Аккорд победы. 15-й всеизраильский конкурс молодых пианистов «Салют роялю» 2023 года пройдет во время Хануки в Ашдоде

На фото: Ноа Каплюшник – photo – © Лирон Молдаван. קפליושניק נעה- קרדיט לירון מולדבן.

15-й всеизраильский конкурс молодых пианистов «Салют роялю» 2023 года пройдет во время Хануки в Ашдоде. Несмотря на ситуацию, ожидается участие в конкурсе более 100 молодых пианистов.

«Мы все испытываем печаль, боль и неуверенность в завтрашнем дне, но несмотря на это считаем, что организация и проведение национального конкурса молодых пианистов в этом году, как и каждый год — это наша победа. Мы здесь для того, чтобы продолжать играть; для того, чтобы наш голос был услышан; для того, чтобы внести вклад в стойкость израильского народа и в израильской культуру», – говорят организаторы конкурса

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Публика приглашается в Культурный центр «Монарт» в Ашдоде с 7 по 12 декабря.

15-й национальный конкурс молодых пианистов «Салют роялю» пройдет в праздник Ханука с 7 по 12 декабря в культурном центре «Монарт», в городской консерватории «Акадма» Ашдода

Цель конкурса, предназначенного для пианистов в возрасте от 6 до 28 лет, заключается в выявлении, популяризации и поощрении перспективных молодых талантов в области игры на фортепиано. За годы своего существования конкурс стал важной вехой на музыкальном пути многих пианистов. Многие участники конкурса добились впечатляющих достижений в Израиле и во всем мире за годы своей карьеры.

«В эти дни нам особенно важно провести конкурс – важно для всех: и для нас и для юных пианистов, которым мы можем дать некий позитив, укрепить их дух и открыть им сердца – говорит Янина Кудлик, художественный руководитель конкурса. – Мы считаем, что проведение сегодня всеизраильского конкурса молодых пианистов, как и каждый год – это победа. Мы здесь, чтобы продолжать играть, высказывать свое мнение и вносить вклад в израильскую и культурную стойкость».

«Конкурс проводится уже 15 лет, и мы не прерывали его традицию ни разу – ни в дни эпидемии короны, ни в дни войны в этом году, – добавляет Янина Кудлик, – потому что, как сказал Одед Фельдман «эту мелодию нельзя прервать, мы обязаны сыграть её до конца».

«В эти дни войны, когда настроение всего общества столь тяжело, когда боль настолько велика, у нас ни разу не возникало сомнение в правильности проведения конкурса, – говорит Орен Тоиль, генеральный директор Городской компании по развитию культуры и досуга в Ашдоде. – Наш ответ в том, чтобы жизнь продолжалась своим чередом. Сейчас непростое время, и именно поэтому мы убеждены в том, что обязаны продолжать играть».

Победители конкурса, который проводится при значительной постоянной поддержке Министерства культуры и спорта, будут награждены денежными премиями в размере более 100.000 шекелей от имени муниципалитета Ашдода, Городской компании по культуре, Ассоциации «Цфунот Тарбут», концерна «Адама Аган», Фонда Ашдода и др. Помимо призов, победители конкурса «Салют роялю» будут приглашены выступить с ведущими оркестрами Израиля и мира

Регистрация на конкурс открылась в эти дни, заявки можно подать на сайте консерватории «Акадма» www.akadma.co.il до 22 ноября 2023. Подробности можно выяснить в городской консерватории «Акадма» по телефону 08-8545135/9 и по электронной почте psanterletamid@gmail.com.

Ссылка на регистрацию https://www.ironit.org.il/page.php?type=events&gr=3027&m=92&ht=#navbar

Церемония объявления победителей, вручение призов и праздничный концерт состоятся в четверг, 14 декабря, в 18:00 в актовом зале Культурного центра «Монарт» в Ашдоде.

Национальный конкурс юных пианистов был учрежден в 2009 году Городской компанией по культуре в Ашдоде, Культурным центром «Монарт», Муниципальной консерваторией «Акадма» и за прошедшие годы стал значимым явлением в сфере музыкального образования юных пианистов Израиля и частью обширного видения развития Ашдода как ведущей национальной культурной платформы, которая позволит воспитать следующие поколения пианистов Израиля.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза