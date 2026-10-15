Берлиоз | Элла Мильх-Шериф | Дан Эттингер. Открытие сезона Симфонического оркестра Ришон ле-Циона

2 и 3 ноября Дан Эттингер продирижирует программой, в которой прозвучат «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза и новое сочинение Эллы Мильх-Шериф. Работы построены на мечтах и сновидениях. Прозвучит симфония Берлиоза, в основе драматургии которой — видения молодого музыканта в забытьи. Вместо привычных четырёх частей в ней пять, и каждая из них — отдельное видение героя: «Мечтания — страсти», «Бал», «Сцена в полях», «Шествие на казнь» и «Сон в ночь шабаша». Также Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона впервые исполнит «Мечты» Эллы Мильх-Шериф для двух женских голосов и оркестра: героини сочинения рассказывают о том, о чём мечтают. Оркестр заказал «Мечты» в рамках открытого конкурса на создание произведений израильских композиторов, который финансирует Министерство культуры и спорта.

«Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза была завершена в 1830 году. Берлиозу было двадцать шесть лет, он учился в Парижской консерватории и в то лето получил Римскую премию. Подзаголовок сочинения — «Эпизод из жизни артиста. Большая фантастическая симфония в пяти частях». Премьера состоялась 5 декабря 1830 года в Парижской консерватории под управлением Франсуа Габенека. Впоследствии Берлиоз добавил в партитуру ряд эпизодов, изменил порядок частей и переработал программу. Окончательная редакция прозвучала также под управлением Габенека 9 декабря 1832 года.

Сочинение считается первой программной симфонией романтической эпохи. Композитор сам разработал программу в виде подробного либретто и опубликовал ее накануне намеченной премьеры. Герой — молодой музыкант с болезненной чувствительностью, который в припадке любовного отчаяния принимает опиум. Доза слишком мала для смерти, она вызывает лишь тяжелое забытье с видениями, в которых его чувства и воспоминания превращаются в музыкальные образы. Любимая женщина становится для него мелодией, навязчивой идеей — idée fixe, — которую он слышит повсюду. Тема проходит через все пять частей и в каждой меняет облик. Мелодия, лежащая в ее основе, была найдена Берлиозом раньше, в кантате «Эрминия», представленной на Римскую премию в 1828 году. Автобиографичность программы не скрывалась. Артист — сам Гектор Берлиоз, возлюбленная — ирландская актриса Гарриет Смитсон, приехавшая в Париж на гастроли осенью 1827 года в составе английской труппы, знакомившей французскую публику с трагедиями Шекспира. Она особенно запомнилась парижанам в ролях Офелии и Джульетты. Берлиоз добивался ее внимания, но не получал взаимности. Впоследствии они поженились, однако брак был омрачен разочарованиями, и реальный финал оказался не счастливее воображаемого.

Основой текста нового сочинения Эллы Мильх-Шериф стал сценарий фильма Орит Фукс-Ротем «Синема Сабая». Героини фильма посещают курс видеосъемки в Хадере. На занятиях каждая рассказывает о своей жизни и о своих мечтах, словами и с помощью видеокамеры. Элла Мильх-Шериф отобрала из сценария фрагменты, в которых говорится именно о мечтах, и обнаружила, что у молодых и пожилых женщин они довольно близки. Одни хотят покоя, цветника и возможности слушать птиц. Другие — стать известными певицами или актрисами. Есть и совсем небольшие желания: принять ванну с пеной, получить водительские права. Композитор замечает, что в еврейском израильском обществе самостоятельность женщины, ее работа и вождение автомобиля не всегда считаются чем-то само собой разумеющимся.

В ходе работы Мильх-Шериф познакомилась с певицей Шани Ошри, в семье которой соединились персидские и йеменские корни. Прочитав выбранный текст, Ошри рассказала о своей бабушке: в Иране та мечтала стать певицей и красиво пела, но отец запретил ей продолжать петь, когда ей исполнилось шестнадцать лет. По просьбе Ошри фрагмент о мечте стать певицей звучит на персидском языке. Перевод на персидский сделала сама бабушка певицы. В музыкальном отношении сочинение опирается на две народные женские песни, персидскую и йеменскую. Преподавательница Ошри, певица Гила Башари, записала несколько йеменских народных женских песен, и композитор выбрала одну из них. Обе солистки поочередно поют на разных языках, и ни у одной из них нет единственной, четко определенной идентичности. По словам Мильх-Шериф, тема смешения идентичностей на Ближнем Востоке присутствует и в самом сочинении.

Элла Мильх-Шериф родилась в 1954 году. Она принадлежит к числу значимых израильских композиторов. Ее сочинения часто исполняются в Израиле и за его пределами. В оперных, оркестровых, камерных и хоровых работах она нередко обращается к сложным историческим, семейным, межличностным и личным темам, а в западный музыкальный язык вводит еврейские, израильские и ближневосточные мотивы.

В 2005 году ей была присуждена премия премьер-министра для композиторов, и тогда же — премия Розенблюма в области сценических искусств от муниципалитета Тель-Авива — Яффо за ее первую оперу — «Смех крысы» на либретто Навы Семель. В 2016 году она получила премию за музыку к фильму Ави Нешера «Грехи», в 2022 году — премию АКУМ за дело всей жизни. Пятая опера композитора, «Альма» (2024), написанная на либретто Идо Риклина, недавно была удостоена в Австрии премии за лучшую премьерную постановку, а в 2025 году номинирована на премию за лучшую современную оперу в мире.

Дан Эттингер — музыкальный руководитель Израильской оперы и Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона, а с 2023 года — и оперного театра «Сан-Карло» в Неаполе. Срок его работы в Израильской опере недавно продлен на четыре года. Он уже осуществил не менее двух десятков постановок. Под его управлением прошли «Травиата» (на площади Рабина), «Набукко», «Риголетто» и «Самсон и Далила» (в парке «Яркон»). В прошедшем сезоне он провел в Израильской опере мировую премьеру «Диббука» Йосефа Барданашвили, а также «Иоланту», «Саломею» и «Тоску». В «Сан-Карло» он дирижировал «Богемой» и Седьмой симфонией Брукнера. Летом 2015 года он с большим успехом выступил со «Свадьбой Фигаро» на Зальцбургском фестивале и впоследствии не раз возвращался туда. Дан Эттингер работал в «Метрополитен-опера», Вашингтонской национальной опере, «Ковент-Гарден», «Опера Норт», Парижской национальной опере, Мариинском театре, Новом национальном театре в Токио и в оперных театрах Берлина, Лос-Анджелеса, Мюнхена, Вены и Гамбурга. Прошедшей осенью он также дебютировал в Финской национальной опере с «Аидой».

Эттингер родился в Израиле в 1971 году, учился вокальному искусству в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве. Он выступал как баритон, а в 1999 году по совету пианиста и дирижера Ашера Фиша занялся дирижированием.

Шани Ошри окончила с отличием Музыкальную школу имени Бухмана — Меты при Тель-Авивском университете. После учебы она изучала традиции еврейского пения и одновременно исследовала наследие собственной семьи, светской персидской и религиозной йеменской музыки. Она записала альбом аранжировок пиютов на ладино вместе с композитором и гитаристом Даниэлем Акивой, исполнила «Осколки памяти» Наамы Перл-Цадок для сопрано и оркестра «Восток — Запад», а также главную партию в израильской премьере оперетты Гольдфадена «Бар-Кохба» на идише. В 2022 году Шани Ошри получила премию «Бриллиантовая роза» на оперном конкурсе Королевской консерватории Брюсселя, в 2025 году — грант фонда Zurückgeben на возрождение песенных традиций еврейских женщин Йемена. Сегодня она работает в Израиле и в Германии как солистка ансамбля COEXIST.

Рона Шрира училась на вокальном и музыковедческом отделениях Музыкальной школы имени Бухмана — Меты, затем стала участницей оперной студии «Мейтар». Она выступала в «Юлии Цезаре» Генделя, «Свадьбе Фигаро», «Сказках Гофмана», «Отелло», «Мадам Баттерфляй», «Евгении Онегине», «Русалке» Дворжака, «Диббуке» Барданашвили и других операх. В ее концертном репертуаре — «Летние ночи» Берлиоза, «Рапсодия для альта» Брамса и «Песни об умерших детях» Малера. Рона Шрира была солисткой мировой премьеры «Красного юга» Хаима Пермонта, посвященного событиям 7 октября (с Израильским симфоническим оркестром Ришон ле-Циона под управлением Ротема Нира). В 2023 году она получила первую премию на Весенних конкурсах Американо-израильского культурного фонда.

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Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижер — Дан Эттингер

Шани Ошри — сопрано

Рона Шрира — меццо-сопрано

Гектор Берлиоз (1803–1869). «Фантастическая симфония»

«Эпизод из жизни артиста» в пяти частях, соч. 14

I. Мечтания — страсти

II. Бал

III. Сцена в полях

IV. Шествие на казнь

V. Сон в ночь шабаша

Элла Мильх-Шериф. «Мечты» (2026) для сопрано, меццо-сопрано и симфонического оркестра. Мировая премьера

Текст: Орит Фукс-Ротем — из сценария фильма «Синема Сабая».

Понедельник, 2 ноября, 20:00, Оперный театр Тель-Авива

Вторник, 3 ноября, 20:00, зал «Гейхал ха-тарбут», Ришон ле-Цион

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/87329

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии: ©William Katz, ©Shahar Vin, ©Ori Elkayam, ©Daniel Sheriff

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting