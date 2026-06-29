«Тоска» Джакомо Пуччини в Израильской опере

Израильская опера представляет «Тоску» Джакомо Пуччини в постановке Идо Риклина, завершая свой 40-й сезон новой постановкой одной из самых популярных опер репертуара. «Тоска» Джакомо Пуччини — захватывающая драма о любви, власти, искусстве и угнетении в современной интерпретации Режиссёра Идо Риклина и маэстро Дана Эттингера, совместно с художником-постановщиком Харальдом Фальком, художницей по костюмам Улей Шевцов и художником по свету Надавом Барнеа, создавшими современную и интригующую постановку: вневременную классику в мире камер наблюдения, тотальной слежки и социальных сетей

17–30 июля 2026 года

Оперный театр им. Шломо Лахата в Тель-Авиве

Постановка «Тоски» завершает 40-й сезон Израильской оперы — праздничный сезон, отметивший четыре десятилетия оперного творчества в Израиле. Выбор шедевра Пуччини для финала сезона подчеркивает приверженность Израильской оперы сочетанию классических произведений с современной и актуальной художественной интерпретацией.«Тоска» — это потрясающее путешествие сквозь любовь, страсть, власть, предательство и месть, которое вновь доказывает то, что эта опера по праву считается одной из величайших из когда-либо написанных.

Известно, что одно из наиболее драматичных произведений Пуччини — опера «Тоска», сюжет которой на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы основан на одноименной драме короля французских драматургов Викторьена Сарду, написанной в свое время специально для Сары Бернар.

«Тоска» продолжает жить на сценах всех оперных театров мира после более трех тысяч постановок и после того, как сотни сопрано сыграли финальный прыжок своей героини со стены тюремного замка.

Премьера спектакля с Сарой Бернар состоялась 24 ноября 1887 года в парижском театре Порт-Сен-Мартен. Пуччини увидел пьесу в миланском театре Filodrammatico. В письме от 7 мая 1889 года композитор поручает своему издателю Джулио Рикорди провести все необходимые переговоры, чтобы получить разрешение Сарду на написание по его произведению оперы.

Опера «Тоска» впервые прозвучала именно в Риме и имела триумфальный успех. События, о которых идет речь в опере, происходят в вечном городе, более того, они связаны с базиликой Сан-Андреа-делла-Валле, палаццо Фарнезе, замком Святого Ангела на берегу Тибра. За несколько месяцев опера вошла в репертуар многих театров Италии, а спустя год она зазвучала на крупнейших сценах мира.

Мировая премьера «Тоски» состоялась 14 января 1900 года в Teatro Costanzi в Риме в присутствии автора. Зрительский восторг мгновенно сделал оперу популярной, а Пуччини был по праву признан соотечественниками преемником Джузеппе Верди и ведущим оперным композитором своего поколения. Спустя почти 140 лет после создания «Тоска» продолжает потрясать публику во всём мире благодаря редкому сочетанию захватывающей драмы, неослабевающего напряжения и завораживающей музыки.

Сюжет «Тоски» не тривиален даже для оперных либретто, где смертями персонажей никого не удивишь. Зритель в один вечер становится свидетелем убийства одного героя, казни другого и самоубийства героини. В центре коллизии — история любви и злобных домогательств: певица Флория Тоска и художник Марио Каварадосси любят друг друга, а жестокий шеф полиции барон Скарпиа пытается склонить Флорию отдаться ему.

В сюжете — история любви, оказавшаяся в тисках репрессивного режима: бегство политического заключённого, жестокая тайная полиция, допросы, пытки, злоупотребление властью и беспощадная охота за всеми, кто осмеливается противостоять власти. Напомним еще раз, что действие оперы происходит в Риме в 1800 году и разворачивается вокруг судьбы художника Марио Каварадосси, который помогает политическому заключённому бежать и потому сам оказывается в центре смертельного противостояния с бароном Скарпиа — начальником тайной полиции. Между ними стоит Флория Тоска — оперная певица и влюблённая женщина, вынужденная выбирать между любовью, совестью и выживанием.

Пуччини выстроил «Тоску» как кинематографический триллер задолго до появления современного кино. Каждая сцена усиливает напряжение, каждое решение приближает героев к трагедии, а музыка непрерывно движет драму вперед — до трагического и незабываемого финала. Помимо захватывающего сюжета, в произведении звучат знаменитые арии в истории оперы: «Vissi d’arte» («Я жила для искусства») Тоски и «E lucevan le stelle» («И сияли звёзды») Каварадосси. Новая оригинальная постановка переносит историю в реальность со множеством примет нашего времени: мир, управляемый камерами наблюдения, экраны слежки, неограниченная власть и постоянная публичная разоблаченность.

По словам режиссёра Идо Риклина, цель постановки — не «модернизировать» Пуччини силой, а воссоздать для современной публики ту же эмоциональную силу, которую испытывали зрители на премьере почти сто сорок лет назад. «Это классика — не потому, что она давняя, а потому, что в каждом поколении она заново насущна и актуальна», — говорит Риклин. «Я попытался задаться вопросом, какое впечатление хотел произвести на публику Пуччини, и как можно воссоздать это впечатление сегодня. В новой постановке Тоска и Каварадосси предстают как успешные деятели искусства, на первый взгляд оторванные от политической реальности вокруг них — до тех пор, пока эта реальность не врывается в их жизнь и не вынуждает их столкнуться с миром насилия, угнетения и потери свободы. Скарпиа же — не аристократ XIX века, а серый и пугающий властный чиновник, приводящий в действие современный и до боли знакомый механизм контроля. По словам Идо Риклина, именно благодаря тому, что сюжет не привязан к конкретной стране или эпохе, он вызывает у зрителей тревожное чувство узнаваемости: «Я хотел, чтобы зрители почувствовали, что это может произойти где угодно — и что, возможно, это уже происходит».

В постановке принимают участие солисты из разных стран. Одним из представлений — 30.7 – продирижирует Ротем Нир. Партию Тоски исполнят сопрано Елена Михайленко и Анна Нечаева; партию Каварадосси — тенора Алексей Долгов и Эдуардо Аладрен; партию барона Скарпиа — баритоны Миколай Залесински и Йонуц Паску. Израильские баритоны Одед Райх и Яир Полищук исполнят партию Анджелотти, басы Юрий Кисин и Йоав Аялон — партию церковного сторожа, тенора Энтони Уэбб и Ади Эзра — партию Сполетты, Пнини Леон Грубнер (бас) и Кирилл Одинцов (баритон) — партии Скьярроне / тюремщика, сопрано Таль Ганор — партию Пастушка.

Постановщик нынешнего воплощения «Тоски» в Израильской опере – штатный режиссер оперы, драматург Идо Риклин. В Израильской опере Идо Риклин выступил режиссёром-постановщиком спектаклей «Шиц» (Йони Рехтер), «Госпожа и коробейник» (Йонатан Пермонт), «Сон в летнюю ночь» (Бриттен), «Летучая мышь» ( Штраус), «Итальянка в Алжире» ( Россини), «Альцина» (Гендель) и «Теодор» (Йонатан Кнаан), для которой он также написал либретто. Совсем недавно, в этом сезоне, Идо Риклин поставил великолепного «Диббука» Йосефа Барданашвили.

Дирижировать «Тоской» будет музыкальный руководитель Израильской оперы маэстро Дан Эттингер. Помимо Израильской оперы он также руководит Израильским симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Штутгартским филармоническим оркестром и театром Сан-Карло в Неаполе. В прошлом Дан Эттингер был штатным дирижером и ассистентом Даниэля Баренбойма в Берлинской государственной опере, а также главным приглашенным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра. Занимал пост музыкального руководителя Мангеймского оперного театра. Регулярно дирижирует в ведущих оперных театрах мира, среди которых Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Королевский оперный театр Ковент-Гарден в Лондоне, Венская государственная опера, а также оперные театры Мюнхена, Парижа, Берлина и другие.

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Джакомо Пуччини. «Тоска»

Режиссер: Идо Риклин

Дирижеры: Дан Эттингер, Ротем Нир

Художник-постановщик: Херольд Фалько

Художница по костюмам: Уля Шевцова

Художник по свету: Надав Барнеа

В постановке принимают участие хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича, детский хор «Моран», а также Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона

Солисты:

Тоска: Елена Михайленко, сопрано / Анна Нечаева, сопрано

Каварадосси: Алексей Долгов, тенор / Эдуардо Аладрен, тенор

Скарпиа: Миколай Заласински, баритон / Йонуц Паску, баритон

Анджелотти: Одед Райх, баритон / Яир Полищук, баритон

Церковный сторож (ризничий): Юрий Кисин, бас / Йоав Аялон, бас

Сполетта: Энтони Уэбб, тенор / Ади Эзра, тенор

Скьярроне / Тюремщик: Пнини Леон Грубнер, бас / Кирилл Одинцов, баритон

Пастушок: Таль Ганор, сопрано

Язык исполнения: итальянский

Субтитры на иврите и английском

Перевод субтитров: Исраэль Овал

Продолжительность спектакля: около двух с половиной часов (с антрактом)

Даты представлений:

Пятница, 17.7, 13:00

Воскресенье.19,7, 19:00, гала-вечер

Понедельник, 20.7, 20:00

Вторник, 21.7, 20:00

Четверг, 23.7, 20:00

Пятница, 24.7, 13:00

Cуббота, 25.7, 20:30

Воскресенье, 26.7, 18:00

Вторник, 28.7, 20:00

Среда, 29.7, 18:00

Четверг, 30.7, 20:00

Подробности и заказ билетов по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86375

Оперный театр им. Шломо Лахата

Адрес: ул. Шауль ха-Мелех, 19, Тель-Авив.

Photos: Dan Ettinger by Michael Pavia

Ido Ricklin by Liran Levy

Image Tosca by Firma

Текст: Маша Хинич

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting