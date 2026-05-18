«Здесь, там и нигде» в музее Германа Штрука

Заглавная иллюстрация: מרק ברוסה (נ. הולנד) יעד, 1973 הדפס אבן צבעוני. Марк Бросса (род. в Голландии). «Пункт назначения», 1973, цветная литография (фото — Stas Korolov)

Новая выставка эстампов: «Бесконечные возможности печатной графики». «Здесь, там и нигде»

Новая выставка в Музее Германа Штрука исследует репрезентацию пейзажа в произведениях печатной графики из собраний Объединения музеев Хайфы, представляя редкую и исчерпывающую панораму разнообразных техник эстампа.

29 мая в Музее Германа Штрука в Хайфе откроется новая выставка под названием «Здесь, там и нигде». Выставка предлагает широкий и увлекательный взгляд на изображение пейзажа в графике, выполненной в различных техниках. Экспонаты были отобраны в ходе глубокого изучения фондов различных музеев Хайфы: Художественного музея Хайфы, Музея японского искусства Тикотин, Национального морского музея и, конечно, коллекции произведений самого художника Германа Штрука.

Отправной точкой экспозиции послужило творческое наследие Германа Штрука — одного из основоположников художественного эстампа в Израиле, заложившего краеугольный камень в развитие этого медиума в стране. Пейзажи Штрука, варьирующиеся от видов Земли Израиля до хроники его путешествий по миру, вступают в диалог с работами местных еврейских и арабских художников разных эпох, которые продолжали раздвигать границы этого искусства. Среди них: Миха Ульман, Това Берлински, Михаэль Гросс, Тувия Беэри, Моше Хоффман, Валид Абу Шакра и Орит Хофши.

Выставка разделена на три концептуальных направления:

Здесь: фокус на местном пейзаже и традициях израильской печатной графики, берущих начало от Штрука.

презентация далеких ландшафтов и незнакомых пространств — от образов Дальнего Востока до Северной Америки и Европы.

Нигде: погружение в промежуточные пространства, таинственные пейзажи и воображаемые структуры, выходящие из состояния равновесия в сторону абстракции. Произведения в этом зале выполнены во множестве уникальных графических техник, некоторые из которых крайне редко встречаются в локальной художественной практике.

По словам Лиава Шопена-Гочева, куратора выставки, для которого это первый музейный проект: «Как художник-график, активно работающий в этой сфере уже десятилетие, я каждый раз заново остаюсь заворожен бесконечными возможностями, которые предлагает эстамп. Выставка раскрывает силу печатной графики не просто как техники тиражирования, а как жизненно важного визуального языка, позволяющего деконструировать и заново собирать реальность. Общим знаменателем для всех работ стал уникальный путь, который выбрал каждый автор, чтобы перенести визуальный образ с помощью гравирования, травления и переноса в богатое и многослойное полотно пейзажа». Представленные на выставке произведения выполнены в таких разнообразных техниках, как меццо-тинто, шелкография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография, фото-офорт и других.

Экспозиция будет включать интерактивную зону, где посетители смогут лично опробовать традиционную технику, до сих пор популярную в мире графики, — ручную раскраску оттисков. Основой для этого послужила серия эстампов из коллекции Национального морского музея, изображающих пейзажи Земли Израиля и Ближнего Востока. Добавляя цвет вручную к историческим ландшафтным образам, каждый участник превращает тиражный оттиск в личное, неповторимое произведение искусства.

Выставку будет сопровождать аудиогид от куратора, который можно активировать, отсканировав QR-код. Кроме того, посетители смогут подробнее узнать о различных графических техниках благодаря буклету с открытками, который они приглашаются взять с собой. В нем содержатся пояснения к каждой из ключевых техник, описывается характерный для нее визуальный язык и приводится пример эстампа, выполненного в данной технике и представленного на выставке.

Кураторское сопровождение: Ифат Ашкенази

Дата закрытия выставки: 31.12.26

Адрес музея Германа Штрука: Хайфа, ул. Арлозоров, 23

Дни и часы работы: Воскресенье, вторник и среда — 10:00–16:00

Пятница — 10:00–14:00

Понедельник и суббота — музей закрыт

Сайт музея — https://www.shm.org.il/ מוזיאון הרמן שטרוק

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Хайфских музеев