумие» по роману Давида Гроссмана. В последние годы Эли Горенштейн играет в Камерном театре. Он также удостоен награды «Выдающийся актер» за свою роль в мюзикле «Продюсеры» и других театральных призов за участие в спектаклях «Ричард III», «Мефисто», «Я – он», «Непристойная выходка». Среди его ролей в разные годы: Тевье-молочник в «Скрипаче на крыше», А. Д. Гордон в «Последнем из рабочих», Отец в «Шести персонажах в поисках автора», Вершинин в «Трех сестрах» и Судья в «Охотнике на ведьм». Эли Горенштейн играл в Бургтеатре в Вене в спектакле «Перелетные птицы», в прошлом году в «Фокусниках» в Беэр-Шевском театре и в «Ване» в Камерном. Эли Горенштейн поставил и участвует в детской опере «Итамар встречает кролика» Давида Гроссмана и Йони Рехтера в исполнении Израильского Вокального Ансамбля, и также поставил такие мини-оперы как «Кофейная кантата», «Рабыня» и «Гензель и Гретель». У Горенштейна есть авторская программа, посвященная Фрэнку Синатре, а в Израильской опере, среди прочего, он исполнил партию Дона Базилио в «Севильском цирюльнике».

Томер Шарон – израильский актер, комик и певец, известен своими ролями на телевидении и как актер дубляжа.

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Гайдн. «Сотворение мира». 4 концерта:

Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Суббота, 13.5.23, 21:00 (чтец – Томер Шарон)

Вторник, 23.5.23, 20:00 (чтец – Томер Шарон)

Тель-Авив, «Бейт ха-Опера»

Вторник, 16.5.23, 20:00 (чтец – Эли Горенштейн)

Реховот, «Бейт ха-Ам – Гейхал ха-Тарбут»

Среда, 17.5.23, 20:00 (чтец – Эли Горенштейн)

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/3V8Xitf

Сайт оркестра – https://www.isorl.co.il

Текст – Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-отделом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы. Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting