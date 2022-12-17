Заглавный снимок: תצלום לעטיפת התקליט רדיו חזק, תיסלם, 1981. Фотография для обложки альбома “Radio Hezek” группы “Тислам”. 1981

Ретроспектива Жерара Алона в музее «Монарт» в Ашдоде.

Жерар Алон: «Ты делаешь снимок и знаешь, что это кадр, который останется». Это высказывание из тех времен, когда фотография имела социальное и общественное значение, а не была одним из пикселей мозаики видеоряда, одним из визуальных сообщений, которыми мы сегодня окружены со всех сторон.

“Ретроспектива Жерара Алона в музее «Монарт» в Ашдоде” – такое название статьи – неправильно. Хотя все слова – правильные. Так оно и есть: музей, ретроспектива, Ашдод. Но Жерар Алон был и остается – он вполне (тьфу-тьфу) здравствует и продолжает фотографировать – неправильным, непослушным, вне рамок, свободным. Человеком, который делает то, что считает нужным, что хочет. И так – долгие годы. Это уже само по себе редкость – не зависеть… Официальные слова – ретроспектива, музей – мало ассоциируются с его именем, но все таки: ретроспектива, музей дань уважения пятидесятилетию творчества Жерара Алона, с которым знакомы многие, даже никогда не слышавшие его имя. Фотографии Жерара Алона украшают множество израильских театральных афиш, программок, буклетов – но не только о театре рассказывается на выставке в «Монарте».

Выставка фотографий Жерара Алона открылась в Ашдоде еще в октябре, продлится до начала марта 2023 года. Куратор выставки – Эран Литвин.

К выставке было приурочено издании книги-альбома-каталога–монографии. Не знаю, как еще описать это многокилограммовый том, ежедневное перелистывание которого примеряет с реальностью – и с той, которую Жерар Алон создал на своих фотографиях, и с той, в которой он находился и находил персонажи и герои своих работ… Арик Эйнштейн, Ицхак Клептер, Шломо Арци, Офра Хаза, Гали Атари, Меир Ариэль, Лея Кениг, Гила Альмагор, Мати Каспи, Йегудит Равиц, Рами Фортис, Цвика Пик, Хава Альберштейн, Гиди Гов, Шими Тавори, Нруит Гальрон, Ханох Левин – как они молоды и прекрасны на его фотографиях. Его обложки для пластинок израильской музыки стали культовыми – едва ли не больше, чем сама музыка.

Фотографии Жерара Алона не только украшают афиши ведущих театров Израиля, в том числе и «Габимы», они появляются в прессе – как во все еще бумажной, так и в электронных медиа. Он из тех, про кого говорят, что он смог изменить целый жанр и направление – и это не пустые слова. Так кто такой Жерар Алон?

Менее чем через год после репатриации, Алон начал заниматься профессиональной фотографией в Израиле: «В свое время я снял документальный фильм о поселении на Голанских высотах, но с самого начала в центре моего внимания была культура. Первая фотосессия для обложки музыкального альбома, которую я сделал, была для Йорама Гаона, затем для Хавы Эльберштейн и группы «Тамуз».

С тех пор и до сегодняшнего дня прошло почти шесть десятилетий, в течение которых Алон документировал моменты истории израильской культуры: «В 1970-х была почти полная свобода. Я мог делать все, что хотел, и почти никто не задавал вопросов. Сегодня вся эта область претендует на то, чтобы быть почти научной – каждый музыкант или актер приходит с командой, которая работает над целостностью концепциеи, а фотограф лишь обслуживае их. Все знают, чего они хотят, каким должен быть образ фотографируемого человека, есть много экспертов, которые анализируют все вокруг. Это особенно заметно сегодня в области музыки, поэтому в последние годы я предпочитаю фотографировать театр, где пи-ар не так агрессивен поэтому я все еще могу делать то, что хочу. Но и там это скоро закончится. Но в фотографии есть вещи не менее важные, чем идея – свет, композиция, фактура. Это то, что не изменилось».

Жерар Алон – один из лидеров едва ли не революционных изменений в области израильской фотографии после Войны Судного дня. Ретроспективный взгляд на его творчество на выставке в «Монарт» обрисовывает потрясающего профессионала, который мог передать в своих снимках саму энергию – и толпы и отдельного человека, соединить искусство высокое с масс-культурой, художественное с популярным, коммерческое с общественным. Алон выработал новый профессиональный подход в области дизайна конвертов виниловых пластинок, в области фэшн-фотографии того времени – на грани приличия и фантазии, и с высочайшим вкусом. Одновременно он был штатным фотографам «Габимы» и делал прекрасные фотопортреты. Практически живописал их – хотя это фотографии.

Жерар Алон родился в 1949 году в Касабланке в Марокко и репатриировался в Израиль, когда ему было 25 лет, сразу после войны Судного дня – в 1974-м году. В Марокко его отец работал инженером-строителем, у семьи были средства, чтобы отправить Жерара учиться в школе «Альянс». В 1956 году семья эмигрировала в Алжир, где остановилась у родственников матери, но во время волнений в Алжире семья перебралась в Париж. Уже в юности Жерар начал увлекаться фотографией и работал помощником режиссера на французском телевидении и в кино, одновременно изучая французскую литературу и филологию в университете Лилля. Приехав в Израиль, Алон начал сотрудничать и публиковать фотографии в журнале «Монитин» и стал заниматься театральной документацией, работая с Камерным театром, «Габимой» и театром «Хан». В 1980-х он был очень известен в области коммерческой фотографии в музыкальной индустрии Израиля, а также занимался созданием голограмм, развив технику голограмм и получив несколько патентов в этой области. Наряду с этим, Алон занимается видео и художественной фотографией, обращаясь к символам иудаизма и образам израильской действительности, даже издал фотографическую «Агаду».

В 1974-м году он столкнулся с болезненной реальностью пост-травмы, с расколом в обществе, и с новой фотографией – не только с военной хроникой, но и с художественной, развитию которой неожиданно способствовала война. В отличие от фотографов его поколения, родившихся в Израиле, ему пришлось молниеносно усваивать местные визуальные коды, то что называется этос и нарратив – то есть попросту израильские реалии, разбивать их на элементы и преобразовывать. Он познавал страну сквозь фотографию – которая переходила от хроники и официоза к фотографии к субъективной, критической, исследовательской.

Алон много фотографировал певцов, моделей и актеров – ему удавалось выявить на снимках скрытые, невидимые на поверхности черты и слои характера. Он режиссировал свои снимки, обстановку, освещение, но главным в этих постановочных фотографиях было взаимоотношение между ним и персонажем – как между актером и режиссером на сцене – будь то в студии или в заброшенном доме в Яффо. Это фотографии камерные и очень личные – при том, что они спланированы и срежиссированы.

Выставка в Ашдоде впервые объединяет работы Алона с конца 1960-х годов до наших дней, показывая последовательность работ, исследующих реальность через объектив камеры. Визуальный ряд во всех залах музея на всех трех этажах сливается в единое целое, демонстрируя одновременно переходы от темы к теме, от жанра к жанру на протяжении пяти с лишним десятилетий. Переход между различными областями: музыка, театр, мода, портреты – и в то же время в каждом снимке присутствует он сам, Жерар Алон, в личности которого переплелись многие культуры. Он репатриант и израильтянин, он впитывает новые условия, критикует и заметно влияет на израильский культурней нарратив. Профессиональные и технические новшества, которые он привнес в поп-музыку, в театр, в изобразительное искусство, позволяют назвать Алона первопроходцем, расписавшись на листах всех этих областей своим отчетливым, столь запоминающим и столь покоряющим почерком.

На выставке представлено около 240 фотографий из области израильской поп-культуры – музыки, моды, театра и изобразительного искусства; культовые обложки альбомов, портреты израильских певцов, театральные и сценические фотографии, фотографии из мира моды, шесть видеоработ, среди которых видео для спектакля «Кадиш по Наоми» с Гилой Альмагор в «Габиме» в 2000-м году.

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Жерар Алон. Ретроспектива / Ашдод. Музей «Монарт».

Дни и часы работы: воскресенье, понедельник, среда, четверг – с 9:00 до 16:00; вторник – с 9:00 до 20:00; по пятницам – с 10:30 до 13:30; по субботам – с 10:30 до 13:30.

Куратор: Эран Литвин

Адрес: Дерех Эрец 8, Ашдод

Выставка продлится до 4 марта 2023 года

https://www.facebook.com/museumofartinashdod/

https://www.facebook.com/museumofartinashdod/videos/1831426900527204/

https://www.facebook.com/museumofartinashdod/videos/645371413880409

https://www.facebook.com/gerardallon

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-службой музея “Монарт”