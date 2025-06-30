Две выставки | Мишель Платник. «Постчеловеческое: посвящение «Гернике» | Боаз Леванталь. «В час сумеречный…»

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релизов. Верхнее фото – Мишель Платник. “Солнце”

Мишель Платник. «Постчеловеческое: посвящение «Гернике»

Новая персональная выставка в художественной галерее Открытого университета

Кураторы: Хава Альдови и Кармит Блумензон

Торжественное открытие и презентация каталога:

Пятница, 11.07.2025 в 10:30

В 11:00 пройдёт экскурсия с участием художника и кураторов выставки.

На своей новой выставке израильско-французский художник Мишель Платник объединяет видеоработы и скульптурные объекты в одну большую инсталляцию. Она приглашает зрителей задуматься над чувством уязвимости и бессилия перед лицом угроз, которые ставят под вопрос само наше существование. Платник соединяет старые художественные приёмы с современными технологиями: сделанные вручную механические «роботы» и анимированные объекты реагируют на посетителей с помощью камер и датчиков движения.

Вдохновением для проекта стала знаменитая картина Пабло Пикассо «Герника» (1937), а сама выставка говорит о нашем времени, когда граница между человеком и машиной постепенно стирается, и мы оказываемся на пороге нового, постчеловеческого этапа.

Процесс работы Платника очень особенный: он строит сложные декорации со своими «законами» и помещает в них персонажей, чтобы наблюдать, как они себя поведут. Его творчество соединяет медиа-арт, видеоустановки и интерактивные проекты и исследует, как технологии меняют само понятие человека и связь между вымыслом и реальностью.



На этой выставке Платник показывает видеоработы и скульптурные объекты, которые вместе создают живой диалог между зрителем и странными «роботами». Художник выделяет из огромной композиции Пикассо отдельные образы: младенца, лошадь, птицу, мужчину, упавшего на землю, женщину с поднятыми руками, руку без тела, яркое «солнце», освещающее ужас, и цветок — маленький намёк на надежду, которую Пикассо оставил в самом центре мрака. Каждому из этих образов Платник даёт возможность выразить свои чувства.

Видеоперсонажи анимируются вручную – сам Платник с помощью нитей двигает крылья и шею птицы, руки младенца. А скульптуры в зале оживают благодаря сервомоторам, которые получают сигналы от камер и датчиков движения. Так, младенец открывает глаза и следит за зрителем, лошадь шевелит ногами, а цветок раскрывает лепестки. Некоторые фигуры даже тихо шепчут что-то посетителям.

Герои выставки – люди, животные и предметы – выглядят удивительно живыми благодаря простому, немного «олдскульному» виду без глянца и блеска новых технологий. При этом сам Платник называет их «роботами» — словом, которое обычно вызывает ассоциации с холодным и пугающим миром будущего, где машины управляют людьми. Эти образы находятся как раз на границе между живым и искусственным, и именно поэтому вызывают у зрителей сильный отклик. В итоге посвящение Платника «Гернике» Пикассо становится глубоко человеческим жестом — личным, технологическим и очень эмоциональным. Это рассказ о мире, который переживает старые и новые травмы и стоит на пороге больших перемен.

Закрытие выставки: 5.09.2025

Галерея Открытого университета

ул. Дерех ха-Университа 1, Раанана גלריית האוניברסיטה הפתוחה / דרך האוניברסיטה 1, רעננה

Воскресенье–четверг: 9:00–18:00

Пятница: 9:00–13:00

Официальный сайт галереи: https://academic.openu.ac.il/arts/gallery/pages/default.aspx

Instagram художника Мишеля Платника: https://www.instagram.com/michelplatnic

Сайт: https://www.michelplatnic.com/

https://www.facebook.com/michel.platnic

https://vimeo.com/platnic/videos

«В час сумеречный…» – персональная выставка Боаза Левенталя в галерее “Ротшильд” в Тель-Авиве.

Куратор: Мейдад Элияху.

Боаз Леванталь. «В час сумеречный…»

10.7.25 – 10.8.25

Куратор: Мейдад Элияху

На персональной выставке Боаза Леванталя в тель-авивской галерее «Ротшильд» будут представлены новые картины, предлагающие прямой взгляд в подсознание нашего времени и исследующие возможности примирения и духовной надежды. Название выставки — «В час сумеречный…», заимствованное из поэмы «Пустынная земля» Элиота, отзывается темой сумерек – времени перехода и перемен, времени между реальностью и сном.

Известная поэма «Пустынная земля» изображает разрушенную и раздробленную реальность после Первой мировой войны и ставит вопросы о смысле человеческого существования, а также о том, есть ли надежда на духовное возрождение в эпоху модерна. И что может быть сейчас более актуальным для нас, чем этот порог распада порядков и ценностей?

«Пустынная земля» Леванталя выражает истинную веру в силу культуры. Тихая жизнь, язык тела персонажей, свет и воздух — всё это существует в пространстве картины и подчиняется своим собственным законам природы и бытия. Его образы почерпнуты из самых разных источников. То, что начинается как наблюдение за живописью, фотографией или самой реальностью, проходит процесс трансформации и затем обретает существенный и драматический поворот.

Леванталь ведёт постоянный диалог с европейской классикой, однако ищет решения в современных иных источниках.

По словам художника, последние три года он занимался интенсивной работой в студии, которая привела к созданию полноценного корпуса произведений, впервые представленных на этой выставке. В отличие от его предыдущих выставок, сфокусированных на небольшом и интимном формате работ, текущая экспозиция включает также крупномасштабные картины.

Боаз Леванталь (род. 1981) с отличием окончил бакалавриат отделения искусства «Бецалель». Учился живописи в художественной школе «Ха-Тахана» и каллиграфии в японской традиции под руководством мастера Кадзуо Исии. Участвовал в многочисленных персональных и групповых выставках, занимается преподаванием и преподаёт живопись в государственных и частных художественных учреждениях. За свою художественную деятельность удостоен различных наград, включая премию Лорен и Митчелл Пресер за выдающиеся достижения в живописи 2010 года и премию Оскар Хендлер за искусство 2023 года.

Сумеречный час – это не просто час сумерек. Это также возможность времени для исправления, и в этом нет ни иронии по отношению к нашему времени, ни цинизма – это выражение искренней веры в силу культуры.

Тот, кто выберет видеть в картинах глубокую мрачность, найдёт её там. Но и тот, кто увидит в них блески и милость света, тоже найдёт их.

Открытие – в четверг, 10 июля, с 20:00 до 22:00

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https://www.instagram.com/rothschildfineart

https://rgfineart.com/