Иммерсивная выcтавка KLIMT в павильоне The Cube в Холоне возобновляет работу

Компания ArtHub, организовавшая в Холоне показ международной иммерсивной выставке, посвященной творчеству Густава Климта, получила разрешение от Службы тыла открыть ее вновь. Рядом с павильоном The Cube размещены «мигуниёт» – переносные убежища.

Выставка будет открыта по четвергам, пятницам и субботам.

Возможны изменения в соответствии с директивами Службы тыла.

Организаторы выставки рады возможности отвлечь нас от непростых дней, которые все мы переживаем.

Иммерсивная, мультимедийная международная выставка шедевров художника Густава Климта в павильоне The Cube возле спортивного комплекса «Ямит» в Холоне открылась 28 сентября 2023 года. После 7 октября выставка была закрыта в связи с военным положением в стране. Сейчас экспозиция вновь открывает свои двери согласно разрешению Службы тыла.

Эту мультимедийную, иммерсивную выставку видели уже свыше 5 миллионов человек в Мадриде, Нью-Йорке, Амстердаме, Париже и Риме. Выставку, где можно не просто насладиться искусством великого художника эпохи модерна, но и «погрузиться» в его полотна, в золото модерна, в картины, буквально светящиеся изнутри, в золотой туннель бесконечных зеркальных отражений.

Портреты, пейзажи, декоративные композиции, женские образы – волнующие, чувственные, новаторские – эти эпитеты идеально описывают произведения Густава Климта, осуществившие революционный переворот в венской живописи. На выставке в Холоне, в павильоне The Cube представлены в дигитальном формате все основные работы, принесшие художнику мировую известность. Мультимедийная выставка, на которой представлены более 200 работ художника, уносит зрителя в чувственный мир образов Климта, окружая посетителей магией искусства, музыки и цвета.

Густав Климт писал: «Моих автопортретов не существует. Я не интересуюсь своей собственной персоной, как объектом для изображения. Я предпочитаю других людей, особенно женщин, и, более того, другие формы существования…».

В картинах Густава Климта завораживают, притягивают и интригуют и размышления художника о красоте страсти. Самое интересное в жизни Густава Климта – это то, как он пришел к своему уникальному стилю. Долгое время его не интересовали современные веяния в искусстве – он был поклонником классического искусства.

Но в 1892 году умирают отец художника, потом брат Эрнст и, в это же время, Климт знакомится со своей главной музой – Эмилией Флёге. Тогда-то – с любви и смерти – и начались те изменения, в ходе которых родился стиль одного из самых узнаваемых художников мира.

На мультимедийной выставке KLIMT в Холоне вы увидите не только все основные произведения, принесшие художнику мировую славу, но благодаря технологии 360° ощутите себя внутри его полотен. Изображения, плавно, под музыку, перетекающие одно в другое, проецируются на экраны, на пол и потолок, а высочайшее разрешение изображений позволяет зрителям досконально рассмотреть все детали.

В свой так называемый «золотой» период, Климт использовал золотую фольгу, золотую краску, серебро, платину, сусальное золото. Произведения «золотого периода» буквально светятся изнутри – и между ними можно пройти в буквальном смысле, по «золотому коридору». Контраст между нарисованными краской телами и золотым декором притягивает взгляд. В этом путешествии в виртуальной реальности чудесные полотна скользят по стенам, полу и потолку, создавая эффект 360°, соединяя декоративность с реализмом. Отметим, что выставкой KLIMT уже восторгались её посетители в Мадриде, Нью-Йорке, Амстердаме, Париже и Риме.

Кроме того, здесь оборудовано особое пространство Sketch & Post – залы для фотосессий и интерактивный комплекс, где посетители смогут более глубоко и подробно познакомиться с картинами художника, получить возможность вдохнуть в них жизнь по-своему, а затем разместить «свою» картину на большой экспозиционной стене.

Экспозиция включает также и комплекс виртуальной реальности, погружающий посетителя в пасторальный мир знаменитого художника.

Помимо великолепных репродукций и мультимедийных изображений известного художника, часть выставки посвящена истории жизни Климта, которая начинается в его доме и продолжается в его ателье в Вене.

Мультимедийная выставка KLIMT. Павильон The Cube в Холоне. Возобновление работы – с 23 ноября 2023 года.

Выставка предназначена для семейного посещения

Билет обязателен для детей с 3 лет

Рекомендуемая продолжительность: 1 час 30 минут

Часы работы:

Четверг и суббота: с 10:00 до 19:00 (вход до 17:30)

Пятница – с 9:00 до 15:00 (вход до 13:30)

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/463tuCN

Сайт выставки: https://www.klimt.co.il

Фото: ArtHub Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting