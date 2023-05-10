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Выставки

Haring Rouge – когда Нью-Йорк встречается с Парижем

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18 мая в комплексе «Арена» в Герцлии атмосфера нью-йоркского метро с граффити Кита Харинга и изысканная сексуальность знаменитого кабаре «Мулен Руж» соединятся в уникальном арт-событии только для взрослых (21+).

В этот день выставка культового американского художника Кита Харинга, одной из самых значимых и влиятельных фигур в истории уличного искусства, откроется в особом формате и будет работать с 20:00 до полуночи. А в 22:00 начнется ломающее границы и поражающее воображение бурлеск-шоу с живой музыкой, танцами, воздушной акробатикой, выступлением дрэг-див и многим другим.

Всего на один вечер комплекс «Арена» превратится в художественно-театральную площадку с таинственной и завораживающей атмосферой, где будет дейстовать лишь одно ограничение – пределы вашего воображения.

Фото: Ран Лазрони

Сначала глазам зрителей предстанет выставка Untitled – by Keith Haring, включающая около 200 оригинальных произведений одного из самых интригующих, ярких, дерзких и успешных деятелей поп-арта в мире. Частная коллекция работ Кита Харинга объехала многие страны и города, от Нью-Йорка и Флориды до Дойлстауна в Пенсильвании и Монцы в Италии, её увидели миллионы людей по всему миру. А в минувшем марте выставка легендарного американского художника впервые открылась в Израиле, где уже привлекла внимание тысяч любителей современного искусства.

Фото: Ран Лазрони

Кит Харинг приобрел первую известность благодаря своим рисункам мелом в подземных переходах Нью-Йорка. Его картины напоминали первобытное искусство, помимо наивности и таланта в них было много юмора и повторяющихся мотивов – темы рождения, войны и смерти, а сюжет «сияющий младенец» превратился в символ, появлявшийся во многих произведениях художника. Визуальный язык Харинга стал известен во всем мире и превратился в неотъемлемую часть культуры второй половины 20 века. Кит умер в 32 года от осложнений, вызванных СПИДом, успев войти в число самых влиятельных художников своего поколения.

В 22:00 эту сумасшедшую ночь продолжит бурлеск-шоу – чувственное и ироничное зрелище, которое берет свои истоки во французском кабаре и американской водевильной культуре. Шоу сочетает яркие музыкальные, танцевальные и комедийные номера, захватывающие цирковые трюки и выразительные экстравагантные наряды.

Кроме того, посетителей  комплекса ждут уникальное освещение, живой джаз, перфомансы, театральные персонажи из мастерской театра Mystorin и другие сюрпризы.

Бурлеск-шоу Haring Rouge состоится 18 мая в комплексе «Арена Герцлия» (вход через ворота А).

Выставка откроется в 20:00, начало бурлеск-шоу – в 22:00.

Цена билета – от 119 шек., только для зрителей старше 21 года!

В комплексе «Арена» имеется просторная парковка, первый час стоянки – бесплатно.

Дополнительная информация и заказ билетов: https://bit.ly/3VROk3L
 

Фото: Ран Лазрони
 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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