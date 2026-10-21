От Take Five до Сибелиуса: музыкальное путешествие с Амосом Тальмоном и Лени Сендерски в Герцлии

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Большая симфоническая серия Амоса Тальмона в Герцлии: от джазового саксофона Лени Сендерски до «Карелии» и Второй симфонии Сибелиуса. При участии Хайфского симфонического оркестра.

Иногда даже двадцати трёх сезонов оказывается недостаточно, чтобы рассказать обо всей великой музыке. За годы существования Большой симфонической серии в Герцлии здесь звучали сотни произведений, выступали выдающиеся дирижёры и солисты. Произведения Яна Сибелиуса, одного из самых значительных композиторов рубежа XIX–XX веков, прозвучат впервые в рамках серии.

8 ноября в Центре сценических искусств Герцлии в рамках Большой симфонической серии будет представлена программа, в которой встретятся два совершенно разных музыкальных мира. В первой части вечера прозвучат знаменитые джазовые мелодии в исполнении саксофониста Лени Сендерски и Хайфского симфонического оркестра. Во второй части концерта слушатели отправятся на север Европы — в мир финских легенд, суровой природы и удивительной музыки Яна Сибелиуса в исполнении Хайфского симфонического оркестра. Дирижер – маэстро Амос Тальмон.

Начнётся концерт с музыки, которую многие узнают буквально с первых нот.

Лени Сендерски исполнит две знаменитые композиции в собственных аранжировках для и симфонического оркестра.

Первая — легендарная Take Five. Это сочинение часто называют произведением Дэйва Брубека, хотя написал знаменитую мелодию саксофонист Пол Дезмонд, участник квартета Брубека. Именно запись Dave Brubeck Quartet принесла композиции мировую славу и превратила её в один из самых узнаваемых джазовых хитов XX века.

Вторая — «Опавшие листья» (Les Feuilles mortes), французская песня на стихи Жака Превера и музыку Жозефа Косма, ставшая знаменитой благодаря Иву Монтану, а впоследствии превратившаяся в один из любимых джазовых стандартов.

На этот раз обе мелодии зазвучат по-новому: свобода джазовой импровизации встретится с богатством красок большого симфонического оркестра.

Для Лени Сендерски подобные музыкальные встречи давно стали частью его творческой жизни. Саксофонист родился в Ленинграде в 1982 году, учился у выдающегося джазового музыканта Геннадия Гольштейна, а затем продолжил образование в Датской ритмической консерватории. Выступал на европейских сценах, возглавлял петербургский фестиваль «Джаз во дворце», сотрудничал с известными музыкантами, среди которых пианист Гай Минтус.

В 2011 году Сендерски репатриировался в Израиль. Здесь началась новая глава его музыкальной биографии. Он создал Lenny Sendersky Quartet, записывал альбомы с пианистом Славой Ганелиным и гитаристом Гершоном Вайсерфирером, выступал на джазовых фестивалях.

Особое место в его творчестве занимает проект Moon Strings, объединивший джазовый саксофон со струнным ансамблем. А в альбоме Blues Mizrahi, выпущенном норвежским лейблом Losen Records в 2020 году, музыкант соединил современный джаз, ближневосточные мелодии и клезмерские традиции.

Кстати, именно в этом альбоме появилась его оригинальная версия Take Five, в которой знаменитая мелодия приобрела совершенно неожиданное звучание.

Лени Сендерски принадлежит к тем музыкантам, для которых границы между жанрами существуют главным образом для того, чтобы их пересекать. И его встреча с симфоническим оркестром обещает стать одним из самых интересных моментов вечера.

Сибелиус. Музыка, в которой слышна Финляндия

Вторая часть концерта будет полностью посвящена творчеству Яна Сибелиуса.

Есть композиторы, чья музыка неразрывно связана с историей и характером целой страны. Для Финляндии таким композитором стал Сибелиус.

Он родился в 1865 году в Финляндии. Учился в Хельсинки, Берлине и Вене, но главные музыкальные образы находил на родине — в её лесах и озёрах, древних легендах и народных песнях.

Сибелиус не просто обращался к финскому фольклору. Он сумел создать собственный музыкальный язык, в котором северная природа, национальная история и человеческие переживания стали частью единого симфонического мира.

Одним из первых крупных произведений, принёсших ему известность, стала симфоническая поэма «Куллерво» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Сюита «Карелия»

В 1892 году композитор женился на Айно Ярнефельт. Свадебное путешествие молодожёны совершили в Карелию — край, который произвёл на Сибелиуса огромное впечатление. Здесь он знакомился с народными певцами, слушал древние руны и открывал для себя музыкальные традиции, которые впоследствии нашли отражение в его творчестве. История знаменитой сюиты «Карелия» началась в 1893 году. Для большого исторического представления, организованного студентами Выборга, молодой Сибелиус написал музыку, посвящённую прошлому Карельского края.

Позднее из этой партитуры он составил оркестровую сюиту из трёх частей — Интермеццо, Баллады и энергичного марша Alla marcia.

«Карелия» стала одним из самых популярных произведений композитора. В ней есть всё, за что любят раннего Сибелиуса: яркие оркестровые краски, широкие мелодии, праздничная энергия и удивительное ощущение простора.

Эта музыка словно наполнена свежим северным воздухом. В ней слышатся отголоски народных песен, хотя сами мелодии принадлежат композитору. И, пожалуй, именно поэтому «Карелия» так легко находит дорогу к слушателю.

Вторая симфония: путь к свету

Кульминацией концерта станет Симфония № 2 ре мажор — одно из самых знаменитых и любимых произведений Сибелиуса.

Любопытно, что работа над этой музыкой началась вовсе не среди финских снегов. Зимой 1901 года композитор находился в Италии. Там, под южным солнцем, появились первые наброски будущей симфонии. Завершил он её уже на родине.

Премьера состоялась 8 марта 1902 года в Хельсинки под управлением самого автора и имела огромный успех.

Это было время, когда Финляндия всё настойчивее стремилась к национальному самоопределению. Неудивительно, что современники услышали в симфонии нечто большее, чем просто музыку. Дирижёр Роберт Каянус воспринимал её как выражение стремления финского народа к свободе.

Сам Сибелиус не любил, когда его произведениям приписывали конкретные сюжеты.

И всё же Вторая симфония действительно воспринимается как грандиозная музыкальная история — от первых тихих, словно неуверенных мотивов до торжественного, почти гимнического финала. Сначала отдельные музыкальные фразы будто ищут друг друга. Постепенно они соединяются, развиваются, обретают силу. Лирические эпизоды сменяются драматическими, напряжение нарастает, и наконец музыка достигает необыкновенного эмоционального подъёма.

Особенно впечатляет финал. Его главная тема возвращается снова и снова, с каждым разом становясь шире и величественнее, пока не превращается в мощный гимн всего оркестра.

Не случайно именно Вторая симфония стала для многих слушателей первым знакомством с музыкой Сибелиуса.

Всего композитор создал семь симфоний, и каждая стала новым этапом его творческого пути. Среди других знаменитых произведений — симфоническая поэма «Финляндия», Скрипичный концерт, «Грустный вальс» и «Тапиола».

Последние десятилетия жизни Сибелиус провёл в своём доме Айнола неподалёку от Хельсинки, почти не публикуя новых крупных сочинений. Он умер в 1957 году в возрасте 91 года, оставив после себя музыку, ставшую одним из символов Финляндии.

Большая симфоническая серия в Герцлии давно известна не только интересными программами и замечательными исполнителями, но и особой атмосферой своих концертов. Амос Тальмон не ограничивается ролью дирижёра. Перед исполнением произведений он знакомит публику с их историей, рассказывает о композиторах, обращает внимание на детали, которые помогают услышать знакомую музыку по-новому.

И в этом одна из причин популярности серии: здесь слушателям предлагают не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, которое 8 ноября оно начнётся с джазового саксофона и завершится величественным финалом Второй симфонии Сибелиуса.

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Большая симфоническая серия в Центре сценических искусств Герцлии

Хайфский симфонический оркестр

Дирижёр — Амос Тальмон

Солист — Лени Сендерски (саксофон)

В программе:

Пол Дезмонд — Take Five, аранжировка Лени Сендерски для саксофона с оркестром

Жозеф Косма — «Опавшие листья» (Les Feuilles mortes), аранжировка Лени Сендерски для саксофона с оркестром

Ян Сибелиус

Сюита «Карелия», соч. 11

Симфония № 2 ре мажор, соч. 43

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/87651

Текст подготовила Маша Хинич

Фото: © Michael Pavia, Sergey Demyanchuck

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting