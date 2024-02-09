Истина, мечта и миф – все разлетелось на осколки

Спектакль «Шапиро» в театре Маленьком хорош очень – спектакль, собранный из многих слоев, судеб, направлений, осколков. Хороша пьеса, прекрасны актеры – все, нет исключений, поразительно умение режиссера Миши Теплицкого разглядеть в тексте движение. Меня всегда поражало, когда сидя рядом за столиком в репетиционном зале и глядя на один лист бумаги A4, я видела на нем строчки текста, а Миша – динамику, мизансцены, слышал речь и музыку.

В этом спектакле вектор движения определяют декорации – очень лаконичные: актеры двигаются среди полупрозрачных осколков, определяющих пространство своими острыми углами – осколки жизни, осколки стекол Хрустальной ночи, осколки воспоминаний и надежд, разбитые мечты. Углы декораций определяют вектор движения, музыка (как еще один пласт, музыка не как иллюстрация, а как внутренний голос) – темп, текст – сюжет. Режиссер складывает узор из фактов, эмоций, страданий, из мифа и мечты.

А актеры? Актеры живут в этом спектакле, полностью растворенные в своих образах. Никакой отстраненности – они погружены в жизнь героев, они – это они: никакой дистанции, никакой отрешенности. Они – герои-актеры: Мозес Шапиро – Дуду Нив (недавно получившей израильские театральные премии именно за роли в спектаклях «Амок» и «Отелло» театра «Маленький»); его жена Розетта Шапиро – Наталья Гантман; их старшая дочь Хана – Адас Эяль; профессор Кристиан-Давид Гинзбург – Дима Рос (преданный актер театр, играющий в «Маленьком» уже 25 лет), французский востоковед и дипломат Шарль Клермон-Ганно – Ори Леванон (приезжавший на репетицию и прогоны из Газы, где он служит в танковых войсках) и Мари-Мирьям Арри, младшая дочь Шапиро – Елена Яралова, одна из основательниц театра «Маленький», вернувшаяся на его сцену после многих лет перерыва.

Елена Яралова, которую знают как актрису Камерного театра, «Идишпиля», «Габимы», как приглашенную актрису «Гешера», сыгравшая десятки роли в кино и на телевидении, обладательница звания «актриса года». Елена Яралова играла в «Маленьком» в таких спектаклях как «Остров коз», «Последний черт» , «Генеральная репетиция» и другихв. Пять лет назад она участвовала в читке пьесы «Шапиро» в рамках фестиваля «Большие друзья Маленького театра». И она – блистательна в роли Мари (как блистательны все актеры), перемещаясь из одной временной плоскости в другую, будучи то 7-летней балованной девочкой, то уставшей от воспоминаний старухой, то женщиной, пытающейся спасти свою семью в преддверии Второй Мировой. Мгновенные переходы от севшего треснутого голоса к щебетанью ребенка, от уловок старости – к хитростям детства, от счастливых мгновений с отцом в Иерусалиме – к одиноким вечерам во Франции, от детского неуклюжего танца – к плавности зрелости, к согбенности и к одиночеству старости. Мы видим трех Мари, десять Мари, тридцать Мари – и все это Мари Арри. На ее воспоминаниях, на ее книге «Маленькая дщерь Иерусалимская» (автобиографический роман, изданный во Франции и переведенный на многие языки) отчасти и основан сюжет «Шапиро» – спектакля, в котором временные пласты и истории членов одной семьи, годы и судьбы сплетены в такой клубок любви и лжи, соотнесенностей, ненависти и привязанностей века 19-го и века 20-го, что его не могут распутать и по сей день, хотя не переводятся охотники за сенсациями и манускриптами, за свитками и тайнами.

Мозес Шапиро мечтал о признании, мечта его разбилась о наветы и антисемитизм. Его дочери мечтали о мужьях и богатстве – Хана погибла в концлагере в Биркенау, а Мари не смогла ее спасти. Его жена – Розетта – о чем мечтала она? О спокойствии? Вряд ли – с таким мужем спокойствия быть не могло. Об истине – вряд ли, живя в постоянной лжи. О том, что век 20-й принесет счастье? Он принес войны. О том, что истина выйдет на свет? Знала ли ее она сама? Наталья Гантман чудо как хорошо в роли Розетты. Как и Дуду Нив в роли Моше-Мозеса-Вильгельма Шапиро, как все актеры в этом спектакле, центральная сцена которого (хотя все сцены в этом действии центральны и равноценны) – это монолог Ханы в Биркенау, сыгранный Адас Эяль так, что от ужаса перед тем, что человечество делает, хочется прикрыть глаза.

Но мы в театре, глаза широко открыты: история продолжается. И не было бы известной нам истории человечества без того, что было написано на свитках Шапиро (я уверена, что эти свитки с текстами книги Второзокание – Дварим – были подлинные). И не было бы этого спектакля без истории, так мастерски описанной раввином Каролем Сидоном – чешским драматургом, сценаристом, писателем, общественным деятелем и раввином.

Сидон превращает миф в художественный вымысел, в роман и в биографию. Миша Теплицкий превращает пьесу в танец поисков правды, лжи и намерений, в столкновения воззрений и даже в авантюру. Авантюра (или нет – никто и так и не знает), которая приводит к тому, что журнал «Панч» объявляет, что Шапиро и Гинзбург (главный научный консультант Британского музея) – какие говорящие фамилии и оба выходцы из России! – решили ограбить империю. И это на фоне воспоминаний о том, как девочка Мари боялась Шарля Клермон-Ганно, а Хана и Розетта выбирали платья… Как и в осколках декораций – в воспоминаниях полно осколков лжи и правды, и вопросов, на которые нет ответов: удачливый мошенник остается вором или становится художником? Что значить быть вруном – все ли евреи лжецы?

И вот на первый план выходит еврейская тема: крещенный Мозес, ищущий признаний и паблисити, не защищен от антисемитизма, и его недругам интереснее то, что он еврей, а не талантливый изготовитель фальшивок. И выстроенная им реальность, его мечта в его реальности разлетается на осколки – осколки, которые ранят его и его близких. И заставляют задуматься над тем, что значит быть евреем; что значит быть дочерью крещеного еврея и немки – протестантки; что значит быть дочерью крещеного еврея и протестантки и замужем за нелюбимым человеком намного старше; что значит быть дочерью крещеного еврея и немки – протестантки и стать натурализованной француженкой; и что значит то, что ничего не спасет от смерти в концлагере, когда общество укажет на тебя пальцем. Вопрос, что значит быть евреем был одинаков и в 1868 году и в 1883-м и в 1943-м.

Вы можете выглядеть настоящими европейским джентльменом, но при определенных обстоятельствах вам всегда будут напоминать, что вы еврей, и последствия могут быть непредсказуемы: «Я одеваю капоте чтобы увидели меня настоящего, чтобы сблизить сердца. Я думал, что со мной случилось чудо, но нет, я просто человек – точно как король Англии».

В «Шапиро» эти экзистенциальные темы переплетаются с амбициями, со взаимоотношениями дочери и отца. С вопросом, с кем мы говорим искреннее – с живыми или с мёртвыми? История поколений вписана в историю мировую. Это спектакль о поисках истины, о мечте и мифе, о предвидениях и пророчествах, о ревности в научных кругах, о доле вины окружающих в трагической судьбе выдающейся личности, это спектакль о том, может ли искусство быть способом доказать себя. Это спектакль о человеческой зависти, деньгах, ревности. О вечном жиде, о высокомерии и страдании..

И, конечно, этот спектакль после 7 октября воспринимается совершенно иначе, чем то было в начальный период репетиций. И не как аллегория, не как историческое или романтическое авантюрное действие, а как описание того коллапса, что происходит с нами сегодня. Печи Освенцима так и не разрушены. Но то, что написано в книге Дварим – живо.

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Театр «Маленький». «Шапиро».

Пьеса: Кароль Сидон

Перевод с чешского: Пеэр Фридман.

Режиссер: Михаил Теплицкий

Художник-постановщик: Александр Лисянский

Композитор: Евгений Левитас

Художник по костюмам: Александра Хахан

Художники по свету: Миша Чернявский, Инна Малкина

Помощник режиссера: Юлия Голанд

Директор театра: Надя Мельмонт-Теплицкая

Роли исполняют:

Елена Яралова, Дуду Нив, Наталья Гантман, Ори Леванон, Дима Росс, Адас Эяль

Ближайшие спектакли: 1, 2, 21, 23 и 26 марта. . Начало спектаклей – в 20:00. Начало спектаклей 22 марта – в 12:00 и в 20:00.

Билеты: https://bit.ly/48WiAjW

СПЕКТАКЛЬ ИДЁТ НА ИВРИТЕ

При поддержке: Министерства культуры и спорта, муниципалитета Тель-Авив-Яффо, Мифаль а-Пайс, Чешского культурного центра

Страницы театра в фейсбуке – https://www.facebook.com/Malenki.Theatre

https://www.facebook.com/malenkitheater

Телеграм – https://t.me/malenkytheatre

Адрес театра: Тель-Авив, улица Хома у-Мигдаль, 32.

Текст – © Маша Хинич. Фото – © Марк Цо.