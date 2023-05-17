Интервью с создательницей Youth America Grand Prix Ларисой Савельевой: Премьера, дебют и новый ансамбль. И звёзды балетной сцены

Верхнее фото: Лариса Савельева в учебной студии. Photo by Joe Toreno.

Всегда интересно брать интервью о том, что пройдет впервые – о премьере, о дебюте, о новом ансамбле, о том, что состоится впервые. В субботу 27 мая в Оперном театре Тель-Авива впервые пройдет вечер «Gala Stars и танцоры будущего» при участии Компании YAGP (Youth America Grand Prix), Unison CoE , Полины Семеновой – примы-балерины Государственного балета Берлина, Ким Кимина из Мариинского балета, танцоров ABT Studio Company – Нью-Йорк, ансамбля L-E-V Шарон Эяль и Гая Бахара и ансамбля ICE Future Dancers (International Contemporary Ensemble).

Что такое Youth America Grand Prix и что стоит за другим аббревиатурами рассказывает создательница балетного конкурса Гран-при Америки балерина и педагог Лариса Савельева.

Частью миссии организации YAGP является предоставление участникам конкурса возможность выступить на сцене, и получить многосторонний образовательный опыт. С 2003 года, YAGP проводит уникальный гала-спектакль, «Современные Звёзды встречают Звёзд Завтрашнего Дня», в котором на одной сцене выступают как юные участники конкурса – «звёзды завтрашнего дня», так и профессиональные танцовщики, современные звёзды. Гала-спектакль традиционно проходит в конце сезона, в последний вечер Финального конкурса в Нью-Йорке. В этом году такой гала-спектакль впервые будет проводится в Израиле.

В последнее десятилетие Израиль стал одним из ведущих мировых центров в области современного танца, привлекающим танцоров со всего мира, которые приезжают сюда на прослушивания во всемирно известные израильские труппы. Именно по этой причине организация YAGP (Youth America Grand Prix) решила создать в Израиле основной центр ICE (International Contemporary Ensemble) – Ensemble Dancers of Tomorrow в сотрудничестве с Академией Unison Dance под руководством Моран Барак.

– Лариса, расскажите, пожалуйста, как родилась идея организовать детский балетный конкурс Гран-при Америки. Что явилось триггером для этого?

– Я приехала в Америку в 1994 году, и сразу же начала преподавать. Естественно, что мне было интересно, что делают другие педагоги и как вообще организована преподавательская деятельность в Америке. В России раньше существовали всесоюзные конкурсы, в которых участвовали различные школы, педагоги могли посмотреть на работу педагогов других школ и обменяться опытом и, конечно, показать своих талантливых детей. И я стала искать такой конкурс в США и не нашла, и в 1999 году решила создать его сама. Идея конкурса была не в том, чтобы просто показывать достижения, выучку детей, а в том, чтобы увидеть их способности, определить их потенциал и помочь им попасть в те школы, где их талант мог получить дальнейшее развитие. Это была революционная идея, потому что на тот момент в мире существовал только один подобный конкурс, который был организован именно для юных танцовщиков и который давал им надежную платформу – это был европейский конкурс Prix de Lausanne. Все же остальные балетные конкурсы существовали для профессионалов. Был New York International Ballet Competition, который проводился в Нью-Йорке для профессиональных танцоров каждые 3 года, был USA International Ballet Competition в Джексоне в Миссисипи, и, опять же, исключительно для профессиональных танцоров, но для детей в Америке на тот момент точно не было ни одного фестиваля, а в Европе был только упомянутый Prix de Lausanne, в котором могли участвовать подростки с 15 до 18 лет. Youth America Grand Prix, который я организовала, стал первым конкурсом, в котором могли принять участие дети с 9 до 19 лет. Смысл конкурса был в том, чтобы не просто показать уже созревший талант, который готов к тому, чтобы выступать на сцене, а показать детей в процессе развития, чтобы определить уникальные качества их таланта, и дать им возможность получить стипендии ведущих школ мира, где это талант может быть развит далее.

Разница между Youth America Grand Prix и всеми остальными конкурсами была в том, что на всех других конкурсах показывали уже результат, а Youth America Grand Prix был создан для того, чтобы помочь результату сформироваться, достичь максимально полного развития. Так что, катализатором для создания этого конкурса являлось отсутствие такого конкурса в Америке и в мире.

– Расскажите немного о вашей балетной карьере в Америке, как она начала сочетаться с преподавательской деятельностью?

– После переезда в США, я совершенно неожиданно для себя открыла огромный интерес и любовь к преподаванию, и практически полностью ушла в обучение, поэтому большой танцевальной карьеры в Америке у меня не сложилось. Я жила в Нью-Джерси, преподавала в местных школах и меня приглашали как педагога в школы по всей Америке, а после начала работы Конкурса меня стали также приглашать как педагога инструкторов в различные балетные школы по всему миру.

– Как на вас вышли израильские организаторы? Давно ли вы знакомы с Моран Барак – вашим представителем в Израиле, были ли уже у вас общие проекты в нашей стране?

– Моран много лет участвовала в конкурсе Youth America Grand Prix как педагог, который привозит своих учеников. Во время пандемии мы общались, и она предложила провести полуфинал конкурса в Израиле и выступить его организатором, и я согласилась. На тот момент у нас уже было больше 10 стран, в которых мы проводили полуфиналы, 30 городов в Америке, и мы, естественно, всегда ищем возможности расширить нашу платформу для новых источников талантов, для новых территорий, новых стран, поэтому мы были рады сотрудничеству с Моран, которая стала нашим представителем в Израиле. А потом возникла идея ICE – International Contemporary Ensemble , который и явился катализатором для гала-концерта 27 мая.

– Чем будет отличаться этот проект в Израиле от других подобных по всему миру?

– На самом деле, подобных проектов нет. International Contemporary Ensemble – это беспрецедентный проект, который заключается в том, что дети со всего мира проходят просмотры и их выбирают для того чтобы они участвовали в этом уникальном проекте. После достаточно серьёзных просмотров в International Contemporary Ensemble было отобрано 30 финалистов из 25 стран мира, которые стали частью этого ансамбля, и у которых будет возможность работать с Охадом Нагариным и с двумя другими ведущими израильскими хореографами Инбаль Пинто и Шарон Эяль. Это тоже уникальная возможность для детей со всего мира собраться вместе и работать в одном ансамбле, как профессиональная балетная труппа, и это то, что не происходит нигде в другом месте в мире. В этом и заключается особенность проекта в Израиле – это дебют международного ансамбля современного танца в Израиле.

– Вы входите в консультативный Совет журнала Dance Magazine, являетесь продюсером и консультантом различных концертов и программ по всему миру. Но по-прежнему преподаете. Почему?

– Я это делаю, потому что мне это нравится, это моё призвание это то, что даёт вдохновение. Вообще, молодые таланты – это то, что очень меня вдохновляет, поэтому я, как бы ни была занята, всегда нахожу время для преподавания и работы с молодыми талантами.

– Среди ваших проектов – немало благотворительных проектов в связи с положением в Украине. Расскажите, пожалуйста, о них, а также о тех проектах, которые вам наиболее дороги.

– Мы организуем полуфиналы во многих странах, и один из них был запланирован в Украине. Мы должны были провести его в марте 2022 года – была осуществлена большая подготовительная работа, подготовлена почва, мы были в контакте со всеми школами и со всеми лучшими детьми Украины, все уже было готово к просмотру. Но на территории Украины начались военные действия, и получилось так, что дети, которые должны были участвовать в нашем украинском полуфинале, оказались без возможности продолжать свое образование. Многие из них убежали в Европу, не зная, что им делать и куда ехать, потому что родителей с ними не выпускали. Они звонили нам и пытались получить информацию и поддержку. И только благодаря тому, что Youth America Grand Prix последние 24 года выстраивал отношения с ведущими балетными школами мира, почва была подготовлена. Мы, иногда, называем себя интернетом балетного мира, и у нас уже была готова сеть школ, которые предоставляют стипендии на нашем конкурсе, и мы связались со всеми нашими школами-партнёрами в Европе и в Америке и распределили более 200 детей. В первые же месяцы они получили стипендии и начали учиться в ведущих школах Европы и Америки. На самом деле, Youth America Grand Prix это единственная организация в мире, которая была в состоянии это сделать, потому что у нас уже были налажены связи с лучшими школами на основе отношений, которые мы развивали последние 24 года. Это очень важный и нужный проект, который подтверждает способность танца спасать жизнь не только в переносном смысле, но, иногда, в буквальном, потому что у этих детей не было где жить, не было, где танцевать, продолжать то, что придавало смысл их жизни. И мы смогли им в этом помочь.

– Каковы ваши ожидания от гала-концерта в Израиле?

– Самое главное, на что я надеюсь, что у детей будет очень богатый и обогащающий их художественную жизнь опыт и мне очень хочется, чтобы это вдохновило тех детей, которые будут выступать на гала-концерте. Кроме того, это будет дебют международного ансамбля современного танца в Израиле, и поэтому я надеюсь на продолжение этого проекта и на то, что этот ансамбль будет выступать не только в Израиле, но и по всему миру на YAGP гала-концертах в Нью-Йорке и в других странах. Так что, это начало большого путешествия и такого большого проекта, который, конечно же, я надеюсь, получит дальнейшее развитие и в Израиле, и за рубежом.

– Вам буквально с нуля удалось создать уникальный конкурс, который стал одним из самых популярных балетных конкурсов мира. Ваш вклад в искусство балета отмечен в ЮНЕСКО. Простой вопрос – как? Как вам это удалось сделать так бесконечно много буквально с нуля и в эмиграции.

– Это огромная работа и вера в то, что я делаю, и любовь к детям – это то, что поддерживает меня и всю нашу команду. Работы действительно огромное количество, мы весь год ездим по всему миру и проводим просмотры и отборочные туры. Как я уже сказала на нашей карте 30 городов только в Америке и еще просмотры в 15 странах – это ежедневная работа. Она продолжается очень интенсивно. У нас небольшая команда, которая работает с огромной верой в то, что мы делаем и осознанием того, что это важно.

– Гала-концерт это всегда сюрприз, несмотря на заранее объявленную программу. Будут ли сюрпризы и на этот раз?

– Я надеюсь, что сюрпризы будут, но только хорошие. Живой концерт это всегда живая жизнь, которая действительно может нести какие-то изменения, но будем с ними работать, если что.

– В 2014-м году вы были удостоены престижной премии авторитетного американского издания Dance Magazine в развитие танцевального искусства. Что для вас это означало – подведение итогов или еще одна веха на вашем пути?

– Для меня это ещё одна веха, потому что, конечно же, подводить итоги рано, всё только начинается, работа действительно становится ещё сложнее, интереснее и многограннее. Поэтому премия Dance Magazine – это просто очень приятный момент получения признания коллег и подтверждение того, что то, что я делаю вместе с командой YAGP это действительно важно и нужно.

Беседовала Маша Хинич. Фотографии предоставлены YAGP.



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В Израиль приезжают величайшие танцоры мира:

Полина Семенова – прима-балерина Государственного балета Берлина

Ким Кимин – Мариинский балет, Санкт-Петербург

ABT Studio Company – Нью-Йорк

L-E-V – Шарон Эяль и Гай Бахар

Ансамбль ICE Future Dancers (International Contemporary Ensemble) исполняет работы в хореографии Охада Нахарина, Инбаль Пинто и Шарон Эяль.

Почетный гость: Лариса Савельева, в прошлом – солистка Большого театра и основательница YAGP

Суббота, 27 мая, 21:00

Центр сценических искусств Тель-Авива

Заказ билетов: https://www.eventer.co.il/starsgala



Подробно о проекте – https://www.israelculture.info/gala-stars-yagp/