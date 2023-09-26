KLIMT – иммерсивная выcтавка в павильоне The CUBE в Холоне

Иммерсивная, мультимедийная международная выставка, посвященная шедеврам художника Густава Климта в павильоне The Cube возле спортивного комплекса «Ямит» в Холоне, открывается 28 сентября 2023 года. Эту мультимедийную иммерсивную выставку видели уже свыше 5 миллионов человек в Мадриде, Нью-Йорке, Амстердаме, Париже и Риме. Выставку, где можно не просто насладиться искусством великого художника эпохи модерна, но и «погрузиться» в его полотна, в золото модерна, в картины, буквально светящиеся изнутри, в золотой туннель бесконечных зеркальных отражений.

Портреты, пейзажи, декоративные композиции, женские образы – волнующие, чувственные, новаторские – эти эпитеты идеально описывают произведения Густава Климта, осуществившие революционный переворот в венской живописи. На выставке в Холоне, в павильоне The Cube представлены в дигитальном формате все основные работы, принесшие художнику мировую известность. Мультимедийная выставка, на которой представлены более 200 работ художника, уносит зрителя в чувственный мир образов Климта, окружая посетителей магией искусства, музыки и цвета.

Густав Климт писал: «Моих автопортретов не существует. Я не интересуюсь своей собственной персоной, как объектом для изображения. Я предпочитаю других людей, особенно женщин, и, более того, другие формы существования…».

В картинах Густава Климта завораживают, притягивают и интригуют и размышления художника о красоте страсти. Самое интересное в жизни Густава Климта – это то, как он пришел к своему уникальному стилю. Долгое время его не интересовали современные веяния в искусстве – он был поклонником классического искусства.

Но в 1892 году умирают отец художника, потом брат Эрнст и в это же время Климт знакомится со своей главной музой – Эмилией Флёге. Тогда-то – с любви и смерти – и начались те изменения, в ходе которых родился стиль одного из самых узнаваемых художников мира.

На мультимедийной выставке KLIMT в Холоне вы не просто увидите все основные произведения, принесшие художнику мировую славу, но благодаря технологии 360° ощутите себя внутри его полотен. Изображения, плавно перетекающие одно в другое, проецируются не только на экраны, но и на пол и потолок, а высочайшее разрешение изображений позволяет зрителям рассмотреть все детали становящиеся на этой выставке объемными, как и музыка.

В свой так называемый «золотой» период, Климт использовал золотую фольгу, золотую краску, серебро, платину, сусальное золото. Произведения «золотого периода» буквально светятся изнутри – и между ними можно пройти в буквальном смысле, по «золотому коридору». Контраст между нарисованными краской телами и золотым декором притягивает взгляд. На этой выставке-путешествии по виртуальной реальности эти чудесные полотна скользят по стенам, полу и потолку, создавая эффект 360°, соединяя декоративность с реализмом. Путешествии в первую очередь для зрителей, во вторую для самой выставки, уже показывавшейся в Мадриде, Нью-Йорке, Амстердаме, Париже и Риме.

Кроме того, на выставке оборудовано особое пространство SKETCH & POST – залы для фотосессий и интерактивный комплекс, где посетители смогут более глубоко и подробно познакомиться с картинами художника и получить возможность вдохнуть в них жизнь по-своему, а затем разместить «свою» картину на большой экспозиционной стене.

Экспозиция включает также и комплекс виртуальной реальности, погружающий посетителя в пасторальный мир знаменитого художника.

Помимо великолепных репродукций и мультимедийных изображений известного художника, часть выставки посвящена истории жизни Климта, которая начинается с его дома и проходит в его ателье в Вене.

Мультимедийная выставка «KLIMT». Павильон The Cube в Холоне. Начиная с 28 сентября 2023 года.

Выставка предназначена для семейного посещения

Билет обязателен для детей с 3 лет

Рекомендуемая продолжительность: 1 час 30 минут

Часы работы:

Воскресенье – четверг, суббота: с 10:00 до 19:00 (вход до 17:30)

Пятница и праздничные дни: с 09:00 до 15:00 (вход до 13:30)

*Начиная с 15.10.2023 выставка не будет работать по воскресеньям!

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/463tuCN

Фото: ArtHub. Текст подготовила Маша Хинич.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting