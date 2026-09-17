Большая симфоническая серия в Герцлии. Три шедевра за один вечер: Мусоргский, Шостакович, Калинников

Верхнее фото — Дорель Голан: © Wolfgang Braun

Есть музыка, которую мы узнаём с первых тактов. И есть музыка, которую однажды слышим впервые — и потом удивляемся, почему она так долго оставалась для нас неизвестной.

На этом сочетании знакомого и неожиданного построен ближайший концерт Большой симфонической серии в Герцлии. В воскресенье, 11 октября, в 20:00, в Центре сценических искусств Герцлии Хайфский симфонический оркестр под управлением маэстро Амоса Тальмона исполнит музыку Мусоргского, Шостаковича и Калинникова. Солистка вечера — одна из ведущих израильских пианисток Дорель Голан, выступавшая более чем в 40 странах мира. В ее исполнении прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Откроет вечер знаменитый «Рассвет на Москве-реке» — вступление к опере Модеста Мусоргского «Хованщина». Затем — Второй концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. А завершит программу произведение, которое для многих слушателей наверняка станет открытием, — Первая симфония Василия Калинникова, младшего современника Петра Ильича Чайковского.

Именно такие программы особенно любит составлять создатель и художественный руководитель Большой симфонической серии Амос Тальмон: рядом с произведением, которое публика знает и ждет, поставить музыку, способную удивить даже опытного слушателя. «Я серьезно и с любовью отношусь к нашей публике, — говорит Амос Тальмон. — Сейчас, когда мы проводим уже двадцать третий сезон, я прекрасно знаю ее вкусы и, пристрастия. Большая часть нашего репертуара — музыка в той или иной степени знакомая и любимая. Но я считаю своим долгом время от времени включать в программу малоизвестные произведения знаменитых композиторов или произведения малознакомых авторов. Такой подход делает репертуар разнообразнее, будоражит слух и пробуждает особый интерес у музыкантов оркестра. Именно таким будет наш ближайший концерт».

От рассвета над Москвой-рекой — к Шостаковичу

Начнется вечер с музыки Мусоргского — «Рассвета на Москве-реке» из «Хованщины». Опера, над которой композитор работал в последние годы жизни, осталась незавершенной: Мусоргский не успел закончить и оркестровать партитуру.

Позднее над ней работали другие композиторы, в том числе Дмитрий Шостакович, чья редакция «Хованщины» и сегодня звучит на оперных сценах. Но «Рассвет на Москве-реке» давно живет собственной концертной жизнью. Тихая картина пробуждающегося города стала одной из самых известных страниц музыки Мусоргского и часто исполняется отдельно от оперы.

«Мы откроем концерт великолепным вступлением „Рассвет на Москве-реке“, — рассказывает Тальмон. — Сама „Хованщина“ исполняется довольно редко, но это вступление — настоящая жемчужина».

Шостакович и его Второй концерт для фортепиано с оркестром.

Композитор написал его в 1957 году к девятнадцатилетию своего сына Максима, который и стал первым исполнителем произведения. Это одно из самых светлых и непосредственных произведений Шостаковича — с энергичными крайними частями и знаменитым Andante, удивительно прозрачным, лиричным и певучим.

«Это произведение пользуется огромной популярностью благодаря энергичному, почти джазовому характеру, который оттеняет романтичная и завораживающая средняя часть», — говорит Амос Тальмон.

Партию фортепиано исполнит Дорель Голан — пианистка, хорошо знакомая израильской публике и много выступающая за рубежом. Выпускница музыкальной школы Бухмана — Меты при Тель-Авивском университете, ученица профессора Арье Варди, Голан является лауреатом международных фортепианных конкурсов в Италии, Германии и Израиле. Она выступала в США, Канаде, Китае, Гонконге, ЮАР, странах Южной Америки и Европы. На знаменитом Клавирном фестивале «Рур» в Германии Дорель Голан выступала в программе, в которой участвовали Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Маурицио Поллини и Владимир Ашкенази. Ее концерты записывались и транслировались радио- и телеканалами в Израиле и за рубежом.

С Амосом Тальмоном пианистку связывает и недавнее сотрудничество: в марте 2026 года она исполнила Второй концерт Шостаковича с Иерусалимским симфоническим оркестром под его управлением. Теперь это произведение снова объединит их на сцене — на этот раз в Герцлии с Хайфским симфоническим оркестром.

Симфония, которую стоит открыть

Но самое неожиданное имя в программе появится после антракта — Василий Калинников.

Сегодня его музыка звучит значительно реже произведений его великих современников. Калинников прожил всего 34 года и оставил сравнительно небольшое наследие, однако успел завершить две симфонии. Первая, написанная в 1894–1895 годах, стала его главным произведением и принесла композитору признание еще при жизни.

Это музыка удивительной мелодической щедрости — романтическая, эмоционально открытая, связанная с русской песенной традицией. В ней легко услышать родство с музыкальным миром Чайковского, но голос самого Калинникова при этом остается совершенно самостоятельным.

«Это довольно смелый шаг с моей стороны, — признается Амос Тальмон, — исполнение малоизвестного произведения малоизвестного композитора. Я уверен, что слушатели будут в полном восторге от симфонии, даже услышав ее впервые».

В Израиле Первая симфония Калинникова звучала чрезвычайно редко. По словам Тальмона, много лет назад она уже исполнялась в рамках Большой симфонической серии и была тогда горячо встречена публикой. Теперь маэстро решил вновь вернуть ее на сцену.

«Композиторское письмо Калинникова отличается большим разнообразием, а высокий уровень и красота мелодий сохраняются на протяжении всех четырех частей. Я призываю каждого ценителя хорошей музыки прийти и открыть для себя одну из самых прекрасных симфоний, когда-либо созданных».

Амос Тальмон и Большая симфоническая серия

Создатель и художественный руководитель Большой симфонической серии Амос Тальмон в этот вечер сам встанет за дирижерский пульт.

Его путь в профессиональную музыку необычен: много лет Тальмон работал в семейном бизнесе, связанном с международной торговлей, и начал профессиональную дирижерскую карьеру лишь в 1999 году, когда ему было 48 лет. Он изучал дирижирование у Итая Тальгама, Галя Альтеровича и Зеэва Дормана.

В 2000 году Тальмон основал фонд Music Angels, созданный для поддержки молодых музыкальных талантов Израиля, а в 2003 году — Большую симфоническую серию в Центре сценических искусств Герцлии.

За эти годы он дирижировал многочисленными коллективами в Израиле и за рубежом — от Израильского филармонического оркестра до Симфонического оркестра Польского радио, Симфонического оркестра Новой Англии и Камерного оркестра Флоренции.

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Воскресенье, 11 октября 2026 года, 20:00. Центр сценических искусств Герцлии

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер — Амос Тальмон

Солистка — Дорель Голан, фортепиано

В программе:

Модест Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина»

Дмитрий Шостакович. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Василий Калинников. Симфония № 1

Концерт 11 октября заменяет концерт, первоначально запланированный на 23 марта 2026 года и перенесенный из-за войны. *Билеты, приобретенные на концерт 23 марта 2026 года, действительны на новую дату.

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/86914

Портрет Дорель Голан: © Wolfgang Braun

Фотографии Амоса Тальмона: © Cергей Демьянчук

Текст подготовила Маша Хинич

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