Гиль Шохат представляет: новое музыкальное шоу для всей семьи «Звезды на крыльях музыки».

Маэстро Гиль Шохат, 5 виртуозных пианистов, знаменитые певцы и актеры на одной сцене.

«Звезды на крыльях музыки» – это новое захватывающее музыкальное шоу для всей семьи, которое придумал и поставил маэстро Гиль Шохат. Единственное представление состоится 3 октября в Оперном театре Тель-Авива.

Гениальный и неутомимый композитор, виртуозный пианист и дирижер, неиссякаемый источник новых идей Гиль Шохат – одновременно везде и всегда. Он, как никто, умеет собирать вокруг себя единомышленников, «выстраивать» программу со звездами. Умеет превратить зрителей в собеседников, музыкантов и актеров.

Кстати, сам Гиль Шохат, как он рассказывает в одном из интервью, начал слушать музыку в 3 года, любительски играть на рояле в 5 лет, профессионально в 6. С одиннадцати лет он начал зарабатывать музыкой – как пианист, композитор, дирижер…Свой первый заказ он, певец детского хора, получил именно в 11 лет. По просьбе руководительницы хора, Гиль Шохат написал «Облака» – произведение, исполненное более 500 раз, хотя оно было написано 11-летним мальчиком. Первое произведение для оркестра он написал в 14-летнем возрасте, первую симфонию – в 20 лет. Гиль Шохат очень известен и чрезвычайно востребован как композитор во всем мире, но в Израиле его знают еще больше как популяризатора музыки. Он делает не просто много, а бесконечно много для того, чтобы приблизить классическую музыку к юному поколению.

На сей раз Гиль Шохат создал новую версию всеми любимого фортепианного шоу «Семь роялей». Но в этот раз роялей будет пять – это представление для всей семьи, и потому, вместе с пианистами на сцену выйдут певцы и любимые детьми актеры. Пять пианистов, актеры, певцы и музыканты на одной площадке, и все они – звезды израильской сцены.

Маэстро Гиль Шохат и его виртуозные пианисты, лучшие музыканты Израиля, исполнят самые любимые песни нескольких поколений израильских детей в новых и удивительных музыкальных аранжировках.

Во время шоу прозвучат такие классические произведения как: «Петя и Волк», «Карнавал зверей», «Турецкое рондо». Вы услышите также песни из мюзиклов «Звуки музыки» и «Король Лев», фрагменты из диснеевской «Фантазии», оперные арии и отрывки из произведений Оффенбаха, Моцарта, Хачатуряна, Сен-Санса, Прокофьева и других композиторов.

В шоу «Звезды на крыльях музыки» участвуют: оперная певица Ксения Галанти, звезды детских популярных передач Таль Мусери, Дядюшка Хаим и Хани Нахмиас, а также израильские музыканты мирового уровня – пианисты Виктор Станиславский, Михаэль Зерцекель, Дорель Голан и Лиор Пари.

«Звезды на крыльях музыки» – это море звуков и фортепианной музыки, новая музыкальная реальность, жанр музыкального искусства, объединивший на сцене столь разных исполнителей.

Это новое исполнение и интерпретации, плод размышлений и творческой фантазии нескольких исполнителей. Такое близкое «соседство» пианистов и актеров – умственное и физическое – способствует единству и сопереживанию, своеобразным «комментариям» музыкантов к оригинальным сочинениям.

Пятьсот клавиш, пять роялей, пять пианистов-виртуозов, знаменитые певцы и актеры в празднике звуков для всей семьи!

«Звезды на крыльях музыки» – это сочетание музыкальных стилей, представление классических произведений в игровой форме для детей, необычные коллаборации между детскими звездами и оперными певцами.

«Звезды на крыльях музыки» – это музыкальное разнообразие и высокое качество звучания, это познавательно и весело. Любимые песни, популярные произведения, музыкальная энергия!

И самое главное, удовольствие получат не только дети, но и их родители, и даже бабушки с дедушками.

*****

«Звезды на крыльях музыки»

Музыкальный руководитель, художественный продюсер, редактор, пианист, дирижер, аранжировщик – Гиль Шохат

При участии: Таля Мусери, Дядюшки Хаима, Хани Нахмиас, оперной певицы Ксении Галанти, пианистов Виктора Станиславского, Михаэля Зерцекеля, Дорель Голан и Лиора Пари

Единственное представление – 3 октября 2023г., вторник (Суккот) 16:00. Оперный театр Тель-Авива.

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/3KD5huE

Маэстро Гиль Шохат о новом шоу: https://www.youtube.com/watch?v=cWysoa1-PfA&feature=youtu.be

Короткий клип: https://www.youtube.com/watch?v=AvUUsozpy8Y

Photos: Gil Shohat by Talia Savion / Dod Haim by Osher Eden Pashinsky Photography / Tal Mosseri by Or Danon / Hani Nachmias by Rami Zarnegar

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting