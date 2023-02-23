Впервые в Израиле! Экспозиция американского художника Кита Харинга

Верхнее фото: KeithHaring1 by ©Allan Tannenbaum

Кит Харинг – один из самых интригующих, ярких, дерзких и успешных деятелей поп-арта в мире. После того как оригинальную коллекцию этого легендарного американского художника увидели миллионы людей по всему миру, выставка UNTITLED – BY KEITH HARING впервые приезжает в Израиль. Частная коллекция работ Кита Харинга принадлежит мистеру Гэри Кассинелли.

На покорившей весь мир выставке UNTITLED – BY KEITH HARING будет представлено около 200 оригинальных произведений Кита Харинга – известного представителя стиля поп-арт, одного из самых значимых и влиятельных художников в истории уличного искусства и граффити.

Прежде эта коллекция объехала многие страны и города, от Нью-Йорка и Флориды до Дойлстауна в Пенсильвании и Монцы в Италии. В Израиле выставка пройдет в культурно-художественном комплексе THE BLACK BOX в каньоне «Арена» в Герцлии. Экспозиция стартует с 9 марта 2023 года. Общая стоимость произведений искусства, экспозиция которых будет развернута на площади 1000 кв. метров, оценивается в десятки миллионов шекелей. А их доставка в нашу страну обошлась организаторам в 5 миллионов шекелей.

Специально к открытию выставки в Израиль приедет почетный гость – американский фотограф Аллан Танненбаум, снимавший Кита Харинга за работой. Танненбаум, которому сегодня 78 лет, вел хронику культурной и ночной жизни Нью-Йорка 1970-х, был главным фотографом еженедельного журнала Soho News, является обладателем многих наград и автором культовых фотографий, ставших известными во всем мире, включая портреты Джона Леннона и Йоко Оно.

На выставке в культурно-художественном комплексе THE BLACK BOX будут представлены:

Оригинальная коллекция из примерно 200 работ художника Кита Харинга.

● Оформление выставки, которое разработали несколько израильских художников и иллюстраторов, вдохновленных творчеством Харинга.

● Оформление выставки, которое разработали несколько израильских художников и иллюстраторов, вдохновленных творчеством Харинга. Пространство, напоминающее поезд метро, – нью-йоркский андеграунд.

Бар/лаунж в Нью-Йорке.

Селфи-зоны, имитирующие плоды творческой фантазии всемирно известного художника граффити и поп-арта.

Организаторами выставки «Кит Харинг» в Израиле выступают компании «Адран» и «Форум афакот», благодаря которым в нашей стране уже проходили такие успешные экспозиции, как «Ван Гог», «Фрида Кало», «Сальвадор Дали» и «Клод Моне», был показан бродвейский мюзикл «Чикаго», выступали Брайан Адамс и группа «A-ha».

Кит Харинг, американский художник и общественный деятель, родился в 1958 году в Пенсильвании, с юных лет интересовался и занимался искусством, а в 17 лет совершил coming out. Впервые Харинг привлек внимание публики благодаря своим рисункам мелом в подземных переходах Нью-Йорка, а сюжет «сияющий младенец» стал его символом, появлявшимся в дальнейшем во многих его произведениях. В 1981 году художник набросал свой первый рисунок мелом на черной бумаге, начал использовать пластик, металл и другие материалы.

Картины Харинга напоминали первобытное искусство и помимо наивности и таланта в них было много юмора и повторяющихся мотивов. В работах Харинга часто сочетаются темы рождения, войны и смерти. Его схематические фигурки людей и животных оценили также критики и люди искусства, увидевшие в них что-то художественное, возвышающееся над обычными граффити Нью-Йорка. Его визуальный язык стал известен во всем мире и превратился в неотъемлемую часть культуры второй половины 20 века, а сам Харинг вошел в топ самых успешных художников поп-арта. В июне 1989 года на задней стене монастыря церкви Сан-Антонио в Пизе он написал свою последнюю картину – мурал под названием «Тутомондо». В 1990 году 32-летний Харинг умер от осложнений, вызванных СПИДом. Несмотря на молодость Кит считался первопроходцем и одним из самых влиятельных художников своего поколения.

Аллан Танненбаум родился в 1945 году в Нью-Джерси. Еще во время учебы он занимался искусством и фотографией, профессиональную карьеру фотографа начал в престижном журнале Soho Weekly News, а широкую известность получил в 1973 году, когда стал фоторедактором и главным фотографом журнала. Как фотограф-документалист, Аллан объехал весь мир и даже запечатлел разрушение башен-близнецов. На протяжении лет он снимал культурную и ночную жизнь 1970-х и многих икон рок-музыки. В частности, сфотографировал Джона Леннона и Йоко Оно обнаженными в постели, группу Ramones, Сида Вишеса в наручниках на выходе из отеля, где была убита его подруга. Танненбаум сделал фотографию для обложки книги Нельсона Манделы, а группа Dabo использовала его снимки из Сохо для оформления своего альбома. Аллан Танненбаум опубликовал книгу о Нью-Йорке 70-х и часто жертвует художественные фотографии благотворительным организациям, которые собирают средства для нуждающихся.



Выставка оригинальных работ Кита Харинга UNTITLED – BY KEITH HARING будет проходить с 9 марта по 30 июня 2023 года в комплексе «Арена» в Герцлии.

Часы работы:

Будние дни, суббота и праздничные дни: с 10:00 до 19:00 (последний вход в 17:30)

Пятница и канун праздников – с 9:00 до15:00 (последний вход в 13:30)

В комплексе «Арена» имеется просторная парковка, первый час стоянки – бесплатно

Дополнительная информация и заказ билетов на выставку в «Браво»: http://bit.ly/3It6cf0

Адрес: каньон «Арена», а-Шунит 2, Герцлия

Фотографии: ©Allan Tannenbaum

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