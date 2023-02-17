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Встречи и лекции

Год войне в Украине глазами киноклуба музея АНУ

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В апреле 22-го года в АНУ – Музее еврейского народа стартовал кинопроект «Своими глазами», где его создатели при поддержке фонда НАДАВ и в партнерстве с книжным магазином БАБЕЛЬ, каждый месяц показывали фильмы, которые стоят публичного обсуждения. После показов режиссер Рома Либеров обсуждал просмотренные картины с их авторами и со зрителями.
23 февраля в рамках 11-го киноклуба “Своими глазами” будет особенный показ – к годовщине войны в Украине зрители увидят фильм Валентина Васяновича «Атлантида» на украинском языке с английскими субтитрами.

Выбор этого фильма, который будет показан ровно накануне начала вторжения России в Украину, неслучаен. События фильма, снятого в 2019-м, развиваются в 2025 году на Донбассе, «через год после окончания войны» и рассказывают о будущей победе Украины в войне с Россией и деоккупации Донбасса.
Валентин Васянович сказал о своей картине: «Это катастрофа, которая не просто останавливается на ближайшем окружении, а просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни». Васянович, автор сценария, режиссер, оператор и продюсер фильма, решил кастинг необычным образом, пригласив на роли только непрофессиональных актеров: ветеранов конфликта, волонтеров, солдат ВСУ. Одну из главных ролей сыграл Андрей Римарук — бывший разведчик, участник войны на Донбассе, сейчас работающий в фонде «Вернись живым». Также в ленте снимались парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимался в основном в Мариуполе зимой 2018 года.

Мировая премьера «Атлантиды» состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале в 2019 году, в честь чего надо островом Лидо был поднят флаг Украины. Лента получила на фестивале главный приз в программе «Горизонты».
Средства от продажи билетов будут направлены на помощь Украине.

Показ «Атлантиды» завершает киноклуб «Своими глазами», открывая новую страницу киносеансов в музее АНУ – программу «Израиль: кино как жизнь».
Как за короткое время понять другую страну и ее народ, погрузиться в новые реалии?
Кино, как игровое, так и документальное, очень облегчает процесс, а израильское кино – это чистое отражение жизни, потрясающее своими открытыми эмоциями, яркими характерами и неожиданными ракурсами.
В этой программе авторы будут отбирать и показывать новым репатриантам только те фильмы, которые с одной стороны максимально точно отражают характер Израиля и его жителей, а с другой – являются мощным художественным высказыванием.
Показ фильма «Атлантида» состоится 23-го февраля. Сбор гостей в 19:00, начало показа в 19:30. Завершится сеанс обсуждением, которое проведет режиссер Рома Либеров.

АНУ – Музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.

Билеты: https://www.facebook.com/events/724072822667328

 

 

 

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