Иерусалимский симфонический оркестр, маэстро Юлиан Рахлин и виолончелистка Даниэль Акта в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве

Верхнее фото – © David Vinokur

Прекрасная программа ожидает истинных меломанов в первой половине мая. В центре ее – израильская премьера Симфониетты № 1 («На еврейские темы») для большого симфонического оркестра, ор. 41, Мечислава Вайнберга. Иерусалимский симфонический оркестр исполнит ее под руководством своего художественного руководителя маэстро Юлиана Рахлина. В трех городах прозвучат также Первая симфония Иоганнеса Брамса и Первый концерт для виолончели Йозефа Гайдна, в котором солирует талантливая юная виолончелистка Даниэль Акта.

Симфониетта № 1 «На еврейские темы» Мечислава Вайнберга будет исполнена в Израиле впервые. Композитор написал ее в тяжелом 1948 году. В январе того года в инсценированной автокатастрофе был убит его тесть – великий еврейский артист Соломон Михоэлс, начались аресты руководства Еврейского антифашистского комитета. Да и борьба с «безродными космополитами» была уже недалека. (Что еще более поразительно, в том же году Шостакович написал свой цикл «Из еврейской народной поэзии»!) В постановлении ЦК от февраля того же года лучшие композиторы страны были подвергнуты шельмованию за «антинародную формалистическую музыку». Имя Вайнберга в партийном приговоре не фигурировало, но и оно косвенно подразумевалось. Обращение в таких обстоятельствах к еврейской тематике было шагом неординарным…

Накануне майских концертов в Израиле Юлиан Рахлин отметил: «Я всегда мечтал исполнить музыку Вайнберга с Иерусалимским симфоническим оркестром, которым я имею честь руководить… Его Симфониетта № 1 еще не звучала в Израиле. Наше исполнение станет израильской премьерой этого потрясающего произведения. В конце сентября мы исполним его на моем фестивале во дворце Эстерхази в Австрии. Мы также включили эту Симфониетту в программу большего тура по Германии, Австрии и Франции. В этой фантастической по музыкальному воздействию Симфониетте звучат очень яркие еврейские темы, и я уверен, что она займет важное место в программе наших майских концертов.

Что касается исполнения Виолончельного концерта Гайдна, то в данном случае стоит подчеркнуть, что одна из моих задач на посту главного дирижёра Иерусалимского симфонического оркестра – предоставить возможность молодым израильским талантливым музыкантам выступать на большой сцене. Даниэль Акта, молодая, но уже известная виолончелистка, с которой я давно хотел выступить вместе. Исполнение же Первой симфонии Брамса – начало осуществления задумки представить с Иерусалимским симфоническим оркестром все симфонии Брамса».

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Мечислав (Моисей) Вайнберг (1919-1996) родился в Варшаве. Он вырос в музыкально-театральной еврейской семье и впитал мир национальных традиций, быта, музыки и театра. Он учился в Варшавской консерватории, считался одним из самых перспективных молодых польских пианистов и композиторов. Однако в начале Второй мировой войны, убегая от наступающих немецких войск навстречу вторгшейся с востока Красной Армии, он оказался в СССР. Пограничник, оформлявший документы, записал его Моисеем, это имя он и носил последующие сорок лет.

Отец, мать, сестра и брат Мечислава погибли в Варшавском гетто. Самому же

Вайнбергу довелось испытать и пережить то же, что и многим советским композиторам: жесткую критику (в период «антиформалистических» кампаний на рубеже 1940-50-х) и признание, звездные годы и полузабвение в конце жизни. В 1948 году по приказу Сталина был убит его тесть Соломон Михоэлс, за Вайнбергом была установлена слежка.

В ночь на 7 февраля 1953 года музыкант был арестован и 78 дней провел в Бутырской тюрьме. Только смерть Сталина и ходатайство Шостаковича спасли его.

Перу Мечислава Вайнберга принадлежит 22 симфонии, 17 струнных квартетов, 7 опер, 6 инструментальных концертов, 3 балета, 30 сонат… Его сочинения регулярно издавались, их исполняли и записывали выдающиеся музыканты: Эмиль Гилельс, Мария Гринберг, Леонид Коган, Мстислав Ростропович, Даниил Шафран, Геннадий Рождественский, Кирилл Кондрашин и оркестр Московской филармонии, Московский камерный оркестр Рудольфа Баршая, БСО под руководством Владимира Федосеева, Квартеты имени Бородина и имени Бетховена, многие другие музыканты. Но широкой публике в СССР он был знаком прежде всего по музыке к кинофильмам «Летят журавли», «Укротительница тигров», «Последний дюйм», «Афоня», мультфильмам «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Двенадцать месяцев»…

Про 22-летнюю израильтянку Даниэль Акта часто говорят, что обаяние и стиль ее игры словно возрождают образ рано ушедшей из жизни выдающейся английской виолончелистки Жаклин дю Пре. Даниэль – победительница Израильского конкурса виолончелистов (2013), конкурсов FLAME в Париже (2014) и MUZE в Афинах (в 2013 и 2015 годах). Она является стипендиаткой израильских фондов «Шарет» и «Цфунот Тарбут». В декабре 2014 года Даниэль была приглашена Ицхаком Перлманом играть на праздновании 75-летия AICF в Нью-Йорке. В мае 2015 года она выступила в серии концертов с Израильским филармоническим оркестром. Даниэль – участница программы «Солисты будущего» в Музыкальном центре Раананы. Она необыкновенно непринужденна и музыкальна во всем, что делает, демонстрируя не только потрясающую технику игры, но и артистизм и чуткость.

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Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Юлиан Рахлин

Солистка: Даниэль Акта – виолончель

В программе:

Йозеф Гайдн. Концерт для виолончели № 1

Мечислав Вайнберг. Симфониетта № 1 («На еврейские темы») для большого симфонического оркестра ор. 41 (1948)

Иоганнес Брамс. Симфония № 1

8 мая, среда, 19.30 – Хайфа, «Аудиториум»

9 мая, четверг, 19.30 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

11 мая, суббота, 21.00 – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств

Билеты в кассе «Браво» *3221 или на сайте https://best.kassa.co.il/announce/77406

Фотографии:

Юлиан Рахлин: © Ashley-Klaasen, Evgeny Evtiukhov, Todd Rosenberg, Vasilka Balevska

Оркестр – © David Vinokur

Даниэль Акта – © Asaf Ambram

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting