«Снежная сказка» театра «Маленький» – Ханука 2024

Снега мы вряд ли дождемся этой зимой, но вот «Снежную сказку» дождемся: в конце декабря и в начале января театр «Маленький» вновь показывает свой чудный и мягкий как снег детский спектакль «Снежная сказка» с 28 декабря 2024 года по 4 января 2025 года. Пока мы сами еще помним, что такое настоящий снег, то можем про это рассказать детям. Рассказать разными способами, один из них – сходить с детьми в театр на спектакль «Снежная сказка».

Этот, поставленный режиссером Леоном Морозом, спектакль с разными куклами– от небольшого снеговика, перчаточных кукол до больших планшетных и тремя актерами: спектакль о снеговичке, познающем мир. Спектакль для детей и взрослых – доброта и немного снега нужны всем. «Снежная сказка» идет на лёгком иврите, длится 45 минут – как раз урок волшебства для маленьких зрителей от трех лет и старше, а участвуют в нем актеры Хадас Эяль, Давид Зисельсон и Ксения Мороз (она же – самая наиглавнейшая кукольница, сделавшая декорации и сшившая все куклы для спектакля, в том числе и снежную армию из снежков и самого главного героя – снеговичка).

Спектакль «Снежная сказка» создан по известной румынской сказки Герты Вилк «Солнышко и снежные человечки», которая пересказана по-русски в нескольких вариантах и по которой поставлено немало спектаклей – в основном в кукольных театрах, и сделано мультфильмов. Ксения Мороз мечтала играть в этом спектакле в ее родном театре кукол в Иваново, но сыграла уже в Израиле – с иного ракурса, подарив Тель-Авиву снег… и новый камерный трогательный и философский спектакль для детей и их родителей с ощущением счастья и легкости о снежном человечке, который решил отыскать солнце и попросить его не приходить, чтобы зима не кончалась и чтобы он не растаял. Спектакль и о том, что и кого, какие лесные чудища и чудеса снежный человечек встречает по пути к солнцу, спектакль о сердечной теплоте и чуткости.

«Когда придет солнышко, я растаю?.. Тогда я пойду к солнышку и попрошу его, чтобы оно не приходило».

«Снежная сказка» – удивительный спектакль для всей семьи, который дает почувствовать волшебную зимнюю атмосферу, одновременно домашнюю и уютную. Всего 20 человек одновременно могут окунуться в эту сказку.

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«Снежная сказка» – рекомендуется для детей от 4 до 9 лет.

28.12.2024 в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

30.12.2024 в 18:00

01.01.2025 в 18:00

02.01.2025 в 18:00

04.01. 2025 в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Автор, режиссер, музыкальное оформление – Леон Мороз

Актеры: Хадас Эяль, Давид Зисельсон и Ксения Мороз

Заказ билетов на спектакль «Снежная сказка» – 2201.kassa.co.il/announce/Театр-Маленький-Снежная-сказка

Страница театра «Маленький» в фейсбуке – https://www.facebook.com/Malenki.Theatre/

Адрес театра: «Бейт Маленький» – Тель-Авив, ул, Хома у-Мигдаль, 32.

Все фотографии (© Марк Цо) предоставлены театром «Маленький»