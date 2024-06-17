Верхнее фото: צדוק בן דוד, כל השנה, 2024, פלדת אלחלד צבועה ביד. Цадок Бен-Давид, “Круглый год”, 2024 г., нержавеющая сталь, ручная роспись.

«Генетическая память».

Выставка Моше Бен-Давида и Цадока Бен-Давида в музее «Бейт Реувен» в Тель-Авиве

Музей «Бейт Реувен» – Тель-Авив, ул.Бялик, 14

Куратор: Яэль Гилат

Открытие: 19 июня 2024 года

19 июня в тель-авивском музее «Бейт Реувен» (Дом-музей Реувена Рубина) открывается новая выставка – «Генетическая память» – двойная «семейная» выставка отца и сына – одного из ведущих ювелиров Израиля Моше Бен-Давида и всемирно известного скульптора Цадока Бен-Давида.

«Генетическая память» – их первая совместная выставка, на которой представлены скульптуры, гравюры и видеоинсталляция Цадока Бен-Давида, специально создавшего для выставки «Генетическая память» 2 новых работы, которые показываются вместе с работами его отца, ювелира Моше Бен-Давида – украшения и предметы иудаики.

Эта совместная выставка возникла благодаря прекрасной идее директора и куратора музея Кармелы Рубин. 97-летний Моше Бен-Давид, последний из могикан, был главным ювелиром легендарного израильского Дома моды «Маскит» с 1955-го по 1977-й год, сыграв центральную роль в сохранении классической йеменской ювелирной традиции в Израиле. Изготовленные им ювелирные украшения выставлены в нескольких музеях Израиля, в музее в Гамбурге, а также были засняты в двух документальных фильмах.

Куратор выставки Яэль Гилат опубликовала несколько лет назад книгу «Ювелирный портрет» о его творчестве, а его сын, уникальный англо-израильский скульптор Цадок Бен-Давид – хорошо известен во всем мире благодаря своим металлическим скульптурам-гравюрам.

Посетителям выставки предлагается вглядеться в тонкие, порой почти скрытые от глаз нити, которые соединяют два поколения художников и осуществляют своеобразный межпоколенческий и транспоколенческий диалог.

Название выставки – «Генетическая память» – определяет область, где встречаются различные периоды время, как индивидуальные и семейные, так и культурно-коллективные, и где зритель путешествует не только во времени, но и в пространстве.

На выставке представлены скульптуры, гравюры и видеоинсталляции Цадока Бен-Давида, две из них – новые работы, созданные специально для этого события, а также работы ювелира Моше Бен-Давида, включающие в себя украшения, объекты и предметы иудаики. Произведения художников относятся к разным мирам, как по посланию, содержанию, так и по технике, способам воплощения, и, тем не менее, они рассказывают общую историю, создавая некий уникальный контур, внутри которого – множество деталей, соединяющихся между собой. Взгляд художников – это внимательное наблюдение за работой предыдущих поколений, будь то в традиционном ювелирном деле или в современном искусстве, и наблюдение за окружающей средой, за природой, представляющей собой цикл изменений и повторений. Эти произведения несут отпечаток отцовской любви к сыну, и любви сыновней к отцу, а также связей со всей семьей Бен-Давид, которая сама по себе является творческой «единицей», составленной из множества меняющихся и соединяющихся между собой деталей.

Стоит отдельно отметить, что в Национальной библиотеке Израиля хранится архив Моше Бен-Давида, который собирал и хранил свои архивные материалы с 1950-го по 2018-й год. Материалы его архива касаются его деятельности, начиная с работы в качестве главы ювелирного отдела «Маскита» в период с 1955-го по 1977-й год и заканчивая его работой в качестве независимого дизайнера в ювелирной студии, носящей его имя – в студии Моше Бен-Давида. Бен-Давид основал студию в 1977-м году и работал там вместе со своим сыном, ювелирным дизайнером Рахамимом Бен-Давидом. Архив содержит фотодокументацию его работ за эти годы, рисунки и эскизы, маркетинговые материалы, газетные вырезки, документы и корреспонденцию, благодарственные грамоты, а также видеозаписи и интервью, в которых он принимал участие. В рамках работы с архивом было сфотографировано около 1000 ювелирных изделий и изделий, созданных и разработанных Бен-Давидом за годы его деятельности, а также резиновые литейные формы, которые он использовал для создания ювелирных изделий.

В целом его биография чрезвычайно интересна, вот один из эпизодов: в 1981-м году Бен-Давид участвовал в реставрации драгоценностей, найденных Генрихом Шлиманом на археологических раскопках Трои, для немецкого фильма «Сокровища Трои» режиссера Карла Фрухтмана.

Многое решила случайная встреча ювелира Моше Бен-Давида, попавшего из Йемена в транзитный лагерь в Израиль, и владелицей «Маскита» Рут Даян, которая спасла йеменское ювелирное искусство и принесла его в престижные галереи по всему миру. Тот, кто попал из Йемена в бараки «маабарот», стал главой ювелирного отдела в мифологическом о «Маските» и признанным во всем мире художником по иудаике, чьи работы выставляются в престижных галереях. Эта захватывающая история и у нас появился шанс к ней приблизиться.

Посмотреть фильм о Моше Бен-Давиде можно по этой ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=Bw06tjtLciQ

Цадок Бен-Давид (https://www.zadokbendavid.com/ ) – скульптор мирового масштаба – родился в 1949-м году в Йемене. В том же году семья репатриировалась в Израиль. Он окончил Академию Искусств «Бецалель» в Иерусалиме, а затем продолжил свое образование в Англии, закончив университет Рединга и Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Живет и работает в Лондоне.

В 1988-м году скульптор представлял Павильон Израиля на Венецианской Биеннале. Весной 2007-го года в Музее искусств в Гуанджоу (Китай) состоялась персональная выставка скульптора. Цадок Бен-Давид является лауреатом многочисленных премий среди которых Первый приз 14-й Международной биеннале в Португалии (2007), а также Премия Музея Тель-Авива за достижения в области скульптуры (2005). В 2008 году он создал скульптуру для Олимпийских игр в Пекине. В 2010-м году его персональная выставка «Человеческая природа» стала самой посещаемой выставкой Тель-Авивского музея искусств. Его скульптуры размещены в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме, в Парке скульптуры Фонда Cass Foundation в Лондоне, а также в замке Chatsworth графства Дербишир и в Ботаническом саду в Сингапуре.

Его инсталляцию «Blackfield» («Черное поле» и также «Поле битвы»), которая с 2006 года побывала во многих городах, в том числе в Сеуле, Тель-Авиве и Париже – знают все (как и инсталляцию «Люди, которых я видел, но никогда не встречал»): 17.000 вырезанных из стали растений, черных с одной стороны и разноцветных с другой, рассказывают о зыбкой грани между жизнью и смертью и о том, как небольшое изменение перспективы может вызвать противоположные чувства потери или надежды. «Отношения между человечеством и природой – это то, что занимает центральное место в моей работе. Меня всегда очаровывала идея о том, как люди полагаются на природу для выживания, но, похоже, забывают об этом важном факте в повседневной жизни, расцвет и увядание всегда рядом, всегда цикличны» – такова метафизика Цадока Бен-Давида.

Инсталляция «Люди, которых я видел, но никогда не встречал» состоит из более 5000 металлических фигур людей, созданных по фотографиям, сделанных Бен-Давидом во время его путешествий по Европе, США, Центральной Азии, Австралии и Антарктике. ⠀

«Мое видение жизни и смерти углубляется в проблему моих корней. Я родился в Йемене, но вырос в Израиле… А вся моя «художественная база» сформировалась, когда я был уже британцем. И мои работы – это исключительно личные переживания и рефлексии, никак не связанные с политикой, поскольку именно свой личный опыт я и пронес через всю свою жизнь, а потом через творчество. Я был солдатом, служил в десантных войсках. Часто участвовал в военных действиях. А ведь там смерть очень близка… Вот такая проза жизни: сейчас ты улыбаешься, а потом тебя уже нет, ты мертв. И во время боевых действий бывали случаи, когда мои близкие друзья умирали на глазах.

Не скажу, что сейчас это сильно влияет на мою творческую жизнь, чтобы я не мог спокойно спать, дышать или не просыпаться от кошмаров. Но в любом случае война действительно сильно изменила мое мировоззрение и жизненную философию. Я говорю о войне 1973 года в Египте, когда я был в боевом подразделении.

Но, несмотря на тяжелое прошлое, все же взгляд на жизнь у меня оптимистичный. Хотя многие мои работы как раз в черном цвете. Но если посмотреть на цветы с другой стороны, то они переливаются различными красками… Получается жизнь не только в черных тонах».

Музей «Бейт Реувен» – дом художника Реувена Рубина, превращенный в музей на улице Бялик в Тель-Авиве. Картины Реувена Рубина, представителя первого поколения художников страны, знакомят посетителей с пейзажами и образами ее жителей. Коллекция музея позволяет проследить за художественным развитием Реувена Рубина и изменениями в его стиле в зависимости от периодов его жизни, а также познакомиться с историей сионизма с момента его основания. Временные выставки в музее посвящены израильскому искусству всех его периодов и всегда отражают современный дискурс.

Страница музея Реувена Рубина в фейсбуке – https://www.facebook.com/Rubin.Museum.tlv/

Сайт «Бейт-Реувен» – http://www.rubinmuseum.org.il/

Инстаграм – https://www.instagram.com/betreuven/

Адрес: Тель-Авив, улица Бялик, 14.

Часы работы:

Понедельник, среда, четверг, пятница – 10:00 – 15:00.

Вторник – 10.00 – 20.00

Суббота – 11.00 – 14.00

Воскресенье – закрыто.

В музее проводятся экскурсии, есть аудио-гид на иврите и английском.

Все фотографии предоставлены пресс-службой музея «Бейт Реувен» (Дом Музей Реувена Рубина в Тель-Авиве.