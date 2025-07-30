Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация – ראובן רובין, נמל יפו, 1922 אוסף בית ראובן



Реувен Рубин: Искусство гостеприимства. “Бейт Реувен” в Тель-Авивском музее искусств.

Куратор: Далит Матитьягу

Ассистенты куратора: Ади Грос, Кфир Маир

7 августа — 1 ноября 2025 года

Во время двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном по всей стране разрывались баллистические ракеты, неся с собой разрушение и боль. Взрыв, вызванный попаданием ракеты на одной из улиц Тель-Авива, потряс Дом Реувена – дом художника, в котором он жил до последних своих дней. Картины Рубина были экстренно эвакуированы и переданы на хранение в Тель-Авивский музей искусств

Это вынужденное перемещение дало начало редкому и ценному для институции моменту: работы Реувена, хранившиеся в фондах музея, объединились с произведениями, некогда размещёнными в старинном доме художника в сердце города. Так возник уникальный диалог между обширным собранием израильского искусства и интимным, индивидуальным наследием одного из его первопроходцев.

Реувен Зеликович родился в 1893 году в Галаце, Румыния. Юношей, ещё не достигнув двадцати, он приехал в Иерусалим, чтобы учиться в школе “Бецалель”, однако уже через год покинул Святую землю, устремившись в Париж – тогдашнюю столицу мировой художественной мысли. Его путь к зрелости как художника пролегал между Парижем, Румынией и Нью-Йорком. И лишь в 1922 году он вернулся в Палестину – в годы британского мандата – и обосновался в молодом Тель-Авиве.

В те годы именно Рубин во многом сформулировал язык израильского искусства двадцатых годов. Он создал некоторые из самых узнаваемых образов зарождающегося города, отразив в живописи дух новой жизни на фоне земли древней. Уже в тридцатых годах его стиль претерпевает изменения: мазки становятся более темными, сдержанными, пятнистыми, погружёнными в сонное марево. Тематика его работ всё более обращается к еврейскому, библейскому началу. До самой своей смерти в 1974 году он оставался художником редкой плодовитости. В том же году он был удостоен Государственной премии Израиля. Свой дом и десятки произведений он завещал городу — в дар его жителям, в знак любви и принадлежности. Подпись, которой он обозначал свои картины, была двойной: на иврите — “Реувен”, и на английском — Rubin. Так возникло имя, ставшее символом.

Ранние работы Рубина наполнены светом и простотой форм. Он изображал пейзажи страны — Тель-Авив, Иерусалим, Эйн-Керем, Кинерет — как идиллическое пространство, в котором разные народы и культуры существуют в гармонии: евреи и арабы, пионеры и пастухи, земледельцы и торговцы, поэты и художники, религиозные старожилы, выходцы из Йемена и Бухары, и новые поселенцы. В его полотнах история места предстаёт как единый, почти мифологический сон, зовущий и чарующий. Именно это стало главным магнетизмом его творчества — и одновременно источником критики, пришедшей с годами.

Рубин был художником модернистом, но никогда не склонялся к абстракции. Его сосед, поэт Хаим Нахман Бялик, однажды с иронией заметил: “И всё же, почти превратился этот дом в ешиву: ‘Произведение Рубина’, ‘Наподобие Рубина’, ‘Почти Рубин’. Уже есть ‘рубинисты’, и скоро появятся ‘не-рубинисты’” (газета “Гаарец”, 1927).

В рамках настоящей выставки, наряду с работами самого Рубина, представлены и те самые “не-рубинисты” — израильские художники, пришедшие вслед за ним, а некоторые из них творившие одновременно с ним в поздние годы его жизни. Среди них: Арье Арок, Йехошуа (Шуки) Бурковский, Моше Гершуни, Пинхас Коэн Ган, Хагит Лало, Рафи Леви, Моше Мокади.

Таким образом, “Искусство гостеприимства” предлагает зрителю переосмысление тонких отношений между хозяином и гостем. Это сопоставление, на первый взгляд, выстраивает оппозицию между фигуративностью и абстракцией, но пространственное соседство работ на стенах галереи позволяет разглядеть не противоположности, а переклички – общие черты, созвучия форм и смыслов.

Открытие выставки становится не просто художественным актом, но глубоко необходимым и неотложным призывом времени: к внимательности, к чуткости, к ответственности перед другим. В мире, где границы становятся зыбкими, а покой легко нарушим, именно искусство — через жест гостеприимства — напоминает нам о человечности, о доме, где всегда есть место для ещё одного.

Сайт – https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/reuven-rubin-be-my-guest/