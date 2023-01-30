Стендап для фортепиано с гитарой: в Израиль вновь приезжает самый музыкально-интеллигентный комик Иван Абрамов

Верхнее фото: @ Лебеденко Ольга

А вы знали, что можно не ругаться со сцены, как портовый грузчик, и при этом быть одним из самых популярных артистов в жанре стендапа? А то, что комик может не только качественно шутить, но и исполнять веселые песни или уморительные музыкальные пародии? И что все это, и мелодию, и шутку с блеском на большой сцене талантливо увязывает чуть ли не единственный большой представитель уникальной в своем роде музыкальной стендап-комедии на русском языке?

В Израиль с большими сольными концертами и своим любимым синтезатором вновь приезжает Иван Абрамов – самый музыкальный, самый интеллигентный и самый хорошо воспитанный и образованный русскоязычный комик.

На артистический талант Ивана Абрамова, его умение точно и смешно пародировать, а, главное, невозмутимо, но очень остроумно шутить еще в конце нулевых – начале десятых годов нынешнего тысячелетия обратили внимание любители телевизионной игры КВН. Успех команды МГИМО “Парапапарам”, ее динамичный московский стиль и заслуженный успех у публики во многом определял именно он – харизматичный, яркий и хорошо играющий капитан, способный нестандартно преподнести отрепетированную шутку и находчиво сымпровизировать прямо на сцене. В активе команды чемпионство в Лиге Москвы и Подмосковья КВН 2008 года и в Премьер-лиге 2009-го, бронзовые медали Высшей лиги КВН сезона 2013 года, “Летний Кубок КВН – 2014” и аж три “КиВиНа” – два “Больших в золотом” (2012, 2015) и “Большой в темном” (2014). Общепризнано, что главным козырем команды стали очень похожие, а, главное, очень смешные пародии капитана Ивана Абрамова на популярных телеведущих, общественных деятелей и политиков тех лет, включая отца и сына Масляковых. А его шутка “Директор завода по производству жалюзи может моргать как горизонтально, так и вертикально” стала классической и вошла в анналы золотой летописи Клуба веселых и находчивых.

После окончания престижного института Иван продолжил обучение в аспирантуре МГИМО, но ни дипломатом по возможностям, ни экономистом по профессии ему так стать и не довелось – в его жизнь ворвался стендап. Новый, динамично развивающийся в русскоязычном пространстве жанр открывал перед молодым талантом новые возможности, которыми он с большим успехом воспользовался.

С 2014 года Иван Абрамов – постоянный участник популярного телепроекта Stand Up на ТНТ, а с 2020-го – уже наставник молодых комиков в проекте “Открытый микрофон”. От остальных участников этих программ Абрамова отличает музыкальная составляющая его выступлений. Если другим стендап-комикам для выступления необходимы лишь микрофон и вдохновение, то Абрамову этого недостаточно. В число обязательных атрибутов его амплуа входят еще и фортепиано или синтезатор, и иногда гитара. Имидж определился почти случайно: попробовать себя в музыкально-юмористическом жанре начинающему стендаписту посоветовала его коллега по КВН и Comedy Club Юлия Ахмедова. У Абрамова получилось и ему понравилось. И здесь артисту очень пригодилось полученное еще в школе классическое музыкальное образование.

С тех пор большую часть своих выступлений артист проводит сидя за инструментом. К тому же, ему (если, конечно, он не приврал это для красного словца), довольно сложно стоять на сцене из-за плоскостопия третьей степени.

Теперь юморист не представляет себя на сцене без музыкального сопровождения. Свои шутки он подкрепляет соответствующим аккомпанементом, а монологи разбавляет смешными песнями и музыкальными пародиями. По его мнению, только музыка способна полностью раскрыть чувства выступающего и создать нужное сиюсекундное настроение в зале.

Темы для своего стендапа Иван Абрамов, как водится, черпает в окружающей действительности. Но делает он это с учетом воспитания и образования: тонко, остро, интеллектуально и ажурно. Артиста исключительно печатного слова интересует все, что волнует современного хорошо воспитанного человека. И шутки у него соответствующие: “Вы замечали, что в театр ходят в основном самые кашляющие люди в стране? Как не придешь, там постоянно бронхиальный фестиваль и торжество астмы”. Или “Говорят, что “сука” это литературное слово, часто говорят, но я ни разу не видел, чтобы в библиотеке говорили бы: “У вас есть сборник Есенина?” “Сука… где-то был”.

Абрамов также интеллигентно иронизирует над современной системой образования, по-доброму шутит на темы семьи и брака, куда более жестко проходится по содержанию современной поп- и рок-музыки. При поддержке своего любимого синтезатора Абрамов очень точно воспроизводит героический напор группы Metallica, вселенскую грусть всех готических рок-групп сразу, заядлое мушкетерство Боярского, предсмертный декаданс “Агаты Кристи” и заоблачную богообразность Бориса Гребенщикова.

“Нравится то, что можно свободно говорить о том, что волнует конкретно тебя, – объясняет артист смысл своего занятия. – Кроме того, стендап позволяет и смеяться, и нести разумное, доброе, вечное. Это самое кайфовое в жанре”.

Один из первых в стендапе Иван Абрамов вышел к публике с большим, полностью сольным концертом. А одна из его последних и очень успешных программ “Большой ребенок” набрала в Youtube более 7 миллионов просмотров.

Аналогичный успех сопровождает Абрамова и на сцене. Его концерты проходят с аншлагами, а снятые исподтишка, несмотря на запреты, видеофрагменты его выступлений становятся вирусными и неустанно тиражируются в соцсетях.

В Израиле Иван Абрамов не был с еще предкоронавирусного 2019 года. Тогда его премьерные израильские концерты прошли с огромным успехом и полными залами – и стиль, и тематика, и имидж, и интеллект артиста импонировали строгой израильской публике.

После вынужденного перерыва по многочисленным просьбам Иван Абрамов вновь приезжает в Израиль. На этот раз с новой программой, в которую вошло все новое, еще не звучавшее ни у нас, ни где-либо еще, и все лучшее и вечно зеленое, из того, что имело успех раньше, запомнилось, полюбилось и разошлось на цитаты.

Предстоящие израильские концерты самого музыкального стендап-комика Ивана Абрамова с первой ноты и до последнего аккорда обещают стать незабываемым впечатлением предстоящего февраля – как еще одно яркое переживание, как одна крутая и очень смешная шутка про нашу невероятную жизнь, в которой каждый узнает себя и обязательно улыбнется. И, скорее всего, не раз.

Концерты музыкального стендап-комика Ивана Абрамова в Израиле пройдут:

7 февраля, во вторник, в 20:00 – в Тель-Авиве (“Бейт ха-Хаяль”)

8 февраля, в среду, в 20:00 – в Хайфе (“Аудиториум”)

Заказ билетов в кассе «Браво»: http://bit.ly/3WInObX и здесь: https://bit.ly/3DqVmES

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Фото: Лебеденко Ольга

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting