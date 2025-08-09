Hila Hutmacher Trio. Концерт на крыше музея Иланы Гур 21 августа 

«Случалось ли вам видеть сон настолько яркий, что вы уже не были уверены, где кончается воображение?»

Хила Хутмахер – израильская джазовая певица, композитор, аранжировщица, лидер ансамблей и педагог, родившаяся в Израиле и работающая между Иерусалимом и Амстердамом. Обладательница магистерской степени по джазовому вокалу Консерватории Амстердама, лауреат престижной премии DownBeat Student Award в номинации «Vocal Jazz Soloist» 2021 года, финалистка конкурса Leiden Jazz Award и фестиваля EuroFest Bucharest в 2020-м. В 2021 году Хила Хутмахер выпустила сразу два альбома, выступала на ведущих мировых сценах – Bimhuis, Meer Jazz Festival, Landjuweel Festival, Sijhoff Leiden и многих других.

Её музыкальный путь начался в Академии музыки и танца в Иерусалиме, где она с отличием окончила джазовое отделение. Поступив в магистратуру в Амстердаме, Хила расширила свои творческие горизонты, деля сцену с музыкантами международного уровня, включая трио Эммета Коэна и нью-йоркского гитариста Гилада Хексельмана. Родившись в семье аргентинца и румынки, она с детства жила в доме, где музыка была повсюду, и впитала в себя южноамериканские ритмы, классическую школу, джаз, ближневосточные мотивы и израильский фольклор.

Как исполнительница, Хила создаёт особое пространство, в котором слушатель становится её соучастником. Она умело балансирует между выходом за привычные границы и сохранением тонкой звуковой эстетики, соединяя свет и тьму, минимализм и авангард. Для неё музыка – это отражение момента, «здесь и сейчас», когда каждое исполнение становится живым высказыванием.

В её творчестве особое место занимает международный проект J-Ruz, возникший в Иерусалиме и продолживший существование, когда участники разъехались по разынм старанм и городам, оказавшись в Копенгагене, Нью-Йорке и Амстердаме. Коллектив исполняет оригинальные композиции и выступает на многочисленных сценах Израиля.

А о дебютном альбоме Хилы Strangers in My Dreams музыкант и продюсер Ко де Клуэт написал: «Недавно мой друг, много лет работающий в музыкальной индустрии, предложил отказаться от жанровых ярлыков и просто называть всё «музыкой» – и в этом с ним соглашались Армстронг, Эллингтон и Дэвис. Я вспомнил об этом, слушая дебют Хилы. Здесь столько оригинальности и глубокого знания разных традиций, что любые определения только мешают. Её личный стиль в композициях и текстах приглашает войти в её мир как другу. Она не скрывает влияний, а бережно вплетает их в своё искусство. При полном контроле над звучанием она оставляет своим музыкантам достаточно свободы, а само исполнение остается яснм, интимнм и мощным. Ее альбом полон парадоксов: он вневременен и в то же время предельно актуален».

Strangers in My Dreams — современный инди-лирический джазовый проект Хилы Хутмахер, в который она включила оригинальные произведения и аранжировки, созданные за последние годы на темы столкновение сна и реальности, тревоги и освобождения, влияние подсознания на повседневную жизнь.

Другой её проект — Just Friends — альбом для джазового секстета, где собраны любимые композиции певицы, включая тексты к инструментальным пьесам Сида Уолтона, Бенни Голсона и Джо Хендерсона.

После долгого периода работы и жизни в Амстердаме Хила Хутмахер возвращается в Израиль с новым концертом, в котором прозвучат произведения из двух последних альбомов в особых аранжировках для трио, а также авторские версии джазовых шедевров Эллы Фицджеральд, Сары Воан, Чета Бейкера и других. Вместе с ней на сцену выйдут Михаэль Эдвардс (бас) и Дебоа Дери (клавишные).

Hila Hutmacher Trio. Концерт на крыше музея Иланы Гур 21 августа

Билеты – https://www.ilanagoormuseum.org/product/hila-hutmacher-trio/ или по тел. 03-6837676.

Общая цена билета на вечер (вход в музей + экскурсия + концерт Hila Hutmacher Trio + пиво на крыше музея) – 120 шекелей.

19:00 экскурсия по музею

20:00 концерт Hila Hutmacher Trio

Cтраница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1313626530282165/

https://www.hilahutmacher.com/

https://www.facebook.com/StrangersInMyDreams

https://www.youtube.com/@hilahut1

https://www.instagram.com/hila_hutmacher/

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Фото – © Ноам Бар-Гиль