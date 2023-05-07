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Балет

«Гала Звезд – Gala Stars» и танцоры будущего – 27 мая в Тель-Авиве. Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня

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La-Bayadere-photo-N.Razina

Верхнее фото – Ким Кимин в “Баядерке”.   Photo © N.Razina

«Гала Звезд – Gala Stars» и танцоры будущего – 27 мая в Тель-Авиве. Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня. Компании YAGP (Youth America Grand Prix) & Unison CoE представляют «Гала Звезд». В Израиль приезжают величайшие танцоры мира:
Полина Семенова – прима-балерина Государственного балета Берлина
Ким Кимин –  Мариинский балет, Санкт-Петербург
ABT Studio Company – Нью-Йорк
L-E-V  – Шарон Эяль и Гай Бахар
Ансамбль ICE Future Dancers (International Contemporary Ensemble) исполняет работы в хореогафии Охада Нахарина, Инбаль Пинто и Шарон Эяль.
Почетный гость: Лариса Савельева, в прошлом – солистка Большого театра и основательница YAGP
Суббота, 27 мая, 21:00
Центр Cценических искусств Тель-Авива
Заказ билетов: https://www.eventer.co.il/starsgala

Из Линкольн-Центра в Нью-Йорке и со всего мира в Тель-Авивский Оперный театр – Центр сценических искусств слетаются на представление «Гала Звезд» танцоры и певцы, звезды современной мировой театральной сцены.
Все они примут участие в торжественном гала-мероприятии, организованном при сотрудничестве с организацией Youth America Grand Prix, целью которой является поддержка молодых талантливых танцоров  в возрасте от 12 до 19 лет. YAGP стоит за многими молодыми талантами – теми, кто сегодня уже стали солистами лучших трупп мира, и в этот вечер на Тель-Авивскую сцену выйдут танцоры-обладатели стипендий YAGP и победители престижных международных конкурсов. Все они стали известны благодаря поддержке этого фонда, основанного бывшей солисткой Большого театра Ларисой Савельевой, которая станет почетной гостьей представления  «Гала Звезд».

Ким Кимин. YAGP 2012 NYC Finals

Ким Кимин. YAGP 2012 NYC Finals

Из Санкт-Петербурга из  Балета Мариинского театра приедет Ким Кимин, первый танцовщик азиатского происхождения, получивший статус солиста Мариинского балета, созданного в середине 18 века. Этот всемирно известный институт классического балета дал миру такие великие имена, как Вацлав Нижинский, Рудольф Нуриев, Анна Павлова, Михаил Барышников. Ким Кимин – новое имя в этом прославленном списке, ставшее сенсацией Мариинки.
Кимин начал танцевать в 10 лет в Корейском национальном университете искусств в Сеуле под руководством одного из солистов балета Мариинского театра, и еще до окончания школы был приглашен на аудиции в Санкт-Петербург, которые прошел с успехом.

Полина Семенова. Credit_ Star Action Shots YAGP Italy 2022

Полина Семенова. Credit_ Star Action Shots YAGP Italy 2022

Из Берлина приедет прима-балерина Государственного балета Полина Семёнова, которая сегодня считается одной из ведущих солисток балета в мире. Полина часто выступает вместе со своим старшим братом Дмитрием, также одним из ведущих танцоров труппы – сестра и брат исполняют главные роли в различных постановках. На вечере «Гала Звезд» будет представлено  редкое совместное шоу Полины Семеновой и Кима Кимина – дуэт из балета «Диана и Актеон».

Брэди Мартин Фаррар и Мэдисон Браун, солисты Американского театра балета (АBT), прилетят в Тель-Авив из Нью-Йорка.

Танцевальную группу LEV под руководством Шарон Эяль и Гая Бахара представят Керен Лурия Пардес и Даррен Девани.

В перерывах между танцевальными номерами солистов выступит ICE – International Contemporary Ensemble – международный молодежный ансамбль,   состоящий из победителей конкурса YAGP в возрасте 13-17 лет. Все они  – лучшие из лучших – были тщательно отобраны в течение последнего года со всего мира, с целью набора  в юношескую танцевальную труппу. Среди них – 5 израильских танцоров. Ансамбль ICE выступит с исключительно израильским репертуаром всемирно известных хореографов Инбаль Пинто, Охада Нахарина и Шарон Эяль.

О YAGP и ICE

Каждый год около 12.000 танцоров по всему миру принимают участие в семинарах, прослушиваниях и международных конкурсах программы YAGP Excellence Program. Организация ежегодно выделяет стипендии в размере 4 миллионов долларов для обучения молодых талантливых артистов в ведущих школах и набирает танцоров в самые престижные балетные труппы мира.

Youth America Grand Prix («Молодёжный гран-при Америки»), сокращённо YAGP — крупнейший в мире международный стипендиальный балетный конкурс, в котором могут принимать участие юные танцоры от 9 до 19 лет. YAGP проводит ежегодные отборочные туры в городах США и по всему миру. Финальный тур соревнований проходит в Нью-Йорке. Концепция конкурса состоит в том, что его участники борются не столько за премии и призы, сколько за стипендию на продолжение профессиональной учёбы в лучших балетных школах Америки и Европы.
YAGP является некоммерческой образовательной организацией, задача которой — помочь юным балетным дарованиям получить профессиональное образование. Каждый год более 10 тысяч танцоров принимают участие в соревнованиях и мастер-классах, проводимых YAGP в более чем 25 городах Северной Америки, а также на международном уровне: в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Италии, Индонезии, Испании, Канаде, Китае, Корее, Мексике, Парагвае, Франции и Японии. За 20 лет со времени основания YAGP в соревнованиях приняли участие более 100 тысяч юных танцоров; присуждено стипендий на общую сумму $4 миллиона долларов.

YAGP является членом Международной федерации балетных конкурсов (МФБК), а также партнером международных балетных конкурсов в Варне, Джексоне, Лозанне, Москве, Таллинне и Пекине

Larissa_Saveliev_-_photo_by_Joe_Toreno

Larissa Saveliev – photo by Joe Toreno. Лариса Савельева. Фото © Джо Торено

Конкурс YAGP был основан в 1999 году бывшими балетными танцовщиками Большого театра Ларисой Савельевой и её мужем Геннадием Савельевым (на тот момент — солистом Американского театра балета- ABT).
В 2005 году ЮНЕСКО признала вклад конкурса в международное танцевальное образование, наградив его членством в The International Dance Council (Международный совет танца).
В 2007 году YAGP стал первой внешней организацией, которая представила выступления студентов в рамках престижного итальянского танцевального фестиваля Сполето за 50-летнюю историю фестиваля.
В 2009 году, при 221 участнике из 27 стран, YAGP побил существующий рекорд Гиннеса в категории «Наибольшее количество танцоров на пуантах.»
Частью миссии организации YAGP является предоставление участникам конкурса возможность выступить на сцене, и получить многосторонний образовательный опыт. С 2003 года, YAGP проводит уникальный гала-спектакль, «Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня», в котором на одной сцене выступают как юные участники конкурса – «звёзды завтрашнего дня»,  так и профессиональные танцовщики, современные звёзды. Гала-спектакль традиционно проходит в конце сезона, в последний вечер Финального конкурса в Нью-Йорке. Впервые такой гала-спектакль проводится в Израиле.
В последнее десятилетие Израиль стал одним из ведущих мировых центров в области современного танца, привлекающим со всего мира танцоров, которые приезжают сюда на прослушивания во всемирно известные израильские труппы. Именно по этой причине организация YAGP (Youth America Grand Prix) решила создать в Израиле основной центр ICE (International Contemporary Ensemble) – Ensemble Dancers of Tomorrow в сотрудничестве с Академией Unison Dance под руководством Моран Барак.

Об Unison Dance Academy – лаборатории совершенства танца.

Моран Барак является основателем, генеральным директором и художественным руководителем Unison Dance Academy и представителем организации YAGP в Израиле.
Моран Барак более десяти лет возглавляла различные институты передового опыта в области танца, и в 2011 году она основала собственную академию Unison Dance Academy. За эти годы Академия получила национальное и международное признание, неоднократно занимала первые места на престижных балетных конкурсах, подтверждая приверженность традициям и самым высоким стандартам ведущих мировых танцевальных институтов.

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Unison Dance School. Jennifer. Curry

Гала Звезд – Gala Stars» и танцоры будущего – 27 мая в Тель-Авиве.
Современные Звёзды Встречают Звёзд Завтрашнего Дня
Компании YAGP (Youth America Grand Prix) & Unison CoE представляют «Гала Звезд».
Полина Семенова – прима-балерина Государственного балета Берлина
Ким Кимин –  Мариинский балет, Санкт-Петербург
ABT Studio Company – Нью-Йорк
L-E-V  – Шарон Эяль и Гай Бахар
Ансамбль ICE Future Dancers (International Contemporary Ensemble) исполняет работы в хореогафии Охада Нахарина, Инбаль Пинто и Шарон Эяль.
Почетный гость: Лариса Савельева, в прошлом – солистка Большого театра и основательница YAGP
Суббота, 27 мая, 21:00
Центр сценических искусств Тель-Авива
Заказ билетов: https://www.eventer.co.il/starsgala
Страница в фейсбуке אלה של כוכבים, 27/5 בית האופרה תל-אביב – https://www.facebook.com/profile.php?id=100067650167074  

 

 

 

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