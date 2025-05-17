Леонид Пташка и цыганский джаз: когда страсть встречается с виртуозностью

Когда Леонид Пташка выходит на сцену, скучать не приходится. Его фортепиано это вулкан энергии, ритма и эмоций. Он не просто играет джаз он им дышит. В каждом концерте Пташки импровизация, драйв, неожиданные повороты и абсолютная свобода. А теперь представьте всё это в соединении с огненным цыганским джазом.

В субботу, 31 мая 2025 года, в музее «Яд ле Ширьён» в Латруне (обратите внимание, что музей не пострадал от недавних пожаров, так же как и подъездные дороги к нему) Леонид Пташка соберёт на сцене друзей и единомышленников, чтобы устроить настоящее музыкальное пиршество цыганский фольклор, джаз мануш и живое импровизационное шоу.

Цыганский джаз это не просто жанр. Это дух. Это ритм жизни. Он родился во Франции в 1930-х годах благодаря легендарному гитаристу Джанго Рейнхардту — представителю народа мануш, который, несмотря на травму руки, стал основателем целого музыкального направления. Вместе со скрипачом Стефаном Грапелли он создал знаменитый ансамбль Quintette du Hot Club de France, ставший иконой джазовой сцены.

Хотя гитара и скрипка главные инструменты джаза мануш, фортепиано тоже нашло в нём своё место. В классическом составе оно встречается редко, но когда звучит добавляет гармоническую глубину, драматизм и тембровое разнообразие. Великие джазовые пианисты, такие как Мишель Петрчани, Филипп Дуко-Фельд и Бенуа Сегюэн, находили вдохновение в языке мануш и встраивали элементы этого стиля в свои импровизации. Особенно в дуэтах с гитаристами, где фортепиано становится не просто сопровождением, а полноправным партнёром. Пташка продолжает эту традицию, переосмысляя её на свой лад страстно, свободно и с неизменной джазовой харизмой.

В концерте примут участие вокалистки Диана Палей и Оши Дабан, скрипач Алекс Молдавский и гитарист Руслан Борисов, а также джазовое трио Леонида Пташки. Вместе они создадут сплав культур и стилей — от душевных баллад до заводных цыганских танцев, от классики Джанго и Грапелли до импровизаций в духе Бреговича, Кустурицы и Gogol Bordello.

Это не просто концерт – это встреча традиций, музыкальный эксперимент, в котором прошлое и настоящее переплетаются в живом звуке. Будет и свинг, и страсть, и юмор, и романтика — всё, за что любят цыганский джаз по всему миру.

Такой вечер не повторится. Приходите, чтобы услышать, как классика встречается с огнём, и как Леонид Пташка превращает музыку в магию – прямо на ваших глазах.

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Суббота 31.05.2025 (12:30)

Музей «Яд ле Ширьён» – Латрун

Леонид Пташка и цыгане

Яркое шоу – цыганский фольклор и цыганский джаз.

Цыганские баллады и цыганские танцы

Виртуозный и романтичный цыганский джаз и свинг.

Леонид Пташка – фортепиано, Диана Палей – вокал, Оши Дабан – вокал

Алекс Молдавский – скрипка, Руслан Борисов – гитара

Джазовое трио Леонида Пташки

Заказ билетов на сайте https://best.kassa.co.il/announce/81739

Подробности и бронирование – на сайте – https://pearl-music.co.il/glavnaya/



Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины классической музыки».

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting & MashaHinichPR