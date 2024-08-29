Статья первоначально опубликована на сайте Jewish.Ru — Глобальный еврейский онлайн центр

Текст – Маша Хинич. Фотографии кадров из фильма предоставлены отделом по связям с общественностью Национальной библиотеки Израиля в Иерусалим

Документальный фильме «Pianoforte» польского режиссера Якуба Пёнтека, рассказывающий о фортепианном конкурсе имени Фредерика Шопена в Варшаве в 2021-м году, был показан на 10-м иерусалимском кинофестивале DOCU.TЕXT, проходившем в Национальной библиотеке Израиля («Pianoforte» также показывался на таких фестивалях как Sundance, CPH:DOX, Miami Film Festival и DocAviv 2023).

Этот фильм о том, что талант – это благословение и бремя. О том, что истинный творец всегда одинок и о том, что у всех одна цель – победить. В фильме не показано жюри, зрители, нет предисловия и послесловия (увертюры и финала), нет истории конкурса, это цепь скользящих зарисовок – воспринимайте их как сочтете нужным, но есть увлекательный, полностью затягивающий процесс участия, подчеркивающий невероятный талант музыкантов и огромное давление всех четырех этапов конкурса, всех трех недель.

Я посмотрела «Pianoforte» на одном дыхании: алгоритм этого фильма – музыкальный, драматический и режиссерский – четкий, понятный и завораживающий. Смотрела и сравнивала показанный в «Pianoforte» фортепианный конкурс Шопена в Варшаве с происходящим на конкурсе Артура Рубинштейна в Израиле:

У нас нет таких красивых хрустальных люстр в зале и нет такого внимания прессы (лет 30 назад было).

У нас нет такого дикого напряжения публики в зале – сказывается вечная левантийская расхлябанность vis-à-vis строгая варшавская холодная чопорность.

У нас столь же доброжелательные зрители.

У нас похожее суровое критичное жюри – также спорит до хрипоты и до ночи.

А конкурсанты? Конкурсанты одинаковы везде: до вершины добираются не все, а умение падать присуще не каждому. Одна неправильная нота и мечта о пути к славе разлетелась вдребезги.

Международный конкурс пианистов имени Шопена, который проводится в Варшаве с 1927 года – это Олимпийские игры для концертирующих пианистов, три изнурительные недели испытаний, в которых каждая ошибка рассматривается под самым большим в мире музыкальным микроскопом. Конкурсанты ограничены исполнением произведений только Фредерика Шопена, поэтому они не могут лавировать, не могут особо маневрировать на музыкальном поле. Но тот, кто выигрывает конкурс, становится суперзвездой в мире классической музыки. А выигрывали конкурс Владимир Ашкенази, Марта Аргерих, Мицуко Учида, Крыстиан Цимерман – череда великих пианистов.

«Pianoforte» – это сочувственный и потому субъективный (великолепный монтаж эту субъективность усиливает) взгляд за кулисы, показывающий иную, не только музыкальную, сторону чрезвычайно талантливых молодых пианистов и брутальность конкуренции.

Итальянка Леоноры слушает группу Metallica, чтобы успокоиться;

Ева Геворгян – русская пианистка армянского происхождения – буквально загипнотизирована ее деспотичным педагогом;

Китаец Хао Рао репетирует на кухне, пока его мать готовит (у его родителей в Гуанчжоу есть альбом с билетами на поезда, которые он накопил, путешествуя с концертами по Китаю);

Поляк Марцин Вечорек проверяет музыкальные идеи на своем коте и отгоняет его от пиццы, лежащей на рояле.

Этот фильм полон прекрасной музыки, ярких персонажей (как пианистов, так и их педагогов) и буквально втягивает зрителей в напряженную драму, в закулисный взгляд на триумфальные взлеты и сокрушительные падения – на природу конкуренции. «Pianoforte» является одновременно свидетельством удивительной силы музыки и портретом взросления, фокусируясь не столько на пальцах участников, сколько на том, что происходит в их головах.

Этот фильм и о том, что слава и выгорание неизбежно поражают любого, кто посвящает свою жизнь мечте. О том, что амбиции могут оказаться мучением.

У такого события, как конкурс Шопена – множество аспектов. Это огромное напряжение и огромное количество работы. Причем со всех сторон – и организаторов, и конкурсантов, и волонтеров. Но, конечно, ничто не сравнится с тем давлением, которое испытывают пианисты, приезжающие раз в пять лет в Варшаву. Пианистов, для которых музыка Шопена становится неимоверном душевным испытанием, проверкой физических сил, умения не поддаваться обстоятельствам и, одновременно, вести себя соответственно обстоятельствам.

С первых сцен фильма, погружающего в образ мышления пианистов, становится ясно, что игра на фортепиано на самом высоком уровне – это не что иное, как спорт. Музыканты в «Pianoforte» начинают свое путешествие к славе с тренировок с персональными тренерами, чтобы отточить осанку и рефлексы. Они проходят через мучительно сложные этапы занятий. Они с детства не знают жизни, которая не вращалась бы вокруг фортепиано. В «Pianoforte», при явном восхищении молодыми виртуозами, их существование сжато в 90 минут и в три изнурительные недели конкурса, в музыку нервную и медленную, в громогласные энергичные секвенции и в медленное длинное предвкушение. Это фильм о личностях, о закулисной драме, о переходе к зрелости, и – повторю снова – о страстной музыке, отражающей настроение конкурентов, каждый из которых знает, что его будущее зависит от исхода этих трех недель.

В этом фильме есть драйв и красота, часы изнурительных репетиций, бессонные ночи, больные руки и опустошенность, и при этом есть уверенность в своем предназначении. «Pianoforte» в темпе аллегро показывает неимоверное давление конкурса, в то же время свидетельствуя о совершенстве и стойкости. И если не столь пафосно, то он напоминает о том, что путь к карьере концертирующего пианиста – не для слабонервных.

А музыка! Музыка есть и ее много – бодрой, торжественной, дерзкой, прекрасной, волшебной, почти что токсичной… Иначе как объяснить, что за право ее исполнять можно заплатить такую цену и пройти через такие испытания. Так что у этого конкурса всегда есть бесспорный победитель – Фредерик Шопен.

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«Pianoforte»

Польша/2023/89 мин/Английский, Русский, Китайский, Итальянский, Польский и Словенский с субтитрами на английском и иврите.

Режиссер: Якуб Пёнтек; Монтаж: Ула Климек-Пёнтек; оператор: Филип Дрождж; Звукорежиссеры: Анна Рок, Михал Фойчик, Иоанна Попвич

Линк на трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=MmziYue4sQo