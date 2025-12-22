Заглавное фото – נדיה עדינה רוז – פרט, צילום נדיה עדינה רוז . Надя Адина Роз. Фрагмент инсталляции

«Птица утешает разбитое сердце» – новые выставки в Городской галерее современного искусства в Рамат ха-Шароне, общее название которых – непереводимо, суть же – утешение разбитого сердца. На иврите кластер этих выставок называется על גדם הלב נחה ציפור. Так решила куратор Рахель Саспорта, взяв в качестве общего названия для четырех выставок строчку из стихотворения «Возможно» Ирис Элия Коэн. Так что על גדם הלב נחה ציפור – это четыре персональные выставки: Песи Гирш «Подняться как можно ниже»; Надя Адина Роз «Из всех окон виден закат»; Веред Ниссим «Сражаясь за жизнь»; Шахад Зуаби «С полными руками».

Выставки продлятся до конца февраля, вход свободный, адрес – Рамат ха-Шарон, бульвар Вайцман, 20, часы работы указаны в конце текста, сайтом галерея так и не обзавелась, несмотря на обещания и уверования, потому что вот это ramat-hasharon.muni.il/הגלרייה-העכשווית-לאומנות/ сайтом нельзя назвать, так что читайте о выставках ниже.. Утрата – опыт трагичный, огорошивающий, ранящий и подрывающий жизненный порядок, но наряду с отчаянием в ней заложен и потенциал исцеления и поиска нового смысла. Утрата – это не только смерть, это может быть болезнь, расставание, эмиграция, а может быть что-то несбывшееся, как-то партнёрство или родительство. Это одиночество, нереализованность, утрата надежды. Это не только событие, но и отсутствие события. Эти выставки рассказывают о трауре и об утрате; о переживании национального траура с начала войны, и о более открытом разговоре о процессах траура в последние годы. Этот разговор проявляется в мастерских, в издании книг, касающихся этих тем более открыто и прямо, чем прежде, и в целом тревоги, травмы и утрата вошли в культуру после того, как очень долго были почти табу.

Кластер выставок «Птица утешает разбитое сердце» составлен из четырех персональных выставок художниц Песи Гирш, Нади Адины Роз, Веред Ниссим и Шахад Зуаби. Каждая из них стремится выразить свой опыт утраты и дать голос собственному, частному надлому, своему горю. Как писал Ролан Барт, способность проговорить боль – это также возможность утешения. Искусство этих художниц превращается в пространство плача, в котором есть и сострадание, и надежда, – основы, глубоко заложенные в сердце любого пути прощания.

«Птица утешает разбитое сердце» – эмоциональное путешествие через творчество четырех художниц, каждая из которых сталкивается с разными видами утраты.

С помощью разнообразных художественных материалов они исследуют память, боль и личную и общественную устойчивость. Зрителям же предлагается почувствовать, остановиться и прикоснуться к моментам нежности, разлома и надежды.

Четыре персональные выставки вместе создают многоголосное эмоциональное путешествие, сосредоточенное на том, как утрата воплощается в нашей жизни во множестве форм.

«Утрата – это разрывающий сердце опыт, ранящий и причиняющий боль, связанный с глубокой скорбью и печалью. Встреча с ней потрясает, дестабилизирует и ставит вопросы, касающиеся самого существования. Она вынуждает человека заново организовать свой израненный мир, попытаться приспособиться к новой реальности. Наряду с разломом, в утрате заложен и потенциал исцеления и обретения ценности в хрупком существовании» – говорит Рахель Саспорта, сумевшая соткать в галерее многослойный опыт, который ощущается как медленная прогулка внутри сердца – такой, что позволяет каждому зрителю найти в этих работах самого себя.



Песи Гирш – «Подняться как можно ниже»

Работы Песи Гирш касаются хрупкости жизни, жизни как птицы феникс, которая сгорает в огне, но восстаёт из пепла. Личная биография Гирш – родители, пережившие Берген-Бельзен и репатриировавшиеся в Израиль, – глубоко присутствует в её работах, словно каждое малейшее движение кисти несёт в себе межпоколенческую память. Её творчество приглашает опуститься ниже – к земле, к тонким слоям, где проявляется момент, в котором боль начинает стремиться смягчиться. Материалы, оттиски и объекты, которые она создаёт, вместе формируют тихий, но мощный язык.

Надя Адина Роз – «Из всех окон виден закат»

Роз сталкивает зрителя с пространством, в котором время втягивается внутрь,.

Её закаты – это не финал, а пространство дыхания между состояниями, между светом и тенью, между жизнью и утратой.

Её биография – московское детство и юность, репатриация в Израиль в возрасте 22 лет, гибель ее сестры в теракте в Иерусалиме – не только личная история, а дополнительный слой, сопровождающий её работы.

Её тексты, ее панорамные работы, сдержанная цветовая палитра – всё это превращает выставку в визуальную поэму о памяти. Роз движется между природой, временем, движением и изменением, но всегда остаётся в том месте, где сердце удерживает нежность.

Надя Адина Роз – израильская художница, поэтесса и иллюстратор, чья биография необычна и соединяет личные трагедии с впечатляющими художественными достижениями. Она родилась в Москве в 1967 году и репатриировалась в Израиль в возрасте 22 лет. Изучала искусство в Москве, в «Бецалеле» и в Колледже искусств Бейт-Берл, где получила степень магистра. Наряду с художественной практикой преподает искусство и пишет стихи; была удостоена важных премий, среди которых премия Шошаны Иш-Шалом (2019), премия АКУМ за поэзию (2020) и премия министра культуры для поэтов в начале пути (2016).

Роз известна работами, в которых сочетаются мягкие материалы и техники шитья, вышивки и сборки. На их основе она создает крупные, эмоционально насыщенные инсталляции, расширяющие понятия дома, тела и ландшафта. Её искусство обращается к человеческому телу, ко времени и к хрупкости существования, порой – через поэтический и метафорический взгляд.

Наряду с визуальным искусством Роз пишет стихи, в которых постоянно ведётся диалог между внутренним и внешним, между окном и дверью – между желанием разделить и соединить миры.

В 2004 году Роз пережила тяжёлую трагедию: её единственная сестра Аня погибла в результате теракта в автобусе маршрута 19 Иерусалиме в день своего рождения. Смерть сестры – частная травма, вплетённая в сердце болезненной израильской реальности, – связала Роз с этим местом узами крови.

Эта утрата стала центральным фокусом её творчества, и в своей книге «В брюхе волка» она сталкивается с ней напрямую. После смерти Ани двое её детей переехали жить к Роз и её семье, и Роз стала матерью пятерых. Этот опыт – боль, ответственность и надежда – впитался в её творчество и в её художественное мировоззрение.

Её русские корни заметны в работах – в сказках, в волках и в сюрреалистических образах, восходящих к культуре и литературе её детства. Вместе с тем опыт эмиграции в Израиль, новый язык и двойная идентичность формируют её взгляд: между Россией и Израилем, между домом и изгнанием, между телом и голосом.

Произведения Нади Адины Роз соединяют поэзию и предметы, текст и шов, тело и рассказ. Она создаёт пространства, в которых слова становятся материей, а материя становится языком.

В её творчестве одновременно присутствуют боль и красота, память и исцеление, и она заметна в израильском художественном ландшафте благодаря способности превращать травму в поэтический и визуально глубокий материал.

Эмиграция – событие значимое, связанное со сменой пейзажа и климата, дома и культуры, и она всегда оставит в эмигранте нечто от него самого, как от человека страны, из которой он уехал. Как писал Эли Амир: «Родина – не придорожный трактир, который можно заменить… невозможно вырвать из сердца землю и реку, пальму и кладбище».

Эти два переживания – эмиграция и трагическая смерть – в значительной мере повлияли на её идентичность и на её искусство и стали важной осью её творчества.

Инсталляция Нади Адины Роз на выставке в Рамат ха-Шарон состоит из 118 фрагментов текстиля, изготовленных из одеял с узором клетки («тартан»), – несущих в себе встроенную эмоциональную и культурную нагрузку. Роз совершает над одеялами двойное действие: с одной стороны, она усиливает узор – разворачивает клетки в геометрической трёхмерной композиции, а с другой стороны, она разрушает строгий порядок, вводя изогнутую линию белой пустоты, распространяющуюся вверх по поверхности клетчатого поля.

Структура повторяющихся рядов и их единый ритм отзываются фасадами бруталистской архитектуры Восточной Европы – ландшафтом детства художницы. В этой структуре можно увидеть также отзвук мемориальных плит павшим, на которых выгравированы имена и обозначения, расположенные в бесконечных рядах. Повторяемость клеток напоминает и сетку календаря – визуальный дневник, отмечающий цикличность жизни. Цвета – зелёный и красный – несут двойную память: цвета Рождества оттуда и цвета беретов и воинских знаков доблести отсюда.



Веред Ниссим – «Сражаясь за жизнь»

Ниссим удаётся создать интенсивность, которая втягивает внутрь – в то место, где боль превращается в действие, сопротивление, тяжёлое дыхание. Она исследует не только текст, но ми телесное действие, очерчивая тонкую границу между жизнью и утратой, между слабостью и стойкостью.

В её работах чувствуется отчетливая женская сила – такая, которая упорно продолжает движение даже тогда, когда всё сопротивляется. Ниссим интересуется старением и утратой; она снимает свою мать в видео-инсталляции – фильмах, в которых мать поёт и говорит от всего сердца, без цензуры. Фотография, видео и звук превращаются в действие, в восстание, словно тело говорит то, что душа уже не в силах произнести..



Шахад Зуаби – «С полными руками»

Шахад Зуаби, представительница династии стеклодувов из Назарета, в своих работах сталкивается с одним из значимых и наименее обсуждаемых явлений в арабском обществе: тем, что женщины выходят замуж гораздо позже. чем раньше..

Это изменение не случайно; оно напрямую связано с ростом числа женщин, получающих образование, с созданием экономической независимости, позволяющих выбирать жизнь, не обязательно связанную с браком. Название выставки «С полными руками» заимствует вдохновение из еврейского благословения роженице: «чтобы ты вернулась с полными руками».

Часы работы галереи:

Понедельник – четверг 9:00 – 17:00

Пятница, суббота 10:00 – 14:00

Воскресенье – закрыто

Закрытие выставки 28.2.2026

Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой Городской галереи современного искусства в Рамат ха-Шароне