fbpx
Выставки

«Здесь, там и нигде» в музее Германа Штрука

By
Posted on

Заглавная иллюстрация: מרק ברוסה (נ. הולנד) יעד, 1973 הדפס אבן צבעוני. Марк Бросса (род. в Голландии). «Пункт назначения», 1973, цветная литография (фото — Stas Korolov) 

Новая выставка эстампов: «Бесконечные возможности печатной графики». «Здесь, там и нигде»
Новая выставка в Музее Германа Штрука исследует репрезентацию пейзажа в произведениях печатной графики из собраний Объединения музеев Хайфы, представляя редкую и исчерпывающую панораму разнообразных техник эстампа.
29 мая в Музее Германа Штрука в Хайфе откроется новая выставка под названием «Здесь, там и нигде». Выставка предлагает широкий и увлекательный взгляд на изображение пейзажа в графике, выполненной в различных техниках. Экспонаты были отобраны в ходе глубокого изучения фондов различных музеев Хайфы: Художественного музея Хайфы, Музея японского искусства Тикотин, Национального морского музея и, конечно, коллекции произведений самого художника Германа Штрука.
Отправной точкой экспозиции послужило творческое наследие Германа Штрука — одного из основоположников художественного эстампа в Израиле, заложившего краеугольный камень в развитие этого медиума в стране. Пейзажи Штрука, варьирующиеся от видов Земли Израиля до хроники его путешествий по миру, вступают в диалог с работами местных еврейских и арабских художников разных эпох, которые продолжали раздвигать границы этого искусства. Среди них: Миха Ульман, Това Берлински, Михаэль Гросс, Тувия Беэри, Моше Хоффман, Валид Абу Шакра и Орит Хофши.

ויליאם הנרי ברטלט (נ. אנגליה) הליכה לחיפה, מפרץ עכו, 1838/Уильям Генри Бартлетт (род. в Англии). Пеший путь в Хайфу, залив Акко, 1838 год.

ויליאם הנרי ברטלט (נ. אנגליה) הליכה לחיפה, מפרץ עכו, 1838.
Уильям Генри Бартлетт (род. в Англии). Пеший путь в Хайфу, залив Акко, 1838 год.

Выставка разделена на три концептуальных направления:

  • Здесь: фокус на местном пейзаже и традициях израильской печатной графики, берущих начало от Штрука.
  • Там: презентация далеких ландшафтов и незнакомых пространств — от образов Дальнего Востока до Северной Америки и Европы.
  • Нигде: погружение в промежуточные пространства, таинственные пейзажи и воображаемые структуры, выходящие из состояния равновесия в сторону абстракции. Произведения в этом зале выполнены во множестве уникальных графических техник, некоторые из которых крайне редко встречаются в локальной художественной практике.
דיוויד רוברטס (נ. סקוטלנד) יוחנן הקדוש של עכו, 1839 הדפס אבן, צביעה ידנית

דיוויד רוברטס (נ. סקוטלנד) יוחנן הקדוש של עכו, 1839 הדפס אבן, צביעה ידנית.
Дэвид Робертс (род. Шотландия) Святой Иоанн Акский, литография, 1839 год, раскрашенная вручную.

По словам Лиава Шопена-Гочева, куратора выставки, для которого это первый музейный проект: «Как художник-график, активно работающий в этой сфере уже десятилетие, я каждый раз заново остаюсь заворожен бесконечными возможностями, которые предлагает эстамп. Выставка раскрывает силу печатной графики не просто как техники тиражирования, а как жизненно важного визуального языка, позволяющего деконструировать и заново собирать реальность. Общим знаменателем для всех работ стал уникальный путь, который выбрал каждый автор, чтобы перенести визуальный образ с помощью гравирования, травления и переноса в богатое и многослойное полотно пейзажа». Представленные на выставке произведения выполнены в таких разнообразных техниках, как меццо-тинто, шелкография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт, литография, фото-офорт и других.

אוטאגאווה הירושיגה.יפן. הרי האקונה במחוזות איזו וסאגאמי. בקירוב 1835 . Утагава Хиросигэ. Япония. Горы Хаконэ в префектурах Идзу и Сагами. Около 1835 г. Фото - Stas Korolov

אוטאגאווה הירושיגה.יפן. הרי האקונה במחוזות איזו וסאגאמי. בקירוב 1835 . Утагава Хиросигэ. Япония. Горы Хаконэ в префектурах Идзу и Сагами. Около 1835 г. Фото — Stas Korolov

Экспозиция будет включать интерактивную зону, где посетители смогут лично опробовать традиционную технику, до сих пор популярную в мире графики, — ручную раскраску оттисков. Основой для этого послужила серия эстампов из коллекции Национального морского музея, изображающих пейзажи Земли Израиля и Ближнего Востока. Добавляя цвет вручную к историческим ландшафтным образам, каждый участник превращает тиражный оттиск в личное, неповторимое произведение искусства.

 

Выставку будет сопровождать аудиогид от куратора, который можно активировать, отсканировав QR-код. Кроме того, посетители смогут подробнее узнать о различных графических техниках благодаря буклету с открытками, который они приглашаются взять с собой. В нем содержатся пояснения к каждой из ключевых техник, описывается характерный для нее визуальный язык и приводится пример эстампа, выполненного в данной технике и представленного на выставке.

Кураторское сопровождение: Ифат Ашкенази
Дата закрытия выставки: 31.12.26
Адрес музея Германа Штрука: Хайфа, ул. Арлозоров, 23
Дни и часы работы: Воскресенье, вторник и среда — 10:00–16:00
Пятница — 10:00–14:00
Понедельник и суббота — музей закрыт
Сайт музея — https://www.shm.org.il/ מוזיאון הרמן שטרוק

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Хайфских музеев

Related Items:, ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top