Театр

«Параллели. Высоцкий». История, сыгранная на краю пропасти

«Параллели. Высоцкий». 
История, сыгранная на краю пропасти. Слишком остро, чтобы быть прошлым

Существуют строки, которые невозможно пересказать прозой, потому что поэзия не поддаётся переводу на язык логики и объяснения, сопротивляется попыткам упростить её. В определённые моменты истории и бытия именно поэзия становится последним, что может удержать человека от разрыва с самим собой, последним способом прикоснуться к боли, последней возможностью выйти из одиночества.

Спектакль «Параллели. Высоцкий» возник не как отклик на биографию, не как жест памяти и не как акт почитания фигуры поэта, но как внутренняя потребность понять сегодняшний мир – тревожный, неустроенный, обнажённый до крика – через его стихи. Не через песни, не через голос, узнаваемый с первых нот, не через хрестоматийную харизму, а через самую суть поэтического текста, обнажённую, вынутую из контекста, помещённую в тело и голос другого времени. Здесь поэзия Высоцкого существует вне привычного формата гитарной баллады. И потому спектакль «Параллели. Высоцкий» – не о Владимире Высоцком, и даже не о его эпохе, но о нас, сегодняшних, и о попытке – мучительной, упрямой, местами отчаянной – отыскать смысл в реальности, которая рассыпается под ногами.

В центре сценического пространства – два персонажа, два голоса, два образа, два клоуна-комедианта – без возраста, без пола, без конкретной судьбы. Елена Яралова и Мария Мушкатина создают дуэт, в котором главное – не сюжет и не рассказ, а хрупкое, напряжённое, подвижное состояние, балансирующее на грани между внутренней тишиной и криком. Их персонажи – герои из театра абсурда, клоуны, лицедеи, то ли выжившие, то ли пришедшие с другой стороны обломков реальности, пытающиеся удержать друг друга от окончательной тьмы. Один собирается уйти – второй не позволяет. Между ними – не конфликт, а сопротивление разрушению. В этом сопротивлении – вся суть действия.

Звуковой ряд спектакля – это еще один персонаж. Саундтрек в данном случае – не музыкальная иллюстрация слов, не сопровождение текст, а музыкальное пространство, созданное композитором и пианисткой Аллой Данциг.  Пространство, в котором стихи Высоцкого обретают новое звучание через шёпот, интонацию, ритма. Некоторые мелодии отсылают к знакомым песням, но чаще – только на мгновение, прежде чем раствориться в параллельной ткани спектакля.

Режиссёр Ника Платонова создаёт не сценическую метафору, а особую форму игры-дыхания, в которой каждое слово проходит через тело, через движение, через паузу. Вместе с хореографом Галиной Делятицкой она выстраивает спектакль-соучастие, где зрители и сопереживают персонажам, и проживают с ними их конфликт.

Поэзия Высоцкого здесь прозвучит не в хронологической последовательности, не по тематическим блокам, не как «лучшее из написанного». Тексты подобраны как эмоциональные реплики, которые возникают в диалоге с настоящим – с болью, которую не хочется называть, со страхом, в котором стыдно признаться, с растерянностью, ставшей общей. Некоторые стихи угадываются сразу, другие – будто звучат впервые, вписанные в иное эмоциональное поле.

Спектакль обходит стороной привычные определения: музыкальный ли он? Безусловно, но музыка здесь не цель, а способ. Драматический? Несомненно, но не потому, что в нём есть конфликт, а потому что сама форма – драматургична, напряжена, выстроена из столкновения слов и тишины. Постановка не превращается в терапию, хотя и касается самых болезненных нервов. Не становится исповедью, хотя и рождается из личной боли. Не подаёт себя как высказывание, но тем точнее становится актом присутствия.

Каждое действие на сцене – как вопрос: ты ещё здесь? Ты слышишь меня? Ты готов сказать «я»? Актрисы не проигрывают роли, не пытаются быть кем-то, а остаются в этом зыбком пространстве уязвимости, в котором возможно только одно – быть рядом.

Пока в мире остаётся поэзия, которую невозможно пересказать прозой, остаётся и возможность говорить не напрямую, но от сердца – не подражая, но слыша, не повторяя, но продолжая. Именно такой возможностью и становится спектакль «Параллели. Высоцкий».

Ближайшие показы:
10 сентября (среда), 20:00 – Нетания, зал «Бейт-Йоханан»
30 сентября (вторник), 20:00 – Тель-Авив, зал «Яд ле-Баним»
Билеты: artup.co.il/event/189

В ролях: Елена Яралова, Мария Мушкатина
Музыка и аранжировка: Алла Данциг
Режиссёр: Ника Платонова
Хореография: Галина Делятицкая
Фото и дизайн: Ксения Мушкатин

 

