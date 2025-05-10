Танец на грани света и тьмы: «De Tango y Sombras» Маркоса Аяла в Израиле

Есть ли способ преобразить себя, не умирая немного? Новый спектакль компании Маркоса Аяла «De Tango y Sombras» – это не просто танцевальное шоу, а глубокое и захватывающее высказывание – и в танце и в философии движения. Маркос Аяла обращается к эмоциональной сути танго, исследуя чувства страсти, власти, стремления, обладания и боли. Это произведение – одновременно признание в любви к традиционному аргентинскому танго и попытка обновить его, вписав в язык современного сценического искусства. «De Tango y Sombras» – это метафора в танце человеческой души.

Аргентинское танго уже давно стало мировым брендом. Студии танго существуют во всем мире, фестиваль танго в Аргентине собирает сотни тысяч человек, звезды Голливуда танцуют танго в мюзиклах и фильмах. Но не в фильме, а в реальности Маркос Аяла вновь приезжает в Израиль с своим новым шоу «De Tango y Sombras».

«De Tango y Sombras» черпает вдохновение в древнегреческом мифе о Персефоне и Аиде, переосмысленного в контексте аргентинского танго. Название, в переводе с испанского означающее «О танго и тенях», отражает центральную тему шоу – контраст и взаимодействие между светом и тьмой, исследование человеческой души через призму любви и страха, мраки и мистики; и одновременно – через музыкальную палитру Рио-де-Ла-Плата и яркую жизнь Буэнос-Айреса 1930-х годов, где танго звучало на фоне уличной жизни города.

Миф о Персефоне и Аиде рассказывает о существе из мира теней, не способном любить, но всё же влюбляющемся в юную женщину из мира света. Это аллегория встречи противоположностей, их борьбы и примирения и выражена в языке танца «De Tango y Sombras». Аяла и его партнёрша Паола Камачо воплощают двух антагонистических героев, которые через танец исследуют границу между жизнью и смертью, страстью и покоем. В «De Tango y Sombras» Аяла обращается к чувствам, которые являются неизменной частью танго, и пересказывает их через свой авангардный лексикон движения. Сила и желание, эгоизм и обладание, порыв любить до смерти – эти чувства переполняют сцену. Смогут ли свет и тьма обнять друг друга?

Маркос Аяла – звезда мирового танго, признанный хореограф, танцор и режиссёр, обладатель титула чемпиона мира по танго (Япония, 2006). Он выступал на крупнейших мировых сценах, сотрудничал с Cirque du Soleil. Получил от критиков прозвище «Откровение танго» за роль в мюзикле «Chantecler Tango» (Аргентина, 2012-2014 и Франция, 2013). Выиграл две премии «Latin Ace Award» как хореограф. Его шоу «Любители танго» было признано лучшим музыкальным шоу года (Нью-Йорк, США 2015). Он также получил приз Starfish Awards (2016) за свой спектакль «Tango Buenos Aires».

Подход к танго Маркоса Аяла сочетает уважение к традиции с авангардными хореографическими решениями, что делает все его шоу поистине уникальными. В 2012 году он основал собственную труппу Marcos Ayala Tango Company, которая с триумфом гастролирует по всему миру. Цель Аялы – сохранить живой дух танго, сделать его доступным для новых поколений и соединить эстетику классического танго и энергию современности.

Паола Камачо – первая танцовщица труппы, харизматичная и технически безупречная танцовщица из Буэнос-Айреса, постоянная партнёрша Аялы. Она выступала с ведущими аргентинскими труппами и гастролировала по всему миру. Её дуэт с Маркосом Аялой – идеален по синхронности, выразительности и эмоциональной глубине.

Необыкновенная элегантность, безупречная техника, атмосфера любви и страсти в шоу Маркоса Аяла «De Tango y Sombras».

Гастроли компании Маркоса Аяла в Израиле с шоу «De Tango y Sombras» пройдут с 24 ноября по 7 декабря 2025 года по всей стране.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://fgk.kassa.co.il/announce/82542

Фотографии и видео (© Diego S. Nucera fotografo) предоставлены организатором гастролей – компанией FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd