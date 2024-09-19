Рути Рубинштейн: Все на свете это текст, даже если он без слов

Верхнее фото – открытие фестиваля Docu.Text в августе 2024 года. Photo © Hanna Taieb

Во второй половине августа 2024 года в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме прошёл уже 9-й фестиваль документального кино DOCU.TEXT, художественным руководителем которого является Рути Рубинштейн, любезно согласившаяся дать интервью нашему изданию.

– Рути, фестиваль уже позади, но о нем и его фильмах продолжают много говорить, писать и, главное – спорить. Наверное, это и есть тот результат, к которому стремится руководитель любого фестиваля – к дискуссиям, к обсуждениям, к спорам, к тому, чтобы показанное осталось в памяти. Об этом мы и поговорим, но для начала представьтесь, пожалуйста, нашим читателям.

– С удовольствием! Меня зовут Рути Рубинштейн, я руковожу проектами в области культуры Национальной библиотеки Израиля. И я также являюсь автором идеи и директором фестиваля DOCU.TEXT – фестиваля документальных фильмов, как уже понятно из его названия, который проводится в Национальной библиотеке в Иерусалиме в сотрудничестве с хорошо известным тель-авивским фестивалем документального кино Doc.Aviv.

– DOCU.TEXT, судя по названию, – фестиваль документальных фильмов, которые все так или иначе связаны с текстом. Что и понятно – он проводится в Национальной библиотеке, в этом году уже в ее новом здании, он – детище библиотеки. Чем был примечателен фестиваль DOCU.TEXT нынешнего года?

– Мы относимся к слову «текст» не буквально, а в самом широком смысле: текст – это и изображение, и перформанс, и документ, и танец, и, конечно, кино. Ведь документальное произведение само по себе и есть текст. То есть, мы включаем в программу не только фильмы, связанные с литературой, байопики о писателях или фильмах-экранизации. Но библиотека относится к тексту как к основополагающему принципу – если вы посетите нашу постоянную экспозицию, то и там вы встретитесь с различными интерпретациями понятия «текст». И географическая карта это текст, и фотография это текст, и музыка – это текст. Все на свете это текст, даже если он без слов.

– В широком плане можно дать такое определение: любая фиксация на любом носителе есть текст, а не только черные буквы на белой бумаге. Сегодня много спорят о том, что представляет собой в наши дни библиотека, в чем ее предназначение? Это общественный, культурный, архивный, научный центр? Сходятся все лишь в одном: библиотека это не просто собрание книг. Даже на вашем примере – вы организовываете на базе библиотеки множество различных мероприятий. Так чем же стала современная библиотека?

– Библиотека в 21-м столетии приобрела новые смыслы, но сохранила и старые. Я думаю, что библиотеки – это храмы знания, куда приходишь за тем, чтобы получить любую информацию. Это место, где встречаются ученые, деятели искусства, школьники, студенты, люди разных возрастов, разной занятости. Если говорить о Национальной библиотеке Израиля, то, помимо того, что это обширное собрание книг и архив, это еще и культурный, и образовательный институт, и даже центр, который посещают группы туристов, привлеченные его архитектурой и редкими коллекциями. Здесь происходит очень много вещей под одной крышей.

С началом войны «Железные мечи» мы открыли двери буквально всем через несколько недель после событий черной субботы 7 октября, чтобы каждый, кому мы нужны, нашел бы здесь пищу для души. И параллельно мы решили стать домом для всех, кто документирует события войны «Железные мечи», начиная с 7 октября. И то, и другое послужило основой для создания программы фестиваля DOCU.TEXT этого года.

– Как 9 лет назад возникла идея создать такой фестиваль на базе Национальной библиотеки? Есть много других кинофестивалей, фестивалей документального кино, начиная с известного, несколько десятилетий существующего фестиваля Doc.Aviv, который мы уже упомянули.

– Начнем с того, что на протяжении многих лет мы собираем множество материалов, в том числе документальных. Национальная библиотека вот уже на протяжении более чем тридцати лет собирает тексты, журналы, карты, звуки! И не только собирает: наша функция – сохранить эти материалы для будущих поколений и показывать их время от времени широкой публике.

Исследователи, ученые умеют сами работать с необходимыми им материалами, архивами, но мы открываем свои архивы время от времени для всех и рассказываем их истории широкой публике, интеллигентной и стремящейся к знаниям. Конечно, все наши материалы записаны, являются текстами, но это ведь не единственный путь документации, и один из способов – это документальное кино.

Недавно я принимала участие в дискуссии между историками и кинодокументалистами, это был очень интересный спор: ученые заинтересованы в том, чтобы история была скрупулезно записана по всем правилам. А широкая публика не всегда имеет доступ к этим академическим материалам, или ей не подходит способ, стиль их изложения. В то время как кинодокументалисты, не являясь учеными, настаивают на том, что они могут рассказать историю пусть не «академически», но тем не менее точно, и она будет и должна быть доступна гораздо большему кругу, тысячам людей. Эта дискуссия еще больше утвердила меня во мнении, что наш фестиваль документального кино необходим, чтобы рассказывать эти истории: как касающиеся других народов, так и в первую очередь нашего собственного, будь то рассказ о раввине Овадии Йосефе или династии Абу Хацера, или если речь идет о фильме «Мы снова будем танцевать» – о событиях 7 октября. Ведь все мы читаем газеты и смотрим новости по телевизору, но когда еще у меня или у вас будет возможность послушать подробно биографию раввина Овадии Йосефа или внимательно посмотреть фильм Вима Вендерса «Ансельм», фильм об искусстве каллиграфии или биографический документальный фильм, переносящий на экран замечательную жизнь поэта Натана Йонатана, одного из ведущих поэтов Израиля.

А то, что на нашем фестивале документальное кино «встречается» с нашими уникальными архивами – такого нет ни на одном из других, из уже известных и даже прославленных фестивалей.

Вот в библиотеку приходит посетител: он сначала может ознакомиться с нашей выставкой, где представлены письма Овадии Йосефа, потом он слушает запись его беседы с дочерью, Диной Бар-Шалом, и затем смотрит документальный фильм «Король сефардов» о нем – все вместе это уникальный опыт.

Другой пример: мы показывали на фестивале фильм «Убийство на водонапорной башне» о Давиде Тидхаре, еврейском Шерлоке Холмсе – первом еврейском детективе, вдохновившего рождение детективной литературы в Израиле. До показа зрителям были представлены артефакты из его архива , которые хранятся у нас в библиотеке.

Или фильм, посвященный израильской рок-группе «Эйфо ха-Йелед Eifo HaYeled» гитариста Хеми Руднера и 30-летию выхода их дебютного альбома «Зман сукар – Zman Sukkar» («Сахарное время»). Был показан фильм, рассказывающий об альбоме «Сахарное время», который вышел 30 лет назад. Как над ним работали, какая в то время была атмосфера в израильском обществе. А потом был концерт самой группы – все вместе создало совершенно иное впечатление.

Так что на этом фестивале, как ни на каком другом, зритель получает уникальные возможности познакомиться с разными темами, будь то историческая или актуальная тема, касается ли она области культуры или любой другой сферы нашей жизни.

– После таких посещений, по вашему опыту, зрители заказывают в библиотечном фонде книги по теме? Или довольствуются кино, более простым способом приобретения информации?

– Я не считаю, что кино – это более легкий способ получения информации. И я очень надеюсь, что люди продолжат читать, ведь книги – это источник вдохновения, а вдохновение побуждает ко многому – и к творчеству, и к инициативе. Наш фестиваль не занимается напрямую тем, чтобы прививать людям любовь к чтению, но я очень надеюсь, что дух фестиваля побуждает их к этому. Это верно, что люди все больше привыкают к получению информации через экран, но они все-таки продолжают читать. Книга остается очень важным элементом нашей жизни.

Соглашусь, что сериалы стали для нас эдаким лакомством, не очень серьезной пищей для ума, но посмотреть двухчасовой серьезный документальный фильм на фестивале – это совсем не просто.

– Я знаю, что уже несколько лет на фестивале, кроме показов, проводятся конференции, в центре обсуждения которых также документальное кино, его инструменты. Чему подобная конференция была посвящена в этом году?

– В этом году конференция была посвящена теме связующих элементов между учеными-архивариусами и художниками-документалистами. Обсуждали, как влияет война на эту интеракцию. В ней участвовали ученые из Негева и с севера Израиля. Обсуждали сотрудничество между двумя этими группами относительно того, как описывать общими силами, документировать события 7 октября и последующие, и еще одна сессия была посвящена работе редакции теле-программы «Факт» («Увда»).

– Фестиваль готовит отдельная группа сотрудников библиотеки, они коллегиально отбирают фильмы, но у вас, как у директора этого фестиваля, есть свои любимые фильмы в программе?

– Да, фильмы выбирает наша специальная комиссия, разброс тем очень широк, но мы стараемся сохранить специфический дух фестиваля. В августовской программе был уже упомянутый мной фильм «Мы снова будем танцевать», а также фильм, посвященный теме заложников, и тому, какова была политика Израиль в этом отношении на протяжении истории. Мы уже показали работы студентов Тель-Авивского университета, также посвященные последней войне. А также фильмы, которые, напротив, заняты вопросами, отвлекающими от военной темы, к примеру, «Агент счастья», снятый венгерскими кинематографистами в Бутане и рассказывающий об индексе счастья и о том, насколько и почему счастливы или несчастливы жители разных стран.

– Что, по вашему мнению, заставляет людей выйти из дому и прийти на показ документального фильма, который, как вы сами сказали, не так просто смотреть? Ведь все можно посмотреть дома, онлайн. Да и сам фестиваль DOCU.TEXT во время пандемии Covid 19 проводился онлайн. И все же люди приходят на фестивальные показы.

– Думаю, люди ищут возможность выйти из дому. Поэтому мы стараемся и планы библиотеки, и программу фестиваля составить таким образом, чтобы не разочаровать нашего интеллигентного, образованного зрителя. Я думаю, что в отличие от развлекательных мероприятий, такие культурные события оказывают большое влияние на человека – после него он выходит другим, меняется. Замечательно пойти на хороший концерт популярной музыки или на кинокомедию, или мюзикл. Но после показа серьезного документального фильма ты выходишь немного другим человеком. Думаю, как раз в нынешние времена, переполненные тяжелой, трагичной информацией, которая льется на нас с экранов отовсюду, пойти на подобный фильм (и я не говорю, что это эскапизм или развлечение), неспешно подумать о нем, прочувствовать – мне кажется это жизненно необходимо.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с фестивалем Doc.Aviv

– Кроме наших собственных премьерных показов, часть фильмов мы берем из фонда Doc.Aviv и в нашу комиссию по отбору фильмов также входят сотрудники фестиваля Doc.Aviv. Важно упомянуть, что половина фильмов нашего фестиваля – израильские, половина – зарубежных участников.

– Кино – ваша личная любовь, давнее увлечение? Вы учились кино профессионально?

– Нет, я не училась кинематографии, но очень люблю документальное кино. Начала его смотреть в возрасте 20-ти лет и думаю, что видела сотни фильмов.

– В Национальной библиотеке проводятся и другие фестивали, DOCU.TEXT – не единственный.

– Можно зайти на сайт библиотеки и посмотреть, как много культурных мероприятий у нас проводится. Есть, к примеру, зимний фестиваль «Тайна многих голосов», посвященный поэзии, который готовится по архивным материалам целой сети архивов, которые возглавляет наша библиотека. Есть серии встреч, представления, мы организовали прекрасную серию «Царство компьютеров», серии, посвященные каллиграфии, и коллажу, и книгам художников, графике. Мы всегда спрашиваем себя, когда готовим наши мероприятия, что мы можем сделать такого, что не может сделать другой культурный институт, другой фестиваль? В чем наша уникальность?

В прошлом я работала телевизионном продюсером, работала на радиостанции «Галей Цахал», где была продюсером проекта «Мы скоро станем песней» – так что мне многое интересно, я вовсе не книжный червь…

– Последний вопрос. Являясь сотрудником Национальной библиотеки, что вы чувствуете, когда видите выброшенные на улицу книги? Можно ли как-то решить эту проблему, даже учитывая то, что иногда это обычные книги, а не ценные издания?

– Нужно сказать, я не часто с таким сталкиваюсь. Все в конечном счете зависит от воспитания, от того, насколько в детстве человеку привили любовь к чтению, к печатному слову. Книги можно передавать в различные библиотеки, школы, кроме того, я уверена, есть немало учреждений, которые тоже с радостью примут их в дар. Но повторю – я лично с этим практически не сталкиваюсь…

Интервью взяла Маша Хинич.

Фотографии предоставлены отделом по связям с общественностью Национальной библиотеки Израиля.