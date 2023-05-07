Верхнее фото – Ким Кимин в “Баядерке”. Photo © N.Razina

«Гала Звезд – Gala Stars» и танцоры будущего – 27 мая в Тель-Авиве. Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня. Компании YAGP (Youth America Grand Prix) & Unison CoE представляют «Гала Звезд». В Израиль приезжают величайшие танцоры мира:

Полина Семенова – прима-балерина Государственного балета Берлина

Ким Кимин – Мариинский балет, Санкт-Петербург

ABT Studio Company – Нью-Йорк

L-E-V – Шарон Эяль и Гай Бахар

Ансамбль ICE Future Dancers (International Contemporary Ensemble) исполняет работы в хореогафии Охада Нахарина, Инбаль Пинто и Шарон Эяль.

Почетный гость: Лариса Савельева, в прошлом – солистка Большого театра и основательница YAGP

Суббота, 27 мая, 21:00

Центр Cценических искусств Тель-Авива

Заказ билетов: https://www.eventer.co.il/starsgala

Из Линкольн-Центра в Нью-Йорке и со всего мира в Тель-Авивский Оперный театр – Центр сценических искусств слетаются на представление «Гала Звезд» танцоры и певцы, звезды современной мировой театральной сцены.

Все они примут участие в торжественном гала-мероприятии, организованном при сотрудничестве с организацией Youth America Grand Prix, целью которой является поддержка молодых талантливых танцоров в возрасте от 12 до 19 лет. YAGP стоит за многими молодыми талантами – теми, кто сегодня уже стали солистами лучших трупп мира, и в этот вечер на Тель-Авивскую сцену выйдут танцоры-обладатели стипендий YAGP и победители престижных международных конкурсов. Все они стали известны благодаря поддержке этого фонда, основанного бывшей солисткой Большого театра Ларисой Савельевой, которая станет почетной гостьей представления «Гала Звезд».

Из Санкт-Петербурга из Балета Мариинского театра приедет Ким Кимин, первый танцовщик азиатского происхождения, получивший статус солиста Мариинского балета, созданного в середине 18 века. Этот всемирно известный институт классического балета дал миру такие великие имена, как Вацлав Нижинский, Рудольф Нуриев, Анна Павлова, Михаил Барышников. Ким Кимин – новое имя в этом прославленном списке, ставшее сенсацией Мариинки.

Кимин начал танцевать в 10 лет в Корейском национальном университете искусств в Сеуле под руководством одного из солистов балета Мариинского театра, и еще до окончания школы был приглашен на аудиции в Санкт-Петербург, которые прошел с успехом.

Из Берлина приедет прима-балерина Государственного балета Полина Семёнова, которая сегодня считается одной из ведущих солисток балета в мире. Полина часто выступает вместе со своим старшим братом Дмитрием, также одним из ведущих танцоров труппы – сестра и брат исполняют главные роли в различных постановках. На вечере «Гала Звезд» будет представлено редкое совместное шоу Полины Семеновой и Кима Кимина – дуэт из балета «Диана и Актеон».

Брэди Мартин Фаррар и Мэдисон Браун, солисты Американского театра балета (АBT), прилетят в Тель-Авив из Нью-Йорка.

Танцевальную группу LEV под руководством Шарон Эяль и Гая Бахара представят Керен Лурия Пардес и Даррен Девани.

В перерывах между танцевальными номерами солистов выступит ICE – International Contemporary Ensemble – международный молодежный ансамбль, состоящий из победителей конкурса YAGP в возрасте 13-17 лет. Все они – лучшие из лучших – были тщательно отобраны в течение последнего года со всего мира, с целью набора в юношескую танцевальную труппу. Среди них – 5 израильских танцоров. Ансамбль ICE выступит с исключительно израильским репертуаром всемирно известных хореографов Инбаль Пинто, Охада Нахарина и Шарон Эяль.

О YAGP и ICE

Каждый год около 12.000 танцоров по всему миру принимают участие в семинарах, прослушиваниях и международных конкурсах программы YAGP Excellence Program. Организация ежегодно выделяет стипендии в размере 4 миллионов долларов для обучения молодых талантливых артистов в ведущих школах и набирает танцоров в самые престижные балетные труппы мира.

Youth America Grand Prix («Молодёжный гран-при Америки»), сокращённо YAGP — крупнейший в мире международный стипендиальный балетный конкурс, в котором могут принимать участие юные танцоры от 9 до 19 лет. YAGP проводит ежегодные отборочные туры в городах США и по всему миру. Финальный тур соревнований проходит в Нью-Йорке. Концепция конкурса состоит в том, что его участники борются не столько за премии и призы, сколько за стипендию на продолжение профессиональной учёбы в лучших балетных школах Америки и Европы.

YAGP является некоммерческой образовательной организацией, задача которой — помочь юным балетным дарованиям получить профессиональное образование. Каждый год более 10 тысяч танцоров принимают участие в соревнованиях и мастер-классах, проводимых YAGP в более чем 25 городах Северной Америки, а также на международном уровне: в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Италии, Индонезии, Испании, Канаде, Китае, Корее, Мексике, Парагвае, Франции и Японии. За 20 лет со времени основания YAGP в соревнованиях приняли участие более 100 тысяч юных танцоров; присуждено стипендий на общую сумму $4 миллиона долларов.

YAGP является членом Международной федерации балетных конкурсов (МФБК), а также партнером международных балетных конкурсов в Варне, Джексоне, Лозанне, Москве, Таллинне и Пекине

Конкурс YAGP был основан в 1999 году бывшими балетными танцовщиками Большого театра Ларисой Савельевой и её мужем Геннадием Савельевым (на тот момент — солистом Американского театра балета- ABT).

В 2005 году ЮНЕСКО признала вклад конкурса в международное танцевальное образование, наградив его членством в The International Dance Council (Международный совет танца).

В 2007 году YAGP стал первой внешней организацией, которая представила выступления студентов в рамках престижного итальянского танцевального фестиваля Сполето за 50-летнюю историю фестиваля.

В 2009 году, при 221 участнике из 27 стран, YAGP побил существующий рекорд Гиннеса в категории «Наибольшее количество танцоров на пуантах.»

Частью миссии организации YAGP является предоставление участникам конкурса возможность выступить на сцене, и получить многосторонний образовательный опыт. С 2003 года, YAGP проводит уникальный гала-спектакль, «Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня», в котором на одной сцене выступают как юные участники конкурса – «звёзды завтрашнего дня», так и профессиональные танцовщики, современные звёзды. Гала-спектакль традиционно проходит в конце сезона, в последний вечер Финального конкурса в Нью-Йорке. Впервые такой гала-спектакль проводится в Израиле.

В последнее десятилетие Израиль стал одним из ведущих мировых центров в области современного танца, привлекающим со всего мира танцоров, которые приезжают сюда на прослушивания во всемирно известные израильские труппы. Именно по этой причине организация YAGP (Youth America Grand Prix) решила создать в Израиле основной центр ICE (International Contemporary Ensemble) – Ensemble Dancers of Tomorrow в сотрудничестве с Академией Unison Dance под руководством Моран Барак.

Об Unison Dance Academy – лаборатории совершенства танца.

Моран Барак является основателем, генеральным директором и художественным руководителем Unison Dance Academy и представителем организации YAGP в Израиле.

Моран Барак более десяти лет возглавляла различные институты передового опыта в области танца, и в 2011 году она основала собственную академию Unison Dance Academy. За эти годы Академия получила национальное и международное признание, неоднократно занимала первые места на престижных балетных конкурсах, подтверждая приверженность традициям и самым высоким стандартам ведущих мировых танцевальных институтов.

*****

Гала Звезд – Gala Stars» и танцоры будущего – 27 мая в Тель-Авиве.

Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня

Компании YAGP (Youth America Grand Prix) & Unison CoE представляют «Гала Звезд».

Полина Семенова – прима-балерина Государственного балета Берлина

Ким Кимин – Мариинский балет, Санкт-Петербург

ABT Studio Company – Нью-Йорк

L-E-V – Шарон Эяль и Гай Бахар

Ансамбль ICE Future Dancers (International Contemporary Ensemble) исполняет работы в хореогафии Охада Нахарина, Инбаль Пинто и Шарон Эяль.

Почетный гость: Лариса Савельева, в прошлом – солистка Большого театра и основательница YAGP

Суббота, 27 мая, 21:00

Центр сценических искусств Тель-Авива

Заказ билетов: https://www.eventer.co.il/starsgala

Страница в фейсбуке אלה של כוכבים, 27/5 בית האופרה תל-אביב – https://www.facebook.com/profile.php?id=100067650167074