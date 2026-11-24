3 января 2027 года в рамках Большой симфонической серии Амоса Тальмона пройдёт традиционный новогодний концерт. В программе – сочинения Штрауса, Оффенбаха, Глиэра, Бернстайна, Хинастеры и целый фейерверк вальсов, полек, галопов и маршей. За дирижёрским пультом — основатель и художественный руководитель серии, маэстро Амос Тальмон. В концерте примет участие Хайфский симфонический оркестр.

Есть прекрасная традиция — начинать новый год с музыки. С той самой, от которой хочется улыбаться, отбивать ритм, а иногда даже пуститься в пляс. В Вене для этого существует знаменитый новогодний концерт Венского филармонического оркестра, а в Герцлии — своя традиция, которую создал и уже более двух десятилетий поддерживает Амос Тальмон.

3 января 2027 года в 20:00 Амос Тальмон вновь приглашает публику в Центр сценических искусств Герцлии на праздничный музыкальный вечер в рамках Большой симфонической серии. В программе — венское остроумие Штрауса, парижский блеск Оффенбаха, романтическая оркестровая роскошь Глиэра и темпераментные ритмы Латинской Америки.

Большая симфоническая серия, основанная Амосом Тальмоном в 2003 году, давно стала неотъемлемой частью музыкальной жизни Герцлии. За эти годы маэстро сумел создать не просто цикл концертов, а особую музыкальную традицию, объединяющую известные шедевры, редко исполняемые произведения и живое общение с публикой. Новогодний концерт занимает в этой традиции особое место.

Впрочем, Амос Тальмон никогда не стремился буквально повторять знаменитый венский образец. Его новогодние программы всегда шире географически и разнообразнее музыкально.

«Наш новогодний концерт задуман в духе концерта, который каждый год проходит в Вене. В Вене вся программа строится на венском репертуаре — вальсах, польках, галопах и других танцах. Я же включаю в наши концерты и произведения композиторов, далёких от венской музыкальной традиции. Так у слушателей появляется возможность познакомиться с авторами и стилями, которые редко встретишь в программах регулярного сезона, а сама программа становится разнообразнее и красочнее», — говорит маэстро.

Откроет вечер увертюра к «Летучей мыши» Иоганна Штрауса-сына. Это одно из самых знаменитых произведений венской оперетты. Здесь есть всё, за что мы любим Штрауса: блеск, изящество, юмор и ощущение праздника, который только начинается.

Парижскую музыкальную традицию представит Жак Оффенбах — композитор, который умел превращать иронию в музыку. Прозвучат увертюра к оперетте «Прекрасная Елена» и знаменитый канкан из «Орфея в аду», мелодия которого давно стала символом безудержного веселья.

А после антракта начнётся настоящий венский карнавал: стремительные польки «Фуриозо», «Тик-так», «Люцифер» и галоп «Клик-клак» Иоганна Штрауса-сына. К ним присоединится марш «Вена остаётся Веной» Иоганна Шраммеля.

У новогодних концертов Амоса Тальмона есть ещё одна особенность: среди лёгкой праздничной музыки обязательно находится место для более масштабного произведения, которое позволяет публике открыть для себя что-то новое.

На этот раз таким открытием станет сюита из балета «Красный мак» Рейнгольда Глиэра. Балет, созданный в 1927 году, переносит слушателей в китайский порт, а его музыка поражает богатством оркестровых красок, выразительностью мелодий и танцевальной энергией. Самый известный фрагмент — знаменитый «Танец русских матросов».

«В каждый новогодний концерт я стараюсь включить одно более весомое произведение, чтобы познакомить нашу замечательную публику с композиторами или сочинениями, которые редко звучат и при этом по характеру подходят для такого вечера. На этот раз это будет сюита из балета «Красный мак» Рейнгольда Глиэра. На мой взгляд, Глиэр — замечательный композитор романтической традиции, и мне непонятно, почему его музыку в Израиле не исполняют. Уверен, публика будет в восторге от этой сюиты», — подчёркивает Амос Тальмон.

Во втором отделении новогоднего концерта слушатели приглашаются в путешествие по музыкальной карте мира.

Прозвучит знаменитый «Маламбо» Альберто Хинастеры из балета «Эстансия» — музыка, вдохновлённая танцем аргентинских гаучо. Стремительный ритм, мощная оркестровая энергия и почти физическое ощущение движения делают этот номер одним из самых эффектных произведений программы.

Мексиканский композитор Хувентино Росас представлен вальсом «Над волнами» — мелодией, настолько популярной во всём мире, что её нередко принимают за произведение одного из венских композиторов.

Английскую музыкальную традицию представит знаменитый первый марш из цикла «Торжественные марши» Эдуарда Элгара, Германию — жизнерадостный «Берлинский воздух» Пауля Линке.

И, конечно, какой новогодний праздник без Леонарда Бернстайна? Его «Мамбо» из «Вестсайдской истории» — настоящий взрыв ритма, темперамента и оркестрового блеска.

За более чем двадцать лет Большая симфоническая серия Амоса Тальмона стала для своей публики гораздо большим, чем просто концертным абонементом. Это место музыкальных открытий, неожиданных встреч с композиторами и произведениями, которые редко звучат на израильской сцене, и особой атмосферы, которую создаёт сам маэстро.

Его рассказы о музыке перед исполнением произведений давно стали одной из отличительных черт серии. А новогодний концерт — прекрасная возможность почувствовать эту атмосферу даже тем, кто придёт сюда впервые.

3 января Большая симфоническая серия Амоса Тальмона приглашает встретить 2027 год с музыкой, улыбками и хорошим настроением.

И если верить примете, что, как встретишь Новый год, так его и проведёшь, то у публики Герцлии есть все шансы провести его под прекрасную музыку.

****

Большая симфоническая серия Амоса Тальмона в Герцлии

Новогодний концерт

3 января 2027 года, воскресенье, 20:00

Дирижёр — Амос Тальмон

Хайфский симфонический оркестр

В программе:

Первое отделение:

Иоганн Штраус-сын. Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Рейнгольд Глиэр. Сюита из балета «Красный мак»

Жак Оффенбах. Увертюра к оперетте «Прекрасная Елена»

Жак Оффенбах. Канкан из оперетты «Орфей в аду»

Второе отделение:

Иоганн Штраус-сын. Полька «Фуриозо» (Furioso-Polka, quasi Galopp), соч. 260

Иоганн Штраус-сын. Полька «Тик-так» (Tik-Tak-Polka), соч. 365

Иоганн Штраус-сын. Полька «Люцифер» (Lucifer-Polka), соч. 266

Иоганн Штраус-сын. Галоп «Клип-клап» (Klick-Klack-Galopp), соч. 466

Иоганн Шраммель. Марш «Вена остаётся Веной» (Wien bleibt Wien)

Альберто Хинастера. Финальный танец «Маламбо» из балета «Эстансия»

Хувентино Росас. Вальс «Над волнами» (Sobre las olas)

Эдуард Элгар. Марш № 1 из цикла «Торжественные марши» (Pomp and Circumstance), соч. 39

Пауль Линке. «Берлинский воздух» (Berliner Luft)

Леонард Бернстайн. «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история»

Центр сценических искусств Герцлии, ул. Жаботинского, 15.

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/87990

Текст подготовила Маша Хинич

Фото: Сергей Демьянчук

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting